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جرادات: وجود عدد كبير للاجئين بالأردن فرض ضغطا كبيرا على سوق العمل

9/26/2024 2:58:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، د. ربا جرادات، إن وجود عدد كبير للاجئين بالأردن، فرض ضغطاً كبيراً على سوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
وبينت جرادات في مقابلة مع "الغد"، أن العديد من العمال غير الرسميين بالأردن يواجهون ظروف عمل سيئة، مشيرة الى أن منظمة العمل الدولية في الأردن تعمل على خلق فرص عمل وضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال وإضفاء الطابع الرسمي على غير الرسمي.
وتابعت: ويتم ذلك عبر العمل مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال لخلق فرص عمل، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز ممارسات التوظيف العادلة، وضمان احترام حقوق العمال.
وأوضحت جرادات أن العمل اللائق، الذي يتضمن الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة والحماية الاجتماعية، يسهم في كسر "الحلقة المفرغة" التي تؤدي فيها البطالة وظروف العمل السيئة إلى تأجيج الصراعات ودفع الناس إلى وظائف غير رسمية وغير آمنة، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وبينت أن منظمة العمل الدولية تهدف عبر توفير فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر ضعفا مثل الشباب والنساء واللاجئين والنازحين، إلى منع الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ما يقلل من احتمال نشوب النزاعات عبر معالجة المظالم وتعزيز الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية وخلق بيئة أكثر عدلاً واستقراراً.
ومن الأمثلة الجيدة على عمل المنظمة في هذا الصدد في المنطقة، هو برنامج "آفاق" التي تموله حكومة هولندا.
وأوضحت أنه عبر هذه المبادرة، تتعاون منظمة العمل مع شركاء مثل مؤسسة التمويل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، البنك الدولي، لتحسين فرص الحصول على العمل والحماية الاجتماعية والتعليم للاجئين والمجتمعات المضيفة.
وحول التعامل خلال الأزمات مع قضايا التوظيف وحقوق العمل والحماية الاجتماعية، قالت جرادات إنه في الأساس، تتطلب معالجة قضايا التشغيل وحقوق العمل في حالات الأزمات نهجاً شاملاً يوازن بين الاحتياجات الإنسانية الفورية والأهداف الإنمائية طويلة الأجل.
وأضافت جرادات أن منظمة العمل الدولية، تسعى عبر عملها في مجال السياسات والشراكات والبرامج، لضمان أن يكون العمل اللائق في صميم هذه الجهود، لتعزيز السلام والاستقرار والمرونة الاقتصادية في الأردن والدول العربية وجميع أنحاء العالم.
وهذا بالطبع ليس بالمهمة السهلة، بحسب جرادات، وخاصة في منطقتنا التي تواجه تحديات عديدة، من ضمنها النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والتقلب الاقتصادي، لا سيما في أماكن مثل الأرض الفلسطينية المحتلة وسورية واليمن ولبنان والأردن.
وتكشف أرقام منظمة العمل الدولية أنه في الفترة ما بين عامي 2019 و2023، ازدادت البطالة في الدول العربية بنسبة 15 % تقريبا، وارتفعت نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب بنسبة حوالي 10 %، بينما ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 36.5 %.
كما تعتبر مشاركة الإناث في سوق العمل في المنطقة من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم.
إلى ذلك، أضافت جرادات أنه ما تزال تغطية الحماية الاجتماعية منخفضة في الدول العربية، حيث لا تغطي سوى 30 % من السكان، ويؤدي الافتقار للحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات السكانية الأكثر ضعفا في المجتمع مثل النساء والشباب والعمال غير الرسميين، إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وإعاقة المرونة الاقتصادية. وهذا مدعاة للقلق، لا سيما وأن المنطقة معرضة لبعض أشد عواقب الأزمة المناخية وتواجه نزاعات ونزوحاً طال أمدها.
وفي التعامل مع قضايا التشغيل وحقوق العمل والحماية الاجتماعية أثناء الأزمات في منطقة الدول العربية، قالت جرادات: يرتكز نهج منظمة العمل الدولية على تعزيز العمل اللائق كطريق للسلام والاستقرار، وخلق فرصه، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة تضمن حماية جميع العمال أثناء الأزمات وبعدها، وبذلك، تهدف المنظمة لكسر حلقة الصراع والبطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.
ورأت جرادات أن "الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" يشير لعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي والسلام معًا بشكل أكثر اتساقًا لتلبية احتياجات الناس والتخفيف من المخاطر ومواطن الضعف والمضي قدمًا نحو السلام المستدام.
وفي المنطقة العربية، هناك اعتراف متزايد بهذا الأمر كجدول أعمال مهم، من الأمثلة الجيدة على ذلك التنسيق المترابط في مجال الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أمضى الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي العاملون في برامج المساعدة الاجتماعية العامين الماضيين في بناء آليات تنسيق مبتكرة تتماشى مع نهج الترابط.
ولفتت إلى أنه ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان من الممكن أن تضع الحرب في غزة وما تلاها من تدهور في الضفة الغربية حدًا نهائيًا لـ"طريقة العمل الجديدة" هذه، ولكن بدلًا من ذلك، يعمل الشركاء على تسريع الجهود الرامية لزيادة المواءمة بين جداول الأعمال الإنسانية والإنمائية عبر أبعاد التنسيق والبرمجة والتمويل.
وأكدت جرادات إلى أن عمل منظمة العمل يستند على مبدأ أن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر العمل اللائق ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو طريق رئيسي نحو للسلام.
وأضافت: في أوقات الأزمات مثل النزاعات والكوارث الطبيعية والنزوح القسري، تركز منظمة العمل الدولية على خلق فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل، وتقلل هذه التدابير من دوافع النزاع مثل البطالة وعدم المساواة وانعدام الحماية الاجتماعية، مع تعزيز الحوار الاجتماعي والتماسك الاجتماعي.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية حشدت على مدى العقد الماضي 60 مليون دولار في نشاطاتها في الدول العربية التي تواجه نزاعات مسلحة، و307 ملايين دولار في البلدان التي تواجه نزوح السكان.

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