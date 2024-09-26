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السفير الكوري لـالغد: أهمية الدور الأردني بترسيخ السلام والأمن الإقليمي بالمنطقة

9/26/2024 2:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن بيل أو كيم عمق ومتانة العلاقات الثنائية المشتركة بين الأردن وكوريا، مشيرا إلى دعم بلاده للجهود الأردنية الحثيثة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وقال السفير كيم، في أول تصريحات صحفية له منذ تسلمه مهام أعمال سفارة بلاده لدى الأردن، لـ"الغد"، إن كوريا تتوافق وتدعم الدور الأردني الأساسي والمهم والهادف لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وأضاف في تصريحاته على هامش الاجتماع التعارفي الذي نظمته واستضافته الجمعية الأردنية الكورية للصداقة، إن كوريا تدعم جهود الأردن في تحدياتها المرتبطة بأزمة اللاجئين السوريين في المملكة، والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة.
وأبدى تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الحكومة الأردنية نحو التهدئة في المنطقة، مؤكدا استمرارية الدعوات الحثيثة من قبل حكومة بلاده من خلال اجتماعات الأمم المتحدة، للوقف الفوري لإطلاق النار في إطار الحرب على غزة، واحترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار كيم إلى التطلعات والفرص المشتركة بين الأردن وكوريا مستقبلا، مبديا ترحيبه ودعمه لما يتناسب وإمكانية النهوض بها وينعكس نفعا على البلدين.
وعن الدعم الكوري للأردن، أشارت أرقام السفارة الكورية التي انفردت بها "الغد"، إلى دعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOIKA)، وهي وكالة التنمية الرائدة في كوريا والتي تساهم في تحقيق الرخاء المشترك والسلام العالمي، لمشاريع في مختلف القطاعات بالأردن "بقيمة تقارب نحو 111 مليون دولار منذ العام 1991".
من ناحيتهم، أكد المشاركون في اللقاء من أعضاء الجمعية، أهمية تعزيز فرص التعاون الاستثمارية المستقبلية بين الجانبين الأردني والكوري، مشيرين إلى فرص تعاون واعدة بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية الأكاديمية وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.
إلى ذلك، أبدى السفير في كلمته التي استهلّ بها اللقاء، إعجابه بالأردن وكرم أهله الذي لاحظه من الوهلة الأولى، واهتمام الأردنيين بكوريا والثقافة الكورية، مستعرضا فيلما قصيرا يروي التجربة الكورية المعاصرة التي امتدت منذ العام 1950 حتى اليوم.
وتحدث الفيلم عن النهضة الكبيرة التي حصلت في كوريا الجنوبية أو ما يسمى بـ "معجزة نهر الهان" والتطور الصناعي والاقتصادي والتكنولوجي، مع محافظة كوريا على التقاليد والعادات، متضمنا سعي كوريا الحثيث لتطوير العلاقات الدولية بين كوريا ودول العالم، وانتشار الموسيقا الكورية والأفلام التي حازت العديد من الجوائز العالمية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية الكورية للصداقة رمزي خوري، خلال افتتاحه اللقاء، العلاقات المتينة التي تجمع الأردن بكوريا الجنوبية، مبديا ترحيبه بالسفير الكوري الذي تسلم مهام أعماله كسفير مفوض وفوق العادة لكوريا الجنوبية لدى الأردن.

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