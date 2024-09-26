عباس: سنقدم طلبا بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

MENAFN - Alghad Newspaper) نيويورك- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدم إلى الجمعية العامة، طلبا لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.وقال عباس في كلمته أمام الدورة الـ79 للجمعية، إن إسرائيل "لا تستحق أن تكون عضوا" كونها ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولم تف بشروط نيل عضويتها عام 1949، حيث كان من المفترض أن تقبل وتنفذ القرار 181 المتعلق بتقسيم الأرض والقرار 194 بشأن عودة اللاجئين.



وطالب عباس، بإيقاف الجريمة ضد الفلسطينيين قائلا: "أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل، لا يمكن لهذا الجنون أن يستمر، إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري ضد شعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل وحملة استيطان شرسة".

وأكد عباس "أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها عام 1948 إلى يومنا هذا، لن تمر بدون حساب ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب". -(بترا)