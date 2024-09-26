حرب اختيارية أخرى

بقلم: جدعون ليفي



الحروب الاختيارية لإسرائيل يوجد لها نموذج ثابت؛ فهي دائما تبدأ بالقول إن إسرائيل غير معنية بها، في كل الحالات لا، أو ليس الآن.. هذا هو النداء الأول للإسراع وإعداد الملاجئ. بعد أن تعلن إسرائيل بأنها غير معنية بالحرب، تبدأ في إشعالها.

الطرف الثاني، الذي يقولون عنه بأنه هو أيضا غير معني بالحرب، يؤججها ويقوم بالاستفزاز، كي لا يظهر وكأنه ضعيف؛ الغباء يتقاسمونه بالتساوي. في هذه الأثناء يتم إجراء مفاوضات دبلوماسية مستعجلة تهدف إلى منع الحرب. التقارير متفائلة. إسرائيل مبدئيا لا تؤمن بالدبلوماسية، وهي تتعاون مع الوسطاء وتلقي بالتهمة على الطرف الثاني. هي أعطت فرصة للدبلوماسية.

النيران تزداد. إسرائيل لا يمكنها ضبط نفسها. هناك اتفاق بالاجماع في إسرائيل على أن ذلك لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. سلاح الجو يبدأ بالهجوم. اللون يعود الى وجوه الإسرائيليين، حتى آخر اليساريين الصهاينة. أجهزة بيجر، قيادات، خلايا، منصات اطلاق وشخصيات رفيعة، كلها تشتعل. الرأس يصاب بالدوار من القدرات المدهشة. النصر يبدو أقرب من أي وقت مضى ومعه الحل المطلق، الذي لم يكن في أي يوم أكثر قربا من ذلك. أخيرا جعلناهم يرون، وأيضا جعلنا شعبنا يرى. شعور مسكر. بعد أسابيع من الخوف والإحباط يوجد بصيص أمل. رئيس منظومة الصواريخ تمت تصفيته. ايضا الرقم 3 لم يعد موجودا.

في هذا الاسبوع كنا في هذه المرحلة. مفاجآت سلاح الجو وصلت الى عنان السماء، القامة انتصبت مرة اخرى. في القناة 14 طلب مقدما البرنامج من الضيف بأن يأتي في المرة القادمة إلى الاستوديو ومعه كيس بلاستيكي تقطر منه الدماء. ليس الجميع برابرة، لكن الجميع يؤيدون عمليات القصف لسلاح الجو. لأنه ماذا أردت أن نفعل؟ عمليات القصف هي حرب بثمن زهيد. في ظل عدم وجود دفاعات جوية، سواء في لبنان أو في غزة، فان هذه حرب نظيفة من وجود ضحايا إسرائيليين. يحلقون، يقصفون، يقتلون، يدمرون ويعودون بسلام الى القاعدة.

الأضرار الجانبية، التي هي ليست جانبية على الإطلاق، لا تهم أي أحد. لأنه من الذي سيتجرأ على الوقوف ضد هدم ثلاثة طوابق فوق رؤوس ساكنيها مقابل رأس رئيس منظومة الصواريخ؟ ومن الذي سيتجرأ على قول أي شيء ضد عملية مثيرة جدا، مثل تفجير اجهزة البيجر؟ حتى قتل 500 شخص مثلما حدث في أحد أيام الأسبوع، كانت عملية قتل مبررة جدا. النشوة قصيرة، لكنها كثيرة الدماء، بالاساس في الطرف الثاني. الجثث، المعاقون، الدمار والمهجرون، تراكموا الى درجة الوصول الى كارثة كاملة. إسرائيل تقول بأنها لا تريد عملية برية بأي شكل من الأشكال، أو أنها لا تريد ذلك في الوقت الحالي. ضغط القصف سيفعل فعله في نهاية المطاف والعدو سيستسلم من الجو. بعد بضع طلعات كيبوتس المنارة سيبعث للحياة.

بعد ذلك يصل صاروخ إلى تل أبيب الكبرى. وبعده صاروخ آخر وآخر، رغم النجاح الكبير لسلاح الجو والبيانات المثيرة للانطباع عن "تدمير القدرات" (أي حرب لها التجديد اللغوي الخاص بها. في غزة "المناورة"، في لبنان "تدمير القدرات"). إسرائيل حتى الآن لم تفحص القيام بعملية برية.

الأصوات سترتفع بسرعة في ذروة إطلاق الصواريخ من قبل العدو المهزوم. المراسلون العسكريون سيحرضون على القيام بعملية برية. يجب إنهاء المهمة. لا يوجد أي خيار. ربما فقط عملية محدودة. بضعة كيلومترات ونعود. ربما حزام أمني صغير ومؤقت.

الدبابات ستنطلق في الفجر. وكل أخدود تشقه الجنازير في الأرض يعمق التورط الذي لا رجعة عنه. من هنا هم لن يخرجوا لسنوات، سواء من غزة أو من لبنان. لبنان سيصبح غزة، وبالطبع الضفة الغربية، وجميعها ستتحول إلى جهنم.

الجيش الإسرائيلي سيغرق عميقا أكثر فأكثر. سكان المطلة يمكنهم مشاهدة أنقاض بيوتهم فقط في يوم صاف وبواسطة المنظار لسنوات كثيرة. ها هي حرب أخرى ستنجح وتجلب لنا نصرا آخر. وهي أيضا كانت حتمية فرضها علينا مصيرنا القاسي. حرب لا يمكن تجنبها.