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اختناق 36 طالباً جراء تسرب غبار من مصنع بالزرقاء

9/26/2024 2:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 36 طالبا بإحدى المدارس الخاصة في منطقة جبل الأميرة رحمة بمحافظة الزرقاء، بحالات اختناق، جراء استنشاق غبار تسرب من مصنع مجاور للمدرسة اليوم الخميس.


وقال مدير تربية الزرقاء الأولى أسامة شديفات، إن الحادثة وقعت أثناء الطابور الصباحي، ما أدى إلى إصابة 36 طالبا تراوحت أعمارهم ما بين 10 إلى 12 عاما ومعلمتين كانوا في ساحة المدرسة، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة، حيث خضعوا للفحوصات وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم العامة حسنة.


وقال مدير مستشفى الأمير فيصل ناصر حسين، إن المصابين خضعوا للفحوصات اللازمة من صور شعاعية وفحص نسبة الأكسجين في الدم والعلامات الحيوية، من قبل أطباء استشاريين، حيث تأكد أن حالتهم العامة حسنة، وخرجوا جميعًا من المستشفى.


يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تتابع التحقيق في الحادثة للكشف عن التفاصيل والوقوف على ملابسات التسرب.

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