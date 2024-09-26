لبنان: شهداء بالعشرات ونازحون بالآلاف.. ومبادرة أميركية عربية لوقف القتال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- أغار الطيران الصهيوني على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة لاغتيال قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله، دون أن يتضح مصيره حتى الآن، في ظل تواصل الغارات على جنوب وشرق لبنان، مخلفة عشرات الشهداء وموجة نزوح كبيرة.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في الاحتلال، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
يأتي ذلك بينما تناقلت وسائل إعلام أميركية وصهيونية أنباء متضاربة عن مبادرة وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله، التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية وتقضي بالدخول في هدنة تدوم 21 يوما وتفضي إلى تسوية سياسية.
وكان الجيش الصهيوني أعلن في وقت سابق مواصلة شن غارات على مناطق لبنانية عدة بعد تنفيذه ليلا أكثر من 75 هجوما جويا استهدفت ما قال إنها مواقع لحزب الله.
وقد شنت المقاتلات الصهيونية سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان، استهدفت بلدات عدة في البقاع الغربي والأوسط بعدما قصفت تلك المقاتلات عددا من البلدات في منطقتي بعلبك والهرمل.
وفي جنوبي لبنان، استهدفت الغارات عشرات البلدات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا.
كما وقع غارتين على بلدتي كفرتبنيت وكفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
واستهدفت غارات أخرى بلدات البازورية والمجادل وطيردبا بقضاء صور، فضلا عن بلدات ميفدون ودير نطار وشحور ودير عامص.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في غارات للاحتلال على بلدة عيتا الشعب وقانا، في حين قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في غارات على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان.
كما أدى القصف المتواصل إلى استمرار موجات النزوح من مناطق الجنوب والبقاع.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شهيدا، بينهم 19 سورية، سقطوا في غارة على بلدة يونين شرقي لبنان.
في المقابل، أطلق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع صهيونية في الجليل الغربي.
وقال حزب الله إنه شن هجوما بالمسيرات على الكيان المحتل، وقصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون برشقة من صواريخ "فادي "3"، كما قصف قاعدة دادو بعشرات الصواريخ، ومستوطنات حتسور وكريات موتسكين وساعر.
وقال الجيش الصهيوني إن 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط صواريخ على كيبوتس ساعر قرب نهاريا.
كما سقطت 3 صواريخ على مستوطنة كريات شمونة دون تسجيل إصابات، وفق موقع والا الإخباري العبري.
وقال الحزب إنه قصف المستوطنة بدفعات من صواريخ فلق 2 "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان".
من ناحية أخرى، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني اللواء أوري غوردين إن الحملة العسكرية على لبنان دخلت مرحلة أخرى، وإن على الجيش أن يكون على استعداد تام للشروع في عملية برية.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمعارضتها عملية برية في جنوب لبنان.
وأضافت المصادر ذاتها أن القتال الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 700 شخص في لبنان "هو حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن بذلك"، مشيرة إلى أن هدف الولايات المتحدة هو "منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل".
وأكد المسؤولون الأميركيون أن الإيرانيين "مترددون جدا" الآن في المشاركة بشكل مباشر في القتال بلبنان.
في المقابل، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إن أي دخول بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية "لن يكون نزهة".
وأضاف أن إسرائيل تستهدف المدنيين والمباني السكنية وسط صمت دولي غير مسبوق، وأنها تقصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
في سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية سورية أن نحو 15 ألف شخص سوري وأكثر من 6 آلاف لبناني عبروا الحدود من لبنان إلى سورية مع بدء الغارات الكثيفة على جنوب لبنان، كما أعلن وزير الداخلية اللبناني أن عدد اللبنانيين النازحين المسجلين رسميا تجاوز 70 ألفا مع استمرار العدوان الصهيوني "الأعنف" على لبنان.
ونقلت وكالة صحفية عن أحد مصادرها قوله إن أكثر من 6 آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري دخلوا عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ 3 أيام حتى صباح امس.
وجديدة يابوس هو المعبر الرئيسي بين البلدين، ويُعرَف من الجانب اللبناني باسم المصنع.
وأكد مصدر أمني سوري آخر للوكالة أن "نحو ألف لبناني وحوالي 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه" (المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني) منذ الاثنين.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما لا يقلّ عن 87 سوريا، هم: 35 رجلا و16 امرأة و36 طفلا، استشهدوا في التصعيد الأخير بين حزب الله والاحتلال في لبنان، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل شهداءغارة امس.
وتقول السلطات في لبنان، إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وقدمت الغالبية منهم بعد اندلاع النزاع السوري عام 2011.
يشار إلى أن الجيش الصهيوني أطلق الاثنين الماضي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 2500 بجروح، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص.-(وكالات)
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