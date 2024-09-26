الاحتلال ينسحب من جنين ويعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن في بيان، إن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله بعد الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم الذي استمر 10 أيام.



وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية ودوار البيادر ومنطقة شارع المدارس ومداخل مخيم جنين ومنطقة دوار الحصان والهدف ودوار العودة ودوار النسيم وشارع الجابريات وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهرباء عن المناطق المستهدفة.



ولفت مطاحن، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل المزود لمستشفى جنين الحكومي، مبينا أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات مياه لحين إصلاح الخط.



الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران مدن و بلدات وقرى ومخيمات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية فصايل في الأغوار الشمالية بموجب أمر عسكري.



وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو الثامن في شهر أيلول الحالي، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.