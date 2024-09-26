دخول بري وحده سيحقق الهدف

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: أفرايم غانور

الميل الإيراني المغرض معروف وواضح ويعمل ضدنا بكثافة منذ نحو سنة: خوض حرب استنزاف طويلة ومريرة في عدة جبهات تؤدي بدولة إسرائيل إلى انهيار اقتصادي، اجتماعي وأمني فيما عمليا لا يمكن تجاهل حقيقة أن للايرانيين يوجد صحيح حتى اليوم نجاح لا بأس به في تنفيذ خطتهم بعيدة المدى التي تتواصل منذ سنة ونهايتها لا تبدو في الأفق.

هذه الخطة وصلت في الأسبوعين الأخيرين الى مرحلتها الحرجة والحاسمة، وبعد أن أصبح شمال دولة إسرائيل بعد 11 شهرا من الحرب "أرضا سائبة" مهجورة من السكان وعرضة لقصف يومي من الصواريخ والمُسيرات خلفت وراءها دمارا، خرابا وآلافا من الدونمات المحروقة، قررت دولة إسرائيل أخيرا العمل في الشمال وتثبيت عودة النازحين الى بيوتهم بأحد أهداف الحرب.

بشكل واضح ومتوقع كُلف بعبء المهمة الأساس لمواجهة قدرات اطلاق الصواريخ الهائلة لدى حزب الله سلاح الجو، الذي بمساعدة شعبة الاستخبارات والموساد بدأ يعمل بقوة عظيمة في لبنان وفي سورية بنجاح عظيم جدا.

لهذه الحقيقة انضم بالطبع النجاح الكبير والمفاجئ الذي أذهل حزب الله في تفجير أجهزة الاتصال والإشعار لدى رجاله، العملية التي أثبتت مستوى استخباريا وقدرات غير متوقعة، وإن كانت آلمت جدا حزب الله لكنها لم توقف إطلاق الصواريخ والمسيرات بل وتسببت بتوسيع مداها واصابة أهداف "حساسة".

وذلك انطلاقا من نية واضحة لمواصلة خوض حرب الاستنزاف هذه، رغم "التصفيات" في القيادة، رغم الضربة الشديدة لمنظومة الصواريخ، القواعد والمعنويات، يتبين أن الدافع والميل لدى حزب الله وايران لمواصلة حرب الاستنزاف هذه بقي صلبا دون أي مؤشر انكسار ونية لوقف النار.

هذه الحقيقة تبعث هنا ذكريات وحقائق من حرب لبنان الثانية. في 2008 نشرت لجنة فينوغراد تقريرها النهائي عن حرب لبنان الثانية وكتبت بانه "كان اعتقادا زائدا بقوة سلاح الجو. إحساس مغلوط في أن الحل سيكون جويا".

