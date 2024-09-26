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بذريعة إحياء الأعياد اليهودية المزعومة.. الاحتلال يعلن الحرب على الأقصى

9/26/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يحتشد الفلسطينيون اليوم بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، والتصدي لمخطط الجماعات المتطرفة بتقسيمه وتهويده تحت ذريعة إحياء الأعياد اليهودية المزعومة مع اقتراب موسمها بما تحمله من مخاطر شديدة على "الأقصى".
وينتظر المسجد الأقصى أعتى مواسم العدوان عليه مع استعداد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لتصعيد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات لحرمة المسجد تحت ذريعة إحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة، الذي يبدأ في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.
وأعلنت تلك الجماعات المتطرفة حالة الحرب على "الأقصى" منذ فترة، بدعم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل حملات التحريض التي تنظمها ضد المسجد ونشر صور تدعو لتدميره وإحراقه، وتكثيف عمليات الاقتحام لباحاته، بحماية قوات الاحتلال.
ويشكل ذلك خطوة تصعيدية خطيرة، تأتي ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتهويد المسجد الأقصى وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين عليه.
وفي سابقة خطيرة؛ نشرت ما يسمى منظمة "نشطاء جبل الهيكل"، المزعوم، قبل أيام، مقطع فيديو جديد يظهر فيه احتراق المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى تدميره وبناء "الهيكل" المزعوم.
ويأتي ذلك في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها "الأقصى" من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس "الهيكل"، المزعوم، من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.
وانطلقت الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه وإعماره، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية المزعومة، لمواجهة مخططات تقسيمه والتصدي لمخاطر هدمه وتهويده، الذي يدعو إليه الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "ايتمار بن غفير" وأنصاره من المستوطنين.
وجدد المستوطنون المتطرفون، أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية مزعومة في منطقة باب الرحمة، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
في حين واصلت شرطة الاحتلال التشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، في إطار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة للمسجد، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه، وتغيير الوضع القائم فيه.
من جانبه، دعا القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، إلى مواصلة الحشد وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى، وحمايته من مخططات "جماعات الهيكل" واستعداداتهم لإقامة مراسم احتفالية بالأعياد اليهودية داخل ساحاته خلال الأيام المقبلة.
وقال شديد، في تصريح له أمس، إن "هبة النفق التي نعيش ذكراها الثامنة والعشرين، مثلت انتفاضة شعبية احتجاجاً على حفر وافتتاح سلطات الاحتلال النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، بينما يتم اليوم نفس المخططات التهويدية للأقصى، مما يستدعي الحفاظ على ديمومة الرباط وشد الرحال إليه، لحمايته من مخاطر التهويد التي لا تتوقف".
وشدد على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم التهويدية، والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل والأدوات وحمايته من بطش الاحتلال، منوهاً إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن محاولات فرض خطط التقسيم الزماني والمكاني، لفرض السيطرة الكاملة عليه.
وكانت قد حذرت حركة "حماس"، من مغبة إقدام حكومة الاحتلال ومستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك وهويته العربية الإسلامية، مؤكدة أن الأقصى هو عنوان صراع الشعب والأمتين العربية والإسلامية مع المحتل الصهيوني.
ويُشار إلى تصرح الوزير المتطرف "بن غفير"، حول عزمه ونيته بناء "كنيس" يهودي داخل المسجد الأقصى، بالتزامن مع قرار حكومة الاحتلال لتمويل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد لأول مرة، حتى تسمح لآلاف المستوطنين ومئات آلاف السياح الأجانب باقتحام المسجد كل عام، بهدف نشر الرواية الصهيونية والتهويدية الزائفة حول المسجد.
ويأتي ذلك في سياق تصعيد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، عبر اقتحام قوات الاحتلال، أمس، مدينة دورا في محافظة الخليل، جنوباً، ومداهمة العشرات من منازل الفلسطينيين، وتفتيشها وتخريب محتوياتها والاعتداء على سكانها.
ويصعد جيش الاحتلال من جرائمه في مدن الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من خلال تكثيف وتيرة الاعتقالات وتضييق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

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