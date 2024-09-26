نفي توقيع مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل



وقال المكتب في بيان، إن "ما يتم تداوله من ان ميقاتي وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه الخارجية الاميركية انتوني بلينكن والوسيط الاميركي اموس هوكشتاين غير صحيح على الاطلاق".



واشار البيان الى أن ميقاتي، وفور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الاميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، ابدى ترحيبه بالبيان وقال: "تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".