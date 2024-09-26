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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

9/26/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.-(بترا)


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