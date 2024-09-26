بايدن يزيد حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال بايدن في بيان: ((اليوم، أعلن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب))، من غير أن يعلن منح الضوء الأخضر المأمول من كييف لاستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع ضد روسيا.



وخلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس (الأربعاء)، أبلغ بايدن ((الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه وجّه بزيادة المساعدات الأمنية الأميركية إلى أوكرانيا، وهو أمر سيتم إعلانه)) اليوم، بحسب البيت الأبيض. وألقى زيلينسكي خطاباً تحدّى فيه روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس؛ سعياً لحشد الدعم الدولي في ظل وضع ميداني يزداد صعوبة.

يتحدّث الرئيس الأوكراني منذ أسابيع عمّا أطلق عليها ((خطة للنصر))، لكنه لم يقدّم تفاصيل عن مقترحاته لإنهاء الحرب التي باتت في عامها الثالث. وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة نحو 175 مليار دولار لأوكرانيا خلال الحرب، رغم المعارضة المتكررة من قبل الجمهوريين.

لكن إدارة بايدن أعلنت مبلغاً إضافياً قدره 375 مليون دولار، الأربعاء، بما في ذلك ذخيرة لقاذفات الصواريخ الدقيقة من طراز ((هيمارس))،

وذخائر عنقودية ومركبات تكتيكية خفيفة. لكن زيلينسكي يضغط على الولايات المتحدة لإعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتّجاه الأراضي الروسية، وهو إذن رفض بايدن إعطاءه حتى اللحظة. وحذّرت روسيا بشدّة من هذه الخطوة. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن قواعد جديدة تشي بأن موسكو قد تفكّر في استخدام الأسلحة النووية رداً على هجوم جوي كبير.

وأشار الكرملين، اليوم (الخميس)، إلى أن العقيدة النووية الجديدة التي طرحها بوتين وتسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد بلدان غير نووية يجب أن تكون بمثابة تحذير للغرب. واعتمدت كييف على الولايات المتحدة بوصفها أهم داعم عسكري لها، لكن الانتخابات الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تعني أن هذا الدعم قد يكون على المحك.- وكالات