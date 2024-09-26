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محافظ الزرقاء يؤكد دور المساجد في تعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني

9/26/2024 2:55:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، مساء أمس الأربعاء، في مسجد عمر بن الخطاب، الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين ومشرفي دور القرآن الكريم في مديرية أوقاف الزرقاء، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين الحاكمية الإدارية وموظفي الميدان في القطاع العام.


وأشار الدكتور أبو قاعود الى الدور الحيوي الذي تقوم به المساجد في المجتمع، إذ أن الأئمة والخطباء يسهمون في مواجهة الظواهر السلبية التي تواجه مجتمعنا ويعززون مكارم الأخلاق، مبينا ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لضمان استقرار الأمن.


وأشار إلى أن سيادة القانون هي الأساس للإدارة الحصيفة، وأن الدين يلعب دورا محوريا في بناء القيم الأخلاقية والمجتمعية.


من جهته، قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المستمر بين مديرية أوقاف الزرقاء والمحافظة، سعيًا لتحقيق التكامل في العمل والتضافر نحو خدمة المجتمع والأمة، موضحا أن دور المديرية لا يقتصر على أداء المهام اليومية فحسب، بل يمتد ليكون جسرا يعزز الوعي، وينير الطريق نحو الثبات والتمسك بالمبادئ الوطنية والدينية.


وبين أن الأئمة والخطباء والمؤذنين والواعظات ومشرفي دور القرآن الكريم، هم اليوم صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة ومواقفها الثابتة سواء على المستوى المحلي أو الدولي لأنها تعبر عن طموحاتنا وآمال أمتنا بأكملها.


وأضاف، أن المرحلة التي نعيشها تتطلب منا جميعا الوعي العميق والفهم الدقيق للتحديات، حيث أننا مدعوون إلى العمل بروح الفريق الواحد، حاملين على عاتقنا رسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتمثلة في نشر الخير وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تخدم ديننا ووطننا.


وفي ختام اللقاء، استمع المحافظ إلى ملاحظات واستفسارات الحضور، لافتا إلى أهمية استمرارية التواصل مع الأئمة والوعاظ لضمان تحقيق المصلحة العامة.

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