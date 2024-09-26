نفي توقيع مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي توقيع اي مقترح لوقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل.
وقال المكتب في بيان، إن "ما يتم تداوله من ان ميقاتي وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن والوسيط الاميركي اموس هوكشتاين غير صحيح على الاطلاق".
واشار البيان الى أن ميقاتي، وفور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الاميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، ابدى ترحيبه بالبيان وقال: "تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".
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