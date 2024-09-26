مجزرة جديدة ضد النازحين في غزة.. والاحتلال يواصل تصعيده بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية في عملية عسكرية نفذ خلالها دهما واقتحامات للمدن والبلدات واعتقالا للفلسطينيين.
واستشهد 15 فلسطينيا في غارة صهيونية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء في مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا.
وأظهرت صور عناصر من الدفاع المدني وأهالي يبحثون عن أشلاء الشهداء بين الركام.
وفي بيان لها عبر تطبيق تليغرام، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة، وقالت إنها تندرج ضمن ما وصفتها بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وكان جيش الاحتلال استهدف في السابق العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى مخيم جباليا، قصف جيش الاحتلال أحياء سكنية في وسط وجنوب قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.
وقالت مصادر طبية إن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر امس.
وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، استشهدوا في قصف استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، توغله بشرق بلدة الفخاري في خان يونس وسط عمليات تجريف وتمشيط في المنطقة المتاخمة للسياج الأمني.
وفي رفح القريبة من خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف صهيوني على حي الزهور شمالي المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص إثر قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.
وفي حصيلة محدثة نشرتها امس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان المستمر منذ نحو عام بلغ 41 ألفا و534 شهيدا و96 ألفا و92 جريحا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنه يوجد نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذ جيش الاحتلال فجر امس سلسلة اقتحامات بالمدن والبلدات اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، وفجر محال تجارية لأسير فلسطيني.
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال محال تجارية ومطبعة للأسير الفلسطيني غانم علقم وفجرتها، مما أدى لاحتراقها بشكل كامل.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة صفا غربي رام الله، ودهم منازل فلسطينية واعتقل فلسطينيين اثنين على الأقل، ونصب حاجزا عسكريا قرب قرية بيت عور التحتا.
واقتحم أيضا مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، واعتقل أسيرين محررين قبل انسحابها.
وفي نابلس شمال الضفة، اقتحم الجيش الصهيوني عددا من أحيائها، ودهم منازل واعتقل سيدة و3 شبان.
وفي الخليل جنوبي الضفة، دهم الجيش الاحتلالي عدة بلدات، واقتحم منازل وشن حملة اعتقالات.
وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال ينفذ منذ نحو 15 ساعة عملية عسكرية في بلدة دورا جنوبي الخليل، دهم خلالها عشرات المنازل واعتقل فلسطينيين، وأصاب شابا بالرصاص.
وفجر امس، انسحب الجيش الصهيوني من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة، استشهدت خلالها سيدة وأصيب 4 أشخاص، وفق مصادر طبية رسمية تاركا خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية..
وكان الجيش المحتل اقتحم مدينة جنين ومخيمها وفجّر منزلا، ودمّر البنية التحتية والشوارع.
وأفاد مصدر مسؤول في بلدية جنين، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله من الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم والذي استمر 10 أيام.
وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية، ودوار البيادر، ومنطقة شارع المدارس، ومداخل مخيم جنين، ومنطقة دوار الحصان، والهدف، ودوار العودة، ودوار النسيم، وشارع الجابريات، وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهرباء عن المناطق المستهدفة.
ولفت المصدر، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل إلى مستشفى جنين الحكومي، والذي يحتاج يوميا إلى أكثر من 60 كوبا من المياه، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات المياه حتى تتمكن من إصلاح الخط.
ونوه إلى أن الاحتلال تعمد تدمير الشوارع في الحي الشرقي بمنطقة شارع مسجد خالد بن الوليد، وطمر مداخل المنازل بالأتربة، وحفر الشارع بعمق أكثر من متر، ودمر جدران المنازل ومقبرة الحي الشرقي، مشيرا إلى أن أغلبية المناطق التي دمرها كانت البلدية قد أعادت تأهيلها وإصلاح الخطوط فيها بعد انتهاء العدوان الماضي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم جنين اللواء محمد الصباغ، أن الاحتلال أعاد تدمير البنية التحتية في عدة شوارع داخل المخيم، ودمر خطوط المياه الرئيسية المغذية للمخيم، ما أدى إلى انقطاعها عن منازل السكان.
وأشار إلى أن الاحتلال اقتحم عشرات المنازل داخل المخيم ودمر محتوياتها، كما فجر منزل الشاب قيس السعدي، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الشبان والأهالي داخل المنازل.
وأكد أن الاقتحامات المتكررة لمدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية تهدفان إلى ترحيل المواطنين عن المخيم، وخلق بيئة غير قابلة للحياة فيه، لكن عزيمتهم مرتفعة وهم صامدون في أرضهم.
يشار إلى أنه بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، نفذ عدة اقتحامات في قرى المدينة وبلداتها، منها عنزا واليامون وبرقين، أسفرت عن استشهاد فلسطينية وإصابة أربعة آخرين في عنزا، واعتقال شاب، إضافة إلى اعتقال شاب آخر في بلدة اليامون.
وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 718 منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حيث وسع الجيش الصهيوني عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أسفرت تلك الاعتداءات التي ينفذها الجيش ومستوطنون عن إصابة نحو 5750 فلسطينيا، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900 آخرين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(وكالات)
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