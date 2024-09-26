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غوغل تُقيد إنشاء حسابات المستخدمين الروس الجدد

9/26/2024 2:58:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قيّدت شركة ((غوغل)) التابعة لـ((ألفابت)) إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة التنمية الرقمية الروسية يوم الخميس.

وتتعرض ((غوغل)) لضغوط في روسيا منذ سنوات عدة، لا سيما بسبب عدم حذف المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني وقيامها بحظر قنوات ((يوتيوب)) للوسائط الروسية والشخصيات العامة منذ غزو موسكو لأوكرانيا، وفق ((رويترز)).


وقالت الوزارة إنها تؤكد أن ((غوغل)) قد قيّدت إنشاء حسابات جديدة، وفقاً لما نقلته وكالة ((إنترفاكس)). وأضافت أن ((مقدمي خدمات الاتصالات قد سجلوا أيضاً انخفاضاً كبيراً في عدد الرسائل النصية التي ترسلها الشركة للمستخدمين الروس)).


وقالت الوزارة إنه لا يوجد يقين بأن رسائل التأكيد عبر الرسائل النصية القصيرة للمصادقة الثنائية ستستمر في العمل، حسبما ذكرت وكالة ((إنترفاكس)).


وتوصي الوزارة مستخدمي خدمات ((غوغل)) بإنشاء نسخ احتياطية من بياناتهم والانتقال إلى استخدام طرق بديلة للتحقق الثنائي أو إلى منصات محلية.


وفي شهر أغسطس (آب)، أعلنت شركة ((غوغل)) أنها ستقوم بتعطيل حسابات ((أدسنس)) في روسيا.


وقد حظرت ((غوغل)) أكثر من 1000 قناة على ((يوتيوب))، بما في ذلك الأخبار المدعومة من الدولة، وأكثر من 5.5 مليون فيديو.


وقد تم تسجيل سرعات أبطأ على منصة ((يوتيوب)) في روسيا خلال الأشهر الأخيرة. ويتهم النواب الروس ((غوغل)) بعدم تحديث المعدات، وهو ما تنفيه الشركة وخبراء التكنولوجيا.- وكالات

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