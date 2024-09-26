عباس: سنقدم طلبا بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدم إلى الجمعية العامة، طلبا لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال عباس في كلمته أمام الدورة الـ79 للجمعية، إن إسرائيل "لا تستحق أن تكون عضوا" كونها ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولم تف بشروط نيل عضويتها عام 1949، حيث كان من المفترض أن تقبل وتنفذ القرار 181 المتعلق بتقسيم الأرض والقرار 194 بشأن عودة اللاجئين.
وطالب عباس، بإيقاف الجريمة ضد الفلسطينيين قائلا: "أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل، لا يمكن لهذا الجنون أن يستمر، إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري ضد شعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل وحملة استيطان شرسة".
وأكد عباس "أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها عام 1948 إلى يومنا هذا، لن تمر بدون حساب ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب". -(بترا)
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