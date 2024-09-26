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تعديلات جديدة على تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة تنهي خلافا دام عامين

9/26/2024 2:58:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- بعد حالة شد وجذب بين وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن، بشأن "تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة" المعنية بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف، أقرت تعديلات جديدة عليها منتصف الشهر الحالي، لتنهي بذلك عامين من الخلاف الذي ساد بين الجانبين على بنود محددة، إذ يبدأ تطبيقها رسمياً لهذا العام.
في هذا النطاق، فإن منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة من أدوات تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى أن تمتد مسؤولية المُنْتِج عن سلعته حتى بعد بيعها، ويتحمل العبء المادي ومسؤولية معالجة وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن استهلاك السلعة أو الخدمة، لتشجيع المُنْتِج من حيث المبدأ على تقليل النفايات الناتجة عن سلعته، وكلما قلت النفايات الناتجة من السلعة زادت ربحية المُنْتِج.
فمنذ أن دخلت تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، حيز التنفيذ في آب (أغسطس) العام 2022، اصطدمت بتطبيق بنودها عمليا، بخاصة بعد أن تحفظت الغرفة على تدني عدد ممثليها في اللجنة التي ستشكل لإدارة وتنفيذ هذه التعليمات.
وبموجب التعديلات الجديد، التي نشرت في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي، ارتفع عدد ممثلي الغرفة من مندوب واحد الى اثنين، وممثلي غرفة تجارة الأردن من مندوب الى ثلاثة، يسميهم رؤساء مجالس اداراتهما، بينما لم يعد أمين عام وزارة البيئة نائباً لرئيس اللجنة، بموجب هذه التعديلات، في حين أضيف مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة لعضويتها.
وتلزم التعديلات الجديدة الوزارة، بتوقيع اتفاقيات لتفويض عمل ومكان الوحدة التي ستنشئها لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وفق مبدأ التعاون المشترك مع الغرفتين، أو ضمن ما تتفق عليه اللجنة لتنفيذ النظام.
وأحالت التعديلات، صلاحيات مقرر اللجنة لرئيس قسم إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة التي كانت في نسخة التعليمات الأولى، بيد العضو المنتخب من القطاع الخاص باللجنة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان يفترض بأن يبدأ تطبيقها إجباريا وعلى ثلاث مراحل العام المقبل، بيد أن التأخر في التوافق عليها بين الوزارة وغرفة الصناعة أدى لوضع فترات زمنية جديدة لهذه الغاية.
ووفق التعديلات السابقة، فقد كان يفترض بأن تبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات اختياريا، وللمنتجين والمستوردين، اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في أول مرة، وحتى كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لكن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وبحسب نسخة التعليمات الأولى، فالتطبيق كان سيصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام الحالي على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً، لكن تطبيقها سيبدأ العام المقبل، إذ ستطبق إجبارياً على المستوردين والمنتجين، ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد انتاجهم منها على 500 طن سنوياً، لكن دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ سيكون في العام 2026.
في المرحلة الرابعة والأخيرة، كان سيجري تطبيق التعليمات إجباريا مطلع العام 2026 على المستوردين والمنتجين ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 5 ملايين دينار سنوياً، للمواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنويا، لكن تأخر صدور التعليمات سيبدأ معه تطبيق هذه الخطوة في العام 2028.

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