اختناق 36 طالباً جراء تسرب غبار من مصنع بالزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب 36 طالبا بإحدى المدارس الخاصة في منطقة جبل الأميرة رحمة بمحافظة الزرقاء، بحالات اختناق، جراء استنشاق غبار تسرب من مصنع مجاور للمدرسة اليوم الخميس.
وقال مدير تربية الزرقاء الأولى أسامة شديفات، إن الحادثة وقعت أثناء الطابور الصباحي، ما أدى إلى إصابة 36 طالبا تراوحت أعمارهم ما بين 10 إلى 12 عاما ومعلمتين كانوا في ساحة المدرسة، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة، حيث خضعوا للفحوصات وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم العامة حسنة.
وقال مدير مستشفى الأمير فيصل ناصر حسين، إن المصابين خضعوا للفحوصات اللازمة من صور شعاعية وفحص نسبة الأكسجين في الدم والعلامات الحيوية، من قبل أطباء استشاريين، حيث تأكد أن حالتهم العامة حسنة، وخرجوا جميعًا من المستشفى.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تتابع التحقيق في الحادثة للكشف عن التفاصيل والوقوف على ملابسات التسرب.
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