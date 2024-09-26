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الحنيطي يقف على قدرات سلاح الجو الملكي وامكاناته في الردع الاستراتيجي

9/26/2024 2:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، جاهزية أسلحة ومعدات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية وقواتها البشرية، للوقوف على قدراتها وامكاناتها الجوية وبشكل يحقق الردع الاستراتيجي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.


واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية فضلاً عن الجهود الحالية التي يبذلها السلاح وعلى مختلف الصعد العملياتية والانسانية.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة في مختلف أسراب القاعدة مشيداً بجاهزيتها واستعدادها لأي واجب يطلب منها كما اطلع على أحدث الأسلحة والمعدات والأجهزة، ومن ضمنها مركز الطيران التشبيهي، الذي يوفر الوقت والجهد والتدريب في مختلف الظروف الجوية لمرتبات السلاح، مؤكداً أن عملية التطوير والتحديث للطائرات والأسلحة والمعدات مستمرة وبشكل يضمن تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن أرض وسماء المملكة.
كما شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة طياري القاعدة بإحدى الطلعات الجوية من خلال تحليقه بطائرة F16 على الواجهات الحدودية، حيا خلالها مرتبات حرس الحدود تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.
ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار مستذكراً بطولات وتضحيات الشهيد موفق السلطي ورفاقه من مرتبات سلاح الجو الملكي.
وفي نهاية الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات القاعدة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، بالمستوى المتميز والمعنويات التي يتمتعون بها والجاهزية العالية في تنفيذ المهام المناطة بهم، في سبيل حماية حدود الوطن بكفاءة واقتدار.


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