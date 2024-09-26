مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
التاريخ
9/26/2024 2:58:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.-(بترا)
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