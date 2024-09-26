بايدن يزيد حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، ((زيادة)) في المساعدات
لأوكرانيا، بما في ذلك نحو 8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية والذخائر
الجديدة البعيدة المدى، قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي.
وقال بايدن في بيان: ((اليوم، أعلن زيادة في المساعدات الأمنية
لأوكرانيا، وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في
هذه الحرب))، من غير أن يعلن منح الضوء الأخضر المأمول من كييف لاستخدام
صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع ضد روسيا.
وخلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس (الأربعاء)، أبلغ
بايدن ((الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه وجّه بزيادة المساعدات الأمنية
الأميركية إلى أوكرانيا، وهو أمر سيتم إعلانه)) اليوم، بحسب البيت الأبيض.
وألقى زيلينسكي خطاباً تحدّى فيه روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
أمس؛ سعياً لحشد الدعم الدولي في ظل وضع ميداني يزداد صعوبة.
يتحدّث الرئيس
الأوكراني منذ أسابيع عمّا أطلق عليها ((خطة للنصر))، لكنه لم يقدّم تفاصيل
عن مقترحاته لإنهاء الحرب التي باتت في عامها الثالث. وقدّمت الولايات
المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة نحو 175 مليار دولار لأوكرانيا
خلال الحرب، رغم المعارضة المتكررة من قبل الجمهوريين.
لكن إدارة بايدن
أعلنت مبلغاً إضافياً قدره 375 مليون دولار، الأربعاء، بما في ذلك ذخيرة
لقاذفات الصواريخ الدقيقة من طراز ((هيمارس))،
وذخائر عنقودية ومركبات
تكتيكية خفيفة. لكن زيلينسكي يضغط على الولايات المتحدة لإعطاء أوكرانيا
الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتّجاه الأراضي الروسية، وهو إذن
رفض بايدن إعطاءه حتى اللحظة. وحذّرت روسيا بشدّة من هذه الخطوة. وكشف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن قواعد جديدة تشي بأن موسكو قد تفكّر
في استخدام الأسلحة النووية رداً على هجوم جوي كبير.
وأشار الكرملين، اليوم
(الخميس)، إلى أن العقيدة النووية الجديدة التي طرحها بوتين وتسمح لموسكو
باستخدام أسلحة نووية ضد بلدان غير نووية يجب أن تكون بمثابة تحذير للغرب.
واعتمدت كييف على الولايات المتحدة بوصفها أهم داعم عسكري لها، لكن
الانتخابات الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تعني أن
هذا الدعم قد يكون على المحك.- وكالات
MENAFN26092024000072011014ID1108720262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.