ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41534



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ356 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41534 شهيدا و96092 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

