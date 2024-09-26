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الصفدي يشارك في اجتماع وزاري حول دعم الأنروا

9/26/2024 2:58:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع وزاري حول دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث الاجتماع الوزاري ضرورة توفير الدعم اللازم "للأنروا" لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي، لأكثر من ٥.٩ مليون لاجئ فلسطيني في مناطقها الخمس.

والتقى الصفدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات في جمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو ايسنو انجي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأكدا أهمية التوقيع على إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بأسرع وقت ممكن.

كما بحث الوزيران عديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك في مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، اجتماعاً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط الأردن و قبرص و اليونان، والحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وعلى صعيد متصل، أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما بحث الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على المنطقة برمتها، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ثنائياً، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن واليونان وقبرص.

كما عقد الصفدي ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية بين الأردن وقبرص وسبل تعزيزها ثنائياً، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وركزت المباحثات على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، خطوة ضرورية لتجنب المنطقة من مغبة توسع الصراع إقليمياً.

والتقى الصفدي وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، ، قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الذي ينظمه الأردن و السويد، في إطار جهود حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وبحث الصفدي وستينرجارد الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يُسبب، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

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