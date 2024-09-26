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القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية جنوب غزة

9/26/2024 2:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

 واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.


يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 120 إنزالا جويا، و266 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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