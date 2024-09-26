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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41534

9/26/2024 2:58:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و86 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ356 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41534 شهيدا و96092 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


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