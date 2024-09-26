غوغل تُقيد إنشاء حسابات المستخدمين الروس الجدد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قيّدت شركة ((غوغل)) التابعة لـ((ألفابت)) إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين
الروس، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة التنمية
الرقمية الروسية يوم الخميس.
وتتعرض ((غوغل)) لضغوط في روسيا منذ سنوات عدة، لا سيما بسبب عدم حذف
المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني وقيامها بحظر قنوات ((يوتيوب)) للوسائط
الروسية والشخصيات العامة منذ غزو موسكو لأوكرانيا، وفق ((رويترز)).
وقالت الوزارة إنها تؤكد أن ((غوغل)) قد قيّدت إنشاء حسابات جديدة، وفقاً
لما نقلته وكالة ((إنترفاكس)). وأضافت أن ((مقدمي خدمات الاتصالات قد سجلوا
أيضاً انخفاضاً كبيراً في عدد الرسائل النصية التي ترسلها الشركة
للمستخدمين الروس)).
وقالت الوزارة إنه لا يوجد يقين بأن رسائل التأكيد عبر الرسائل النصية
القصيرة للمصادقة الثنائية ستستمر في العمل، حسبما ذكرت وكالة ((إنترفاكس)).
وتوصي الوزارة مستخدمي خدمات ((غوغل)) بإنشاء نسخ احتياطية من بياناتهم
والانتقال إلى استخدام طرق بديلة للتحقق الثنائي أو إلى منصات محلية.
وفي شهر أغسطس (آب)، أعلنت شركة ((غوغل)) أنها ستقوم بتعطيل حسابات ((أدسنس)) في روسيا.
وقد حظرت ((غوغل)) أكثر من 1000 قناة على ((يوتيوب))، بما في ذلك الأخبار المدعومة من الدولة، وأكثر من 5.5 مليون فيديو.
وقد تم تسجيل سرعات أبطأ على منصة ((يوتيوب)) في روسيا خلال الأشهر
الأخيرة. ويتهم النواب الروس ((غوغل)) بعدم تحديث المعدات، وهو ما تنفيه
الشركة وخبراء التكنولوجيا.- وكالات
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