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لبنان: شهداء بالعشرات ونازحون بالآلاف.. ومبادرة أميركية عربية لوقف القتال

9/26/2024 2:58:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أغار الطيران الصهيوني على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة لاغتيال قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله، دون أن يتضح مصيره حتى الآن، في ظل تواصل الغارات على جنوب وشرق لبنان، مخلفة عشرات الشهداء وموجة نزوح كبيرة.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في الاحتلال، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
يأتي ذلك بينما تناقلت وسائل إعلام أميركية وصهيونية أنباء متضاربة عن مبادرة وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله، التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية وتقضي بالدخول في هدنة تدوم 21 يوما وتفضي إلى تسوية سياسية.
وكان الجيش الصهيوني أعلن في وقت سابق مواصلة شن غارات على مناطق لبنانية عدة بعد تنفيذه ليلا أكثر من 75 هجوما جويا استهدفت ما قال إنها مواقع لحزب الله.
وقد شنت المقاتلات الصهيونية سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان، استهدفت بلدات عدة في البقاع الغربي والأوسط بعدما قصفت تلك المقاتلات عددا من البلدات في منطقتي بعلبك والهرمل.
وفي جنوبي لبنان، استهدفت الغارات عشرات البلدات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا.
كما وقع غارتين على بلدتي كفرتبنيت وكفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
واستهدفت غارات أخرى بلدات البازورية والمجادل وطيردبا بقضاء صور، فضلا عن بلدات ميفدون ودير نطار وشحور ودير عامص.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في غارات للاحتلال على بلدة عيتا الشعب وقانا، في حين قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في غارات على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان.
كما أدى القصف المتواصل إلى استمرار موجات النزوح من مناطق الجنوب والبقاع.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شهيدا، بينهم 19 سورية، سقطوا في غارة على بلدة يونين شرقي لبنان.
في المقابل، أطلق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع صهيونية في الجليل الغربي.
وقال حزب الله إنه شن هجوما بالمسيرات على الكيان المحتل، وقصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون برشقة من صواريخ "فادي "3"، كما قصف قاعدة دادو بعشرات الصواريخ، ومستوطنات حتسور وكريات موتسكين وساعر.
وقال الجيش الصهيوني إن 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط صواريخ على كيبوتس ساعر قرب نهاريا.
كما سقطت 3 صواريخ على مستوطنة كريات شمونة دون تسجيل إصابات، وفق موقع والا الإخباري العبري.
وقال الحزب إنه قصف المستوطنة بدفعات من صواريخ فلق 2 "دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان".
من ناحية أخرى، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني اللواء أوري غوردين إن الحملة العسكرية على لبنان دخلت مرحلة أخرى، وإن على الجيش أن يكون على استعداد تام للشروع في عملية برية.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمعارضتها عملية برية في جنوب لبنان.
وأضافت المصادر ذاتها أن القتال الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 700 شخص في لبنان "هو حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن بذلك"، مشيرة إلى أن هدف الولايات المتحدة هو "منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل".
وأكد المسؤولون الأميركيون أن الإيرانيين "مترددون جدا" الآن في المشاركة بشكل مباشر في القتال بلبنان.
في المقابل، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إن أي دخول بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية "لن يكون نزهة".
وأضاف أن إسرائيل تستهدف المدنيين والمباني السكنية وسط صمت دولي غير مسبوق، وأنها تقصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
في سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية سورية أن نحو 15 ألف شخص سوري وأكثر من 6 آلاف لبناني عبروا الحدود من لبنان إلى سورية مع بدء الغارات الكثيفة على جنوب لبنان، كما أعلن وزير الداخلية اللبناني أن عدد اللبنانيين النازحين المسجلين رسميا تجاوز 70 ألفا مع استمرار العدوان الصهيوني "الأعنف" على لبنان.
ونقلت وكالة صحفية عن أحد مصادرها قوله إن أكثر من 6 آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري دخلوا عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ 3 أيام حتى صباح امس.
وجديدة يابوس هو المعبر الرئيسي بين البلدين، ويُعرَف من الجانب اللبناني باسم المصنع.
وأكد مصدر أمني سوري آخر للوكالة أن "نحو ألف لبناني وحوالي 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه" (المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني) منذ الاثنين.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما لا يقلّ عن 87 سوريا، هم: 35 رجلا و16 امرأة و36 طفلا، استشهدوا في التصعيد الأخير بين حزب الله والاحتلال في لبنان، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل شهداءغارة امس.
وتقول السلطات في لبنان، إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وقدمت الغالبية منهم بعد اندلاع النزاع السوري عام 2011.
يشار إلى أن الجيش الصهيوني أطلق الاثنين الماضي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 2500 بجروح، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص.-(وكالات)

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