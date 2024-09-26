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للسنة الثانية.. العدوان وشح القرطاسية يبددان ملامح الدراسة بغزة

9/26/2024 2:58:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - تبددت ملامح العام الدراسي 2024 - 2025 للسنة الثانية توالياً مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، الذي استهدف خلالها المدارس التي تحولت لمراكز تؤوي النازحين الذين هجروا من بيوتهم وحرمان حوالي 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم.
وبحسب بيانات وزارة التربية في غزة، فقد تضررت 90 % من الأبنية المدرسية في جميع محافظات القطاع، وحرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن 58 ألف طالب حرموا من دخول الصف الأول الابتدائي في مدارس القطاع هذا العام.
ومع استمرار العدوان وإغلاق المعابر بدأت تتكون بعض المراكز التعليمية الصغيرة بين خيام النازحين من قبل معلمين وكفاءات لمحاولة سد الفجوة واللحاق قدر الإمكان بالمسيرة التعليمية، ليتفاجأ الأهالي بالتكلفة الباهظة بأسعار القرطاسية التي اشتكى من قلتها المستوردون.
ويقول مدير مكتبة (انعيم) أحمد إسماعيل بدأ الطلب على القرطاسية هذا العام إلا أن ما يتوفر في الأسواق لدينا في جنوب القطاع لا يكفي الاحتياج وهو ما نسبته 15 % من الاحتياج العام، كما تشاهد المكان شبه مفرغ من البضائع المدرسية والكثير من الأنواع مفقودة حاليا.
ويضيف إسماعيل إن:" هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار القرطاسية نتيجة عدم السماح بإمرارها من الجانب الصهيوني حتى اللحظة رغم جلوسنا مع الغرفة التجارية والتنسيق مع المؤسسات الدولية إلا أننا لم نتلق وعدا محققا بإدخال هذه البضائع، بل إننا نحاول بشكل ما وبمخاطرة للوصول لبعض المخازن التي تتواجد فيها بعض القرطاسية وورق الطباعةA4 في رفح لمحاولة سد بعض العجز والتقليل من التكلفة الباهظة".
ويتابع: "هناك بعض الأصناف فاق سعرها بشكل مضاعف ليزيد عن 200 % كرتونة الأوراق A4 المكونة من 2500 ورقة ارتفعت تكلفتها من 50 شيكلا إلى 1000 شيكل وهي في طريقها إلى النفاد، القلم الجاف من نصف شيكل ارتفع ليصل إلى ثلاثة شواكل وهذا يسري على كافة أصناف القرطاسية".
الطالبة لانا شعث في الصف الرابع الابتدائي تجلس في خيمة نزوحها في غرب النصيرات لتكتب واجباتها التي كلفت بها عبر مراكز تدريس صغيرة تم انشاؤها في مناطق الإيواء بشكل فردي وتطوعي.
وتقول والدتها نيفين:" إنها سعيدة ببدء التحاق ابنتها فيما يشبه الفصل الدراسي بعد ضياع العام السابق، وإن كان يقتصر على تعلم عدة مواد في أكثر من مكان تتنقل من خلالهم لانا لتحصّل مادة العربي واللغة الإنجليزية والرياضيات وليكون نصيب كل حصة شيكل يومياً".
وتضيف نيفين:" كما أن القرطاسية التي تطلب وإن كانت بأقل الاحتياج لتصل إلى 200 شيكل في الفصل الدراسي بدلاً من 30 شيكلاً كما كان سابقا وهذا ما يثقل كاهل الأهالي والنازحين في ظل ظروف الحرب وانهيار المسيرة التعليمية والتي تهدد الأجيال القادمة".
وفي الضفة، يبلغ المجموع الكلي للطلاب 806 آلاف طالب وطالبة، بينهم 616 ألفا يلتحقون بالمدارس الحكومية، و 45 ألف طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و144 ألف في المدارس الخاصة.-(وكالات)

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