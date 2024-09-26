ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41534

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و86 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ356 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41534 شهيدا و96092 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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