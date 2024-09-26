للسنة الثانية.. العدوان وشح القرطاسية يبددان ملامح الدراسة بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - تبددت ملامح العام الدراسي 2024 - 2025 للسنة الثانية توالياً مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، الذي استهدف خلالها المدارس التي تحولت لمراكز تؤوي النازحين الذين هجروا من بيوتهم وحرمان حوالي 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم.
وبحسب بيانات وزارة التربية
في غزة، فقد تضررت 90 % من الأبنية المدرسية في جميع محافظات القطاع، وحرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن 58 ألف طالب حرموا من دخول الصف الأول الابتدائي في مدارس
القطاع هذا العام.
ومع استمرار العدوان وإغلاق المعابر بدأت تتكون بعض المراكز التعليمية الصغيرة بين خيام النازحين من قبل معلمين وكفاءات لمحاولة سد الفجوة واللحاق قدر الإمكان بالمسيرة التعليمية، ليتفاجأ الأهالي بالتكلفة الباهظة بأسعار القرطاسية التي اشتكى من قلتها المستوردون.
ويقول مدير مكتبة (انعيم) أحمد إسماعيل بدأ الطلب على القرطاسية هذا العام إلا أن ما يتوفر في الأسواق لدينا في جنوب القطاع لا يكفي الاحتياج وهو ما نسبته 15 % من الاحتياج العام، كما تشاهد المكان شبه مفرغ من البضائع المدرسية والكثير من الأنواع مفقودة حاليا.
ويضيف إسماعيل إن:" هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار القرطاسية نتيجة عدم السماح بإمرارها من الجانب الصهيوني حتى اللحظة رغم جلوسنا مع الغرفة التجارية والتنسيق مع المؤسسات الدولية إلا أننا لم نتلق وعدا محققا بإدخال هذه البضائع، بل إننا نحاول بشكل ما وبمخاطرة للوصول لبعض المخازن التي تتواجد فيها بعض القرطاسية وورق الطباعةA4 في رفح لمحاولة سد بعض العجز والتقليل من التكلفة الباهظة".
ويتابع: "هناك بعض الأصناف فاق سعرها بشكل مضاعف ليزيد عن 200 % كرتونة الأوراق A4 المكونة من 2500 ورقة ارتفعت تكلفتها من 50 شيكلا إلى 1000 شيكل وهي في طريقها إلى النفاد، القلم الجاف من نصف شيكل ارتفع ليصل إلى ثلاثة شواكل وهذا يسري على كافة أصناف القرطاسية".
الطالبة لانا شعث في الصف الرابع الابتدائي تجلس في خيمة نزوحها في غرب النصيرات لتكتب واجباتها التي كلفت بها عبر مراكز تدريس صغيرة تم انشاؤها في مناطق الإيواء بشكل فردي وتطوعي.
وتقول والدتها نيفين:" إنها سعيدة ببدء التحاق ابنتها فيما يشبه الفصل الدراسي بعد ضياع العام السابق، وإن كان يقتصر على تعلم عدة مواد في أكثر من مكان تتنقل من خلالهم لانا لتحصّل مادة العربي واللغة الإنجليزية والرياضيات وليكون نصيب كل حصة شيكل يومياً".
وتضيف نيفين:" كما أن القرطاسية التي تطلب وإن كانت بأقل الاحتياج لتصل إلى 200 شيكل في الفصل الدراسي بدلاً من 30 شيكلاً كما كان سابقا وهذا ما يثقل كاهل الأهالي والنازحين في ظل ظروف الحرب وانهيار المسيرة التعليمية والتي تهدد الأجيال القادمة".
وفي الضفة، يبلغ المجموع الكلي للطلاب 806 آلاف طالب وطالبة، بينهم 616 ألفا يلتحقون بالمدارس الحكومية، و 45 ألف طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و144 ألف في المدارس الخاصة.-(وكالات)
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