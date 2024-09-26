PUMA تُعيِّن Markus Neubrand في منصب المُدير المالِيّ‎

شغل Markus Neubrand مؤخرًا منصب المُدير المالِيّ في شركة GUESS? وتقلَّد أيضًا في وقتٍ سابق منصب المُدير المالِيّ للمجموعة لدى علامة الأزياء الفاخرة MCM Worldwide. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والمُدير المالِيّ في شركة الأزياء الفاخرة HUGO BOSS لمنطقتها الرئيسية في الأمريكتين.

سيشرف Markus أثناء فترة عمله في PUMA، على الشؤون المالية وعلاقات المستثمرين والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال.

"يسرُّنا الترحيب بـ Markus في PUMA. يُعدُّ أحد المسؤولين التنفيذين الماليين المخضرمين من ذوي الخبرة الكبيرة في العمليات والتخطيط المالي وأسواق رأس المال. "وبفضل معرفته القوية بالصناعة وإلمامه بشتى الأمور ونهجه الذي يضع الأفراد في قمة الأولويات، فإن Markus هو الشخصية المناسبة لعائلة PUMA بدرجة كبيرة، وتنتابني حالة من الحماس الشديد لبدء العمل معه لكتابة الفصل التالي من النمو المستدام القائم على الارتقاء بالعلامة التجارية"، حسبما صرَّح Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA. "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر لـ Hubert على كل ما حققه في PUMA. تمكَّن من المساهمة في نجاحنا على مدار العشرين عامًا الماضية بفضل التزامه الكبير وتفانيه تجاه العلامة التجارية وعائلة PUMA. وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مستقبله المهني والشخصي".

توصَّلت شركة PUMA إلى اتفاق بالتراضي مع Hubert Hinterseher بالتنحي عن منصبه كمُدير مالِيّ في 30 سبتمبر 2024، وسيغادر الشركة في 31 ديسمبر 2024، بعد تسليم مهامه بنجاح وبشكلٍ سلس إلى خليفته.

وأفادت Héloïse Temple-Boyer، رئيسة مجلس الإشراف: "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر إلى Hubert على جهوده ومساهمته في نجاح الشركة".

وابتداءً من 1 أكتوبر 2024، سيتكون مجلس إدارة PUMA من Arne Freundt (الرئيس التنفيذي)، وMarkus Neubrand (المُدير المالِيّ)، وMaria Valdes (رئيسة قسم المنتجات)، وAnne-Laure Descours (كبيرة مسؤولي البحث عن المصادر).