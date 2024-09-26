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انطلاق مؤتمر طب الأسنان الدولي بالشراكة ما بين الأردنية وهولير الطبية

9/26/2024 2:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - انطلقت أمس، أعمال مؤتمر ومعرض طب الأسنان الدولي الثاني بالشراكة ما بين الجامعة الأردنية وجامعة هولير الطبية في أربيل كردستان العراق.
وشارك بأعمال المؤتمر نائبا رئيس الجامعة د.أشرف أبو كركي، د.فالح السواعير، عميد كلية طب الأسنان د.زيد البيطار، وكل من د.أحمد حمدان ود.محمد الربابعة ود.أحمد المعايطة.
ويناقش المؤتمر آخر المستجدات الأكاديمية والعلمية والمهنية في طب الأسنان، والتطورات التقنية وتكنولوجيا المعدات والتجهيزات الطبية والمخبرية.
وعقد أبو كركي عددا من اللقاءات على هامش أعمال المؤتمر لبحث تفعيل مذكرات التعاون وإدخالها حيز التطبيق الرامية، لتعزيز جهود تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي وإقامة المشاريع العلمية والبحثية والمشتركة.
ويأتي المؤتمر تتويجا لنجاح فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني، عقب إبرام رئيس الجامعة د. نذير عبيدات عددا من اتفاقيات التعاون المشترك مع مختلف جامعات إقليم كردستان العراق، خلال الأشهر الماضية الذي اتّخذ عنوان "رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة"، بتنظيمِ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

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