الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات



وأكد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الأمني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين، ويسهم في مواجهة التهديدات الأمنية، حيث يشهد البلدان تنسيقًا مكثفًا لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة وضبط عمليات التهريب العابرة للحدود.

وعلى هامش جلسة المباحثات، وقع الجانبان على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

وجاءت هذه الاتفاقية بهدف إقامة تعاون متبادل في مكافحة تهريب المخدرات والسلائف الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.

كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات حول الإجراءات الممكنة لمنع التهريب، وملاحقة منتجي المخدرات ومهربيها.

واتفق الطرفان على تسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين، بهدف القبض على المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز جهود مكافحة المخدرات عبر الإنترنت وتتبع العملات الرقمية المشفرة المستخدمة في الاتجار غير المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وكان الفراية قد وصل إلى الرياض في زيارة عمل رسمية تستمر لعدة أيام، مساء الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.

وقام الفراية والوفد المرافق بزيارة عدد من المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، حيث استهل بجولته زيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكان في استقباله اللواء محمد بن سعيد القرني، واطلع الفراية على مهام المديرية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، كما تم تقديم إيجاز حول الإنجازات التي حققتها المديرية، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بالمضبوطات والأساليب المتّبعة في مكافحة المخدرات.

كما شملت الزيارة المديرية العامة للجوازات، حيث كان في استقباله مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وتم خلال اللقاء استعراض عمل المديرية، وأبرز الوسائل الحديثة المستخدمة في إصدار الوثائق للمواطنين، والإجراءات التي تتبعها المديرية لتحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما زار وزير الداخلية، المديرية العامة لحرس الحدود، وكان في استقباله اللواء الركن شايع الودعاني. تم خلال الزيارة تقديم إيجاز حول نشأة المديرية والمهام التي تقوم بها في حماية حدود المملكة وتأمينها.

وأعرب الفراية خلال مأدبة العشاء التي أقامها سمو الأمير عبدالعزيز مساء يوم امس الأربعاء تكريمًا للفراية والوفد المرافق له، عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرصهما المستمر على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. -(بترا)

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