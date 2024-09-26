Friday, 27 September 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك.. استياء وخشية من ترك مجاري المياه مغلقة مع قرب الشتاء

9/26/2024 2:55:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- تسود حالة من الاستياء وخيبة الأمل في محافظة الكرك، مع بقاء عبارات تصريف مياه الأمطار ومجاري المياه على الأودية مغلقة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد كل عام تكرارا لمشهد حدوث فيضانات للمياه في الشوارع والطرقات، تطال في أحيان كثيرة المناطق السكنية أيضا.
وسبق أن سلطت "الغد" الضوء مرات عدة، على مطالب السكان بهذا الخصوص، ونقلت مطالبهم بضرورة قيام جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل في فترة مبكرة من الموسم قبل مقدم الأمطار بعمليات تنظيف وإزالة للنفايات، وكل ما يؤدي إلى إغلاق العبارات ومجاري المياه، خصوصا من النفايات وما يتم رميه فيها من مواد كالحجارة والرمال والطمم ونفايات المعامل والمزارع والمحاجر ومتبقيات البناء.
ويطالب سكان في مختلف مناطق محافظة الكرك، الجهات المسؤولة في بلديات المحافظة ومديريات الأشغال العامة والإسكان، بردع المخالفين، لا سيما في حالات الطمم الكبيرة، على غرار ما يحدث في مجاري بعض الأودية الرئيسة مثل وادي الكرك والحسا والثنية وعي وعراق الكرك والقصر والجديدة وغيرها، ويؤكدون أهمية قيام الأجهزة الرسمية بعمل الصيانة اللازمة لمجاري المياه في وقت مبكر قبل بدء موسم الأمطار، خصوصا تلك القريبة من المناطق السكنية، حرصا على سلامة السكان وممتلكاتهم، وفي مقدمتها المزارع.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت محافظة الكرك العديد من إغلاقات الطرق الناتجة عن جريان مياه الأمطار في مجاري الأودية والعبارات التي يتم وضعها على الأودية ومجاري المياه بالقرب من الطرق والشوارع، وشكل بعضها أيضا خطرا على السكان وسائقي المركبات مع عرقلة حركة السير وربما توقفها، لا سيما في مناطق العينا على طريق الكرك الطفيلة ووادي الكرك والأغوار الجنوبية.
من جهتها، تحذر العديد من البلديات، خصوصا بلدية الكرك من عمليات رمي الطمم والنفايات المختلفة بالأودية ومجاري المياه، كون ذلك يؤدي إلى إغلاق تلك المجاري والعبارات مع قدوم الأمطار، ما يستبب بحدوث فيضانات في فترات الشتاء المختلفة.
المواطن خالد القضاة من سكان لواء المزار الجنوبي، يؤكد "أن عملية إلقاء الطمم ومخلفات البناء ومخلفات مزارع الدواجن وهدم الأبنية القديمة في مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار بمختلف مناطق الكرك، مستمرة ولا تتوقف نهائيا ومنذ سنوات عديدة، مسببة أضرارا نتيجة ما تحدثه من إغلاقات للطرق، وفيضان لمياه الأمطار جراء إعاقة تدفقها".
كما أكد القضاة، "أن مجاري الأودية وعبارات وقنوات تصريف مياه الأمطار على غالبية شوارع المحافظة وفي كل اتجاه، ما يزال أغلبها مغلقا، ورغم قيام بعض البلديات بعمليات تنظيف وإزالة الطمم، إلا أنها سرعان ما يتم إغلاقها مجددا"، لافتا في الوقت ذاته إلى "أن المشكلة المستمرة منذ سنوات باتت محط استياء العديد من السكان، الذين يعتبرون أن ما يجري هو تهاون من قبل الأجهزة المعنية، ويطالبون بتشديد الرقابة على عمليات إلقاء الطمم وتغليظ العقوبة على كل من يتم ضبطه يخالف القانون".
أما المواطن أمجد عليان، من أهالي بلدة الثنية، فيقول، "إن غالبية العبارات والمجاري الواقعة على الطرق والجداول الصغيرة مغلقة تماما ومنذ العام الماضي"، مشيرا إلى "أن السكان في المناطق القريبة من وادي البلدة الذي يقع عليه أحد أهم الطرق الزراعية في المحافظة، يعاني تراكمات كبيرة من مخلفات البناء والطمم الذي يلقيه مواطنون في مجاري الوادي وعلى جنبات الطريق القريب منه وفي العبارات الواقعة أسفله".
كما أشار عليان، إلى "أن الطريق وفي أكثر من موقع، يغلق بشكل كامل مع تساقط الأمطار الغزيرة ويلحق الأذى بالمزارعين، ناهيك عن المشكلة الكبيرة التي تتسبب بها مياة الأمطار على الطرقات والشوارع"، مبينا،"أن منطقة الإشارات الضؤئية في الجهة الغربية من البلدية تغلق أحيانا، حيث يتشكل سيل من المياه في أي تساقط للأمطار بسبب إغلاق العبارات الواقعة على الطريق".
وأضاف، "إن إغلاق العبارات الواقعة على الطرق والأودية المجاورة للبلدة، بسبب تراكم كميات كبيرة من الطمم فيها، والتي لا يمكنها المرور من العبارات الصغيرة"، مطالبا الجهات الرسمية بالعمل على منع أي جهة كانت، خصوصا شركات المقاولات التي تعمل في مجال الإسكانات، من رمي الطمم ومخلفات البناء، إضافة إلى مزارعي الدواجن الذين يرمون نفاياتهم في مجاري الأودية.
ووفق المواطن أيمن الضمور، من سكان بلدة العدنانية جنوبي محافظة الكرك، فإن "جميع مناطق المحافظة، خصوصا تلك القريبة من الأودية والسيول تعاني من ظاهرة القاء الطمم في أودية ومجاري السيول، لا سيما الواقعة بالجهة الشرقية منها، وبحيث تصبح هذه الكميات الكبيرة من النفايات عائقا كبيرا أمام تدفق مياه الأمطار"، مشيرا إلى أن عمليات إلقاء الطمم والنفايات تتم في الليل والنهار بدون استثناء من قبل مواطنين وأحيانا جهات رسمية تقوم بإلقاء نفاياتها في الأودية".
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، "أن بلدية الكرك تقوم طوال العام بعمليات إزالة ورفع لكميات كبيرة من النفايات والطمم الناتج عن أعمال البناء والصيانة المنزلية، ناهيك عن قيام البلدية قبل بداية كل موسم مطري من كل عام بعمليات صيانة لمجاري تدفق المياه على جوانب الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمختلف مناطق بلدية الكرك"، لافتا كذلك إلى "أن مواقع كثيرة غالبا ما تكون مغلقة بسبب إلقاء مواطنين كميات كبيرة من مختلف مخلفات البناء أو حتى النفايات المنزلية، ناهيك عن النفايات التي تتراكم بسبب الرياح في الأودية والمناطق المنخفضة".
وأشار المعايطة، إلى أن "شبكة تصريف مياه الأمطار التي أنشأتها البلدية خلال السنوات الماضية في العديد من البلدات والمناطق التابعة للبلدية، هي الأخرى تعاني من الإغلاق التام أحيانا، بسبب تراكم الحجارة ونفايات المحال التجارية التي ترمي نفايات على الشارع وتجد طريقها إلى شبكة تصريف الأمطار وتغلقها بسبب تراكمها فيها، بحيث تصبح الشبكة بلا قيمة بسبب هذه التصرفات".
وبين، "أن كوادر البلدية تعمل على مراقبة مواقع مختلفة، خصوصا مناطق أصبحت معروفة ويتم إلقاء الطمم فيها باستمرار من المواطنين، وذلك لمنع إلقاء الطمم عشوائيا تحت طائلة المسؤولية"، مشيرا إلى أن "عمليات التنظيف تتم حرصا على تدفق المياه بالمجاري بشكل طبيعي وبدون عوائق".
وأضاف المعايطة، "أن كوادر البلدية تجري عمليات صيانة وتنظيف مواقع مجاري المياه دائما قبل موسم الأمطار وتشمل إزالة كميات كبيرة من الحجارة والطمم والنفايات التي يلقيها مواطنون بطريقة عشوائية ومخالفة، وهي تتراكم في مناطق معينة، ما يؤدي إلى إغلاق العبارات والمجاري وأحيانا تسبب بفضيانات خلال موسم الأمطار".

MENAFN26092024000072011014ID1108720249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث