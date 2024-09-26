دونغ: تعاون أردني صيني لجذب استثمارات للمملكة بمليار دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ أن التعاون العملي بين البلدين ازداد بقوة، إذ تم تشغيل مصنع
ملابس جديد تستثمره الشركة الصينية في العقبة، في حين تعاونت شركة صينية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير منطقة صناعية جديدة، ومن المؤمل أن تجذب استثمارا بأكثر من مليار دولار، موضحا أن شركة صينية بحثت أيضا مع الجانب الأردني التعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.
وأشار دونغ إلى بذل سائر الجهود الصينية المشتركة مع الأردن لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال دونغ، خلال فعالية أقامتها السفارة الصينية مساء أول من أمس بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، إن "الجانب الصيني يقدر الجهود الأردنية المهمة المستهدفة وقف الحرب والإغاثة الإنسانية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرا إلى بذل جهود مشتركة مع الأردن ودول أخرى لتعزيز التحرك الدولي بأقصى درجاته، وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وحذر السفير، خلال الفعالية التي حضرها مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سامي غوشة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين، من توالي ويلات الحرب والدمار الواسع في منطقة الشرق الأوسط، التي وصفها بـ "مهد للحضارة الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده دفعت بقوة نحو وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع: "يشهد عالمنا اليوم تغيرات وتقلبات، ويتزايد انعدام الاستقرار واليقين"، موضحا أن دول "الجنوب العالمي" تلتزم بحفظ النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ودفع إصلاح الحوكمة العالمية.
وأضاف إن الصين والدول العربية أعضاء مهمون في "الجنوب العالمي"، فيما تستعد الصين للعمل مع الأردن والدول العربية الصديقة لبناء "المعادلات الخمس للتعاون" التي بادر بها الرئيس الصيني شي جينبينغ في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، بما يساهم في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.
وفي إطار العلاقة الثنائية المشتركة بين الأردن والصين، أضاف السفير الصيني إن البلدين يشتركان في مساعيهما للإصلاح والتحديث، ليبقيا صديقين وشريكين في المسيرة الجديدة.
وبين أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في العام 1977، وتحت التوجيهات الإستراتيجية للقيادتين، تطورت العلاقات الثنائية بخطوات سليمة ومطّردة، فيما شهدت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين توطيدا وتطورا مستمرين، خلال العام الماضي.
وأكد أن التبادلات رفيعة المستوى باتت أشد عمقا، حيث زار الصين كل من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، بما يدفع بقوة للتعاون التشريعي والقضائي بين البلدين، فيما يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي التنسيق المكثف حول وضع المنطقة.
وزاد: "اكتمل مشروع إعادة تأهيل طريق السلط - العارضة بمنحة صينية، وتوجه أكثر من 500 صديق أردني إلى الصين للتدريب".
وعن التبادل الثقافي والإنساني، قال دونغ إن الوفد الفني الصيني شارك في مهرجان جرش، وحظيت الفعاليات الثقافية الصينية لفن الشاي والشعر بإقبال واسع، إذ أصدرت السفارة الصينية التأشيرة لنحو 10 آلاف شخص، فيما يدرس ما يتجاوز 500 طالب صيني في الأردن، ما يؤكد الثقة باستقرار الأردن وأمنه.
وتابع: "هذا العام يشهد اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتحت قيادة جلالته وسمو ولي العهد الأمير الحسين، حقق الأردن إنجازات مهمة في بناء الدولة وإصلاح التحديث".
وقدم السفير التهاني بنجاح إجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، ما يصب في توقعات بالمزيد من التقدم في مسار التحديث الأردني.
إلى ذلك، أشار دونغ إلى المسار "الطويل والشاق" الذي قطعته الصين على مدى 75 عاما الماضية، وسط تضامن الشعب الصيني من قوميات مختلفة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني ليكافح جيلا بعد جيل، حتى يتمكن من تحقيق المعجزتين المتمثلتين بالتنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي المستدام.
وأوضح أن حصة الصين في الاقتصاد العالمي، ارتفعت من 1.7 % في العام 1978 إلى نحو 17 % في العام 2023، وتجاوزت مساهمتها في نمو هذا الاقتصاد 30 % لسنوات عديدة.
وقال إن الصين رائدة عالميا في رحلات الفضاء المأهولة واستكشاف القمر والمعلومات الكمومية والطاقة الجديدة وغيرها من التقنيات الحديثة، مضيفا أن الصين أصبحت مختبرا عالميا للبحث والتطوير، وارتقت من "الصنع في الصين" إلى "الإبداع في الصين"، ثم إلى "التصنيع الذكي في الصين".
وتحتل الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث الأميال التشغيلية للسكك الحديد السريعة، وتشكل المحطات الأساسية للجيل الخامس (5 G) في الصين أكثر من 60 % من الإجمالي العالمي، فيما يقع 49 من أعلى 100 جسر عالميا في مقاطعة واحدة في الصين هي مقاطعة قويتشو.
وفي العام 2023، وصل حجم الطاقة المركّبة للكهرومائية والرياح والشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة في الصين قرابة 40 % من الإجمالي العالمي، وصارت المنتجات والمبيعات لمركبات الطاقة الجديدة رقما أولا في العالم لتسع سنوات متتالية، بحسب السفير.
وتابع: "منذ 75 سنة، تمسكت الصين بوضع الشعب في المركز، ونفذت إستراتيجيات الحد من الفقر، ونجحت في إخراج ما يقرب من 800 مليون شخص في الأرياف من الفقر المدقع".
وبين أن الصين أصبحت شريكا تجاريا رئيسا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ووقعت وثائق التعاون في بناء "الحزام والطريق" مع ما يتجاوز 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية بما فيها الأردن.
كما أشار السفير إلى اتباع الصين منذ 75 عاما، بثبات، "السياسة الخارجية السلمية المستقلة، وأصبحت قوة حافِظة للسلام العالمي، وقوة دافعة للتنمية المشتركة، وقوة ساعية إلى تكامل الحضارات وتقدمها".
كما شدد على طرح الصين المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وعملها على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارات العالمية، من أجل بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية.
ونوه دونغ بانعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في تموز (يوليو) هذا العام، حيث وضعت خطوات منهجية لمواصلة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني، وحددت أكثر من 300 هدف إصلاحي مهم، الأمر الذي سيوفر أيضا فرصا جديدة لتنمية الدول الأخرى.
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