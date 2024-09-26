محافظ الزرقاء يؤكد دور المساجد في تعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، مساء أمس الأربعاء، في مسجد عمر بن الخطاب، الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين ومشرفي دور القرآن الكريم في مديرية أوقاف الزرقاء، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين الحاكمية الإدارية وموظفي الميدان في القطاع العام.
وأشار الدكتور أبو قاعود الى الدور الحيوي الذي تقوم به المساجد في المجتمع، إذ أن الأئمة والخطباء يسهمون في مواجهة الظواهر السلبية التي تواجه مجتمعنا ويعززون مكارم الأخلاق، مبينا ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لضمان استقرار الأمن.
وأشار إلى أن سيادة القانون هي الأساس للإدارة الحصيفة، وأن الدين يلعب دورا محوريا في بناء القيم الأخلاقية والمجتمعية.
من جهته، قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المستمر بين مديرية أوقاف الزرقاء والمحافظة، سعيًا لتحقيق التكامل في العمل والتضافر نحو خدمة المجتمع والأمة، موضحا أن دور المديرية لا يقتصر على أداء المهام اليومية فحسب، بل يمتد ليكون جسرا يعزز الوعي، وينير الطريق نحو الثبات والتمسك بالمبادئ الوطنية والدينية.
وبين أن الأئمة والخطباء والمؤذنين والواعظات ومشرفي دور القرآن الكريم، هم اليوم صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة ومواقفها الثابتة سواء على المستوى المحلي أو الدولي لأنها تعبر عن طموحاتنا وآمال أمتنا بأكملها.
وأضاف، أن المرحلة التي نعيشها تتطلب منا جميعا الوعي العميق والفهم الدقيق للتحديات، حيث أننا مدعوون إلى العمل بروح الفريق الواحد، حاملين على عاتقنا رسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتمثلة في نشر الخير وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تخدم ديننا ووطننا.
وفي ختام اللقاء، استمع المحافظ إلى ملاحظات واستفسارات الحضور، لافتا إلى أهمية استمرارية التواصل مع الأئمة والوعاظ لضمان تحقيق المصلحة العامة.
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