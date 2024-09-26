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الأغوار الوسطى.. أشجار السلم تؤرق السكان ولا حلول جذرية في الأفق

9/26/2024 2:55:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى- يعاني سكان وادي الأردن بشكل كبير من الانتشار العشوائي لأشجار "السلم" التي تشكل تهديداً للسلامة العامة والبيئة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي تتسبب بها للشوارع الرئيسة والفرعية.
وتصنف شجرة السلم بأنها نبات "غازي"، أي أنها تنتشر وتغزو المناطق ذات الحرارة العالية كوادي الأردن وتؤثر على التنوع الحيوي فيها، ويصعب السيطرة عليها بشكل كامل حيث تأخذ مكان النبات الطبيعي، كما أن جذورها قوية جداً وطويلة وعميقة تقوم بسحب المياه وصولاً إلى مجاري المياه الجوفية، وتعد واحدة من أسوأ 10 نباتات غازية على البيئة في العالم.
ويرى عدد من السكان أن النمو المتسارع لأشجار السلم على جوانب الطرقات الرئيسة والفرعية قد أدى إلى إهدار الجهود التي تقوم بها سلطة وادي الأردن والبلديات للنهوض بالمنطقة، إذ تحولت معظم الشوارع إلى ما يشبه الأزقة نتيجة تقلص سعتها وتدهور بنيتها بسبب تلك الأشجار.
وطالب هؤلاء السكان، بضرورة إجراء حملة سريعة وشاملة لإزالة الأشجار بشكل كامل وإعادة فتح الشوارع الزراعية بكامل سعتها للحد من معاناة الأهالي والمزارعين، ومن ثم القيام بحملات دورية لضمان عدم نمو الأشجار من جديد وتعديها على الشوارع.
المواطن محمد فايز، يؤكد أن غالبية الشوارع الزراعية، خصوصا التي تخدم التجمعات السكانية، في حالة سيئة، موضحاً أن نمو أشجار السلم على جوانبها بشكل متسارع قلص من سعتها ودمر بنيتها بشكل كبير.
وأضاف فايز، أن بعض الشوارع تحولت إلى أزقة، إذ بالكاد يتسع الطريق لمركبة واحدة، ما يهدد السلامة المرورية، مشيرا إلى أن بعض الطرقات تغلق بالكامل في حال عدم وجود متسع لمرور المركبات أو اصطفافها، خصوصاً في المناسبات كالأفراح أو بيوت العزاء.
وقال فايز، "للأسف، رغم المطالبات المتكررة من الأهالي بضرورة إزالة الأشجار للحفاظ على الأرواح والممتلكات والطرقات، إلا أن المشكلة ما تزال مستعصية على الحل، كون هذه الأشجار من النباتات التي تستطيع حماية نفسها، حيث تتكيف بشكل كبير مع الظروف الجوية الصعبة كارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يجعلها سريعة النمو في المناطق المروية مثل وادي الأردن"، مشدداً على ضرورة وضع خطة متكاملة للقضاء على هذه الأشجار أو على الأقل الاستمرار في تقليمها بشكل متواصل.
ويشاركه الرأي المواطن محمد العدوان، الذي يؤكد أيضا أن الأشجار الحرجية، وتحديدا "السلم"، تسببت في إغلاق جزئي لمعظم الشوارع الزراعية، ما يشكل معاناة يومية للمواطنين والمزارعين على حد سواء، لافتاً إلى أن غالبية هذه الأشجار تنبت بشكل عشوائي وسريع في ظل غياب أعمال التقليم حتى أصبح عرض بعض الشوارع لا يزيد على مترين.
وأشار العداون، إلى أن الحل الأمثل هو إزالة الأشجار من جذورها، لأن عمليات التقليم لا تجدي نفعاً، خصوصا أنها باتت تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين وسائقي المركبات الذين يضطرون للسير على جوانب الطرق المعبدة هرباً من الأغصان وأشواكها الحادة، موضحاً أن المعاناة الأكبر تكون عادة في الشوارع التي تخدم مناطق سكنية، إذ تزداد حركة السير النشطة، مما يؤدي إلى تهالك بنية الطرق وظهور العديد من الحفر التي تتطلب صيانة وتعبيداً مستمراً لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
من جهته، يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان، أن الأشجار تغلق بعض الشوارع وتلحق أضراراً كبيرة بالآليات التابعة للبلدية وتحد من قدرة العاملين على القيام بواجباتهم، لافتاً إلى أن الجهود التي تبذلها البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقليم الأشجار ما تزال غير كافية، لأن نموها المتسارع يحولها إلى معضلة حقيقية يصعب السيطرة عليها.
أما رئيس بلدية سويمة عيسى الحكيم، فيقول، "إن أشجار السلم غزت معظم مناطق الأغوار وأصبحت ملاذاً آمناً للكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، ناهيك عن آثارها على الصحة والبيئة والبنية التحتية"، مبيناً أن آثارها الخطيرة تتعدى إلى نضوب مصادر المياه السطحية، كون أشجار السلم قادرة على استغلال المياه السطحية بكفاءة عالية.
بدوره، يقر مدير زراعة الشونة الجنوبية المهندس خليل العدوان، بأن الأشجار الحرجية، خصوصا أشجار "السلم"، غزت الشوارع الرئيسة والفرعية، ما يتطلب تعاون الجهات المعنية للحد من أضرارها.
وأوضح، أن دور مديرية الزراعة هو دور تنظيمي يتعلق بمنح الموافقات على إزالة الأشجار التي تشكل خطراً أو عائقاً سواء على الطرق الرئيسة والزراعية أو على شبكات الكهرباء.
وأضاف العدوان، "رغم وجود العديد من المعوقات، كأنابيب الري الممتدة على جوانب الطرق ونمو الأشجار في ملكيات خاصة، فإن كوادر المديرية تقوم بشكل مستمر بتقليم الأشجار التي تتعدى على الطرق الرئيسة حسب الإمكانات المتاحة"، لافتاً إلى أن المديرية على استعداد كامل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء الأشغال العامة أو سلطة وادي الأردن أو البلديات لإزالة الأشجار التي تشكل تهديداً للسلامة المرورية على كافة الطرق.
من جانبه، يؤكد مدير تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية التابعة لسلطة وادي الأردن المهندس أحمد العدوان، أن نمو الأشجار الحرجية يعد مشكلة حقيقية في منطقة الأغوار، إذ إن نموها المتسارع على جوانب الطرق الزراعية يسبب مشكلة حقيقية للمواطنين ومستخدمي الطريق وحتى لكوادر السلطة، لافتاً إلى أن عمليات التقليم التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع مديرية الزراعة غير مجدية، كونها سرعان ما تعاود النمو من جديد وبشكل أكبر من السابق.
وأضاف، أن هذه المشكلة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المختصة لإزالة الأشجار وإعادة فتح الطرق بكامل سعتها، منوهاً إلى أنه لا توجد حالياً إمكانيات وآليات لدى السلطة للقيام بهذا العمل نظراً لكثرة الطرق الزراعية في المنطقة وكبر حجم العمل، ناهيك عن وجود عوائق كأنابيب الري التي يجب إزالتها قبل البدء بالعمل.

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