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دونغ: تعاون أردني صيني لجذب استثمارات للمملكة بمليار دولار

9/26/2024 2:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ أن التعاون العملي بين البلدين ازداد بقوة، إذ تم تشغيل مصنع ملابس جديد تستثمره الشركة الصينية في العقبة، في حين تعاونت شركة صينية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير منطقة صناعية جديدة، ومن المؤمل أن تجذب استثمارا بأكثر من مليار دولار، موضحا أن شركة صينية بحثت أيضا مع الجانب الأردني التعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.
وأشار دونغ إلى بذل سائر الجهود الصينية المشتركة مع الأردن لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال دونغ، خلال فعالية أقامتها السفارة الصينية مساء أول من أمس بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، إن "الجانب الصيني يقدر الجهود الأردنية المهمة المستهدفة وقف الحرب والإغاثة الإنسانية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرا إلى بذل جهود مشتركة مع الأردن ودول أخرى لتعزيز التحرك الدولي بأقصى درجاته، وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وحذر السفير، خلال الفعالية التي حضرها مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سامي غوشة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين، من توالي ويلات الحرب والدمار الواسع في منطقة الشرق الأوسط، التي وصفها بـ "مهد للحضارة الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده دفعت بقوة نحو وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع: "يشهد عالمنا اليوم تغيرات وتقلبات، ويتزايد انعدام الاستقرار واليقين"، موضحا أن دول "الجنوب العالمي" تلتزم بحفظ النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ودفع إصلاح الحوكمة العالمية.
وأضاف إن الصين والدول العربية أعضاء مهمون في "الجنوب العالمي"، فيما تستعد الصين للعمل مع الأردن والدول العربية الصديقة لبناء "المعادلات الخمس للتعاون" التي بادر بها الرئيس الصيني شي جينبينغ في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، بما يساهم في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.
وفي إطار العلاقة الثنائية المشتركة بين الأردن والصين، أضاف السفير الصيني إن البلدين يشتركان في مساعيهما للإصلاح والتحديث، ليبقيا صديقين وشريكين في المسيرة الجديدة.
وبين أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في العام 1977، وتحت التوجيهات الإستراتيجية للقيادتين، تطورت العلاقات الثنائية بخطوات سليمة ومطّردة، فيما شهدت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين توطيدا وتطورا مستمرين، خلال العام الماضي.
وأكد أن التبادلات رفيعة المستوى باتت أشد عمقا، حيث زار الصين كل من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، بما يدفع بقوة للتعاون التشريعي والقضائي بين البلدين، فيما يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي التنسيق المكثف حول وضع المنطقة.
وزاد: "اكتمل مشروع إعادة تأهيل طريق السلط - العارضة بمنحة صينية، وتوجه أكثر من 500 صديق أردني إلى الصين للتدريب".
وعن التبادل الثقافي والإنساني، قال دونغ إن الوفد الفني الصيني شارك في مهرجان جرش، وحظيت الفعاليات الثقافية الصينية لفن الشاي والشعر بإقبال واسع، إذ أصدرت السفارة الصينية التأشيرة لنحو 10 آلاف شخص، فيما يدرس ما يتجاوز 500 طالب صيني في الأردن، ما يؤكد الثقة باستقرار الأردن وأمنه.
وتابع: "هذا العام يشهد اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتحت قيادة جلالته وسمو ولي العهد الأمير الحسين، حقق الأردن إنجازات مهمة في بناء الدولة وإصلاح التحديث".
وقدم السفير التهاني بنجاح إجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، ما يصب في توقعات بالمزيد من التقدم في مسار التحديث الأردني.
إلى ذلك، أشار دونغ إلى المسار "الطويل والشاق" الذي قطعته الصين على مدى 75 عاما الماضية، وسط تضامن الشعب الصيني من قوميات مختلفة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني ليكافح جيلا بعد جيل، حتى يتمكن من تحقيق المعجزتين المتمثلتين بالتنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي المستدام.
وأوضح أن حصة الصين في الاقتصاد العالمي، ارتفعت من 1.7 % في العام 1978 إلى نحو 17 % في العام 2023، وتجاوزت مساهمتها في نمو هذا الاقتصاد 30 % لسنوات عديدة.
وقال إن الصين رائدة عالميا في رحلات الفضاء المأهولة واستكشاف القمر والمعلومات الكمومية والطاقة الجديدة وغيرها من التقنيات الحديثة، مضيفا أن الصين أصبحت مختبرا عالميا للبحث والتطوير، وارتقت من "الصنع في الصين" إلى "الإبداع في الصين"، ثم إلى "التصنيع الذكي في الصين".
وتحتل الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث الأميال التشغيلية للسكك الحديد السريعة، وتشكل المحطات الأساسية للجيل الخامس (5 G) في الصين أكثر من 60 % من الإجمالي العالمي، فيما يقع 49 من أعلى 100 جسر عالميا في مقاطعة واحدة في الصين هي مقاطعة قويتشو.
وفي العام 2023، وصل حجم الطاقة المركّبة للكهرومائية والرياح والشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة في الصين قرابة 40 % من الإجمالي العالمي، وصارت المنتجات والمبيعات لمركبات الطاقة الجديدة رقما أولا في العالم لتسع سنوات متتالية، بحسب السفير.
وتابع: "منذ 75 سنة، تمسكت الصين بوضع الشعب في المركز، ونفذت إستراتيجيات الحد من الفقر، ونجحت في إخراج ما يقرب من 800 مليون شخص في الأرياف من الفقر المدقع".
وبين أن الصين أصبحت شريكا تجاريا رئيسا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ووقعت وثائق التعاون في بناء "الحزام والطريق" مع ما يتجاوز 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية بما فيها الأردن.
كما أشار السفير إلى اتباع الصين منذ 75 عاما، بثبات، "السياسة الخارجية السلمية المستقلة، وأصبحت قوة حافِظة للسلام العالمي، وقوة دافعة للتنمية المشتركة، وقوة ساعية إلى تكامل الحضارات وتقدمها".
كما شدد على طرح الصين المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وعملها على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارات العالمية، من أجل بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية.
ونوه دونغ بانعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في تموز (يوليو) هذا العام، حيث وضعت خطوات منهجية لمواصلة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني، وحددت أكثر من 300 هدف إصلاحي مهم، الأمر الذي سيوفر أيضا فرصا جديدة لتنمية الدول الأخرى.

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