انطلاق مؤتمر طب الأسنان الدولي بالشراكة ما بين الأردنية وهولير الطبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - انطلقت أمس، أعمال مؤتمر ومعرض طب الأسنان الدولي الثاني بالشراكة ما بين الجامعة الأردنية وجامعة هولير الطبية في أربيل كردستان العراق.
وشارك بأعمال المؤتمر نائبا رئيس الجامعة د.أشرف أبو كركي، د.فالح السواعير، عميد كلية طب الأسنان د.زيد البيطار، وكل من د.أحمد حمدان ود.محمد الربابعة ود.أحمد المعايطة.
ويناقش المؤتمر آخر المستجدات الأكاديمية والعلمية والمهنية في طب الأسنان، والتطورات التقنية وتكنولوجيا المعدات والتجهيزات الطبية والمخبرية.
وعقد أبو كركي عددا من اللقاءات على هامش أعمال المؤتمر لبحث تفعيل مذكرات التعاون وإدخالها حيز التطبيق الرامية، لتعزيز جهود تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي وإقامة المشاريع العلمية والبحثية والمشتركة.
ويأتي المؤتمر تتويجا لنجاح فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني، عقب إبرام رئيس الجامعة د. نذير عبيدات عددا من اتفاقيات التعاون المشترك مع مختلف جامعات إقليم كردستان العراق، خلال الأشهر الماضية الذي اتّخذ عنوان "رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة"، بتنظيمِ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.
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