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مجزرة جديدة ضد النازحين في غزة.. والاحتلال يواصل تصعيده بالضفة

9/26/2024 2:58:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية في عملية عسكرية نفذ خلالها دهما واقتحامات للمدن والبلدات واعتقالا للفلسطينيين.
واستشهد 15 فلسطينيا في غارة صهيونية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء في مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا.
وأظهرت صور عناصر من الدفاع المدني وأهالي يبحثون عن أشلاء الشهداء بين الركام.
وفي بيان لها عبر تطبيق تليغرام، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة، وقالت إنها تندرج ضمن ما وصفتها بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وكان جيش الاحتلال استهدف في السابق العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى مخيم جباليا، قصف جيش الاحتلال أحياء سكنية في وسط وجنوب قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.
وقالت مصادر طبية إن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر امس.
وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، استشهدوا في قصف استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، توغله بشرق بلدة الفخاري في خان يونس وسط عمليات تجريف وتمشيط في المنطقة المتاخمة للسياج الأمني.
وفي رفح القريبة من خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف صهيوني على حي الزهور شمالي المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص إثر قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.
وفي حصيلة محدثة نشرتها امس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان المستمر منذ نحو عام بلغ 41 ألفا و534 شهيدا و96 ألفا و92 جريحا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنه يوجد نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذ جيش الاحتلال فجر امس سلسلة اقتحامات بالمدن والبلدات اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، وفجر محال تجارية لأسير فلسطيني.
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال محال تجارية ومطبعة للأسير الفلسطيني غانم علقم وفجرتها، مما أدى لاحتراقها بشكل كامل.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة صفا غربي رام الله، ودهم منازل فلسطينية واعتقل فلسطينيين اثنين على الأقل، ونصب حاجزا عسكريا قرب قرية بيت عور التحتا.
واقتحم أيضا مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، واعتقل أسيرين محررين قبل انسحابها.
وفي نابلس شمال الضفة، اقتحم الجيش الصهيوني عددا من أحيائها، ودهم منازل واعتقل سيدة و3 شبان.
وفي الخليل جنوبي الضفة، دهم الجيش الاحتلالي عدة بلدات، واقتحم منازل وشن حملة اعتقالات.
وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال ينفذ منذ نحو 15 ساعة عملية عسكرية في بلدة دورا جنوبي الخليل، دهم خلالها عشرات المنازل واعتقل فلسطينيين، وأصاب شابا بالرصاص.
وفجر امس، انسحب الجيش الصهيوني من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة، استشهدت خلالها سيدة وأصيب 4 أشخاص، وفق مصادر طبية رسمية تاركا خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية..
وكان الجيش المحتل اقتحم مدينة جنين ومخيمها وفجّر منزلا، ودمّر البنية التحتية والشوارع.
وأفاد مصدر مسؤول في بلدية جنين، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله من الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم والذي استمر 10 أيام.
وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية، ودوار البيادر، ومنطقة شارع المدارس، ومداخل مخيم جنين، ومنطقة دوار الحصان، والهدف، ودوار العودة، ودوار النسيم، وشارع الجابريات، وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهرباء عن المناطق المستهدفة.
ولفت المصدر، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل إلى مستشفى جنين الحكومي، والذي يحتاج يوميا إلى أكثر من 60 كوبا من المياه، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات المياه حتى تتمكن من إصلاح الخط.
ونوه إلى أن الاحتلال تعمد تدمير الشوارع في الحي الشرقي بمنطقة شارع مسجد خالد بن الوليد، وطمر مداخل المنازل بالأتربة، وحفر الشارع بعمق أكثر من متر، ودمر جدران المنازل ومقبرة الحي الشرقي، مشيرا إلى أن أغلبية المناطق التي دمرها كانت البلدية قد أعادت تأهيلها وإصلاح الخطوط فيها بعد انتهاء العدوان الماضي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم جنين اللواء محمد الصباغ، أن الاحتلال أعاد تدمير البنية التحتية في عدة شوارع داخل المخيم، ودمر خطوط المياه الرئيسية المغذية للمخيم، ما أدى إلى انقطاعها عن منازل السكان.
وأشار إلى أن الاحتلال اقتحم عشرات المنازل داخل المخيم ودمر محتوياتها، كما فجر منزل الشاب قيس السعدي، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الشبان والأهالي داخل المنازل.
وأكد أن الاقتحامات المتكررة لمدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية تهدفان إلى ترحيل المواطنين عن المخيم، وخلق بيئة غير قابلة للحياة فيه، لكن عزيمتهم مرتفعة وهم صامدون في أرضهم.
يشار إلى أنه بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، نفذ عدة اقتحامات في قرى المدينة وبلداتها، منها عنزا واليامون وبرقين، أسفرت عن استشهاد فلسطينية وإصابة أربعة آخرين في عنزا، واعتقال شاب، إضافة إلى اعتقال شاب آخر في بلدة اليامون.
وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 718 منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حيث وسع الجيش الصهيوني عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أسفرت تلك الاعتداءات التي ينفذها الجيش ومستوطنون عن إصابة نحو 5750 فلسطينيا، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900 آخرين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(وكالات)

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