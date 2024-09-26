PUMA تُعيِّن Markus Neubrand في منصب المُدير المالِيّ‎

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عيَّنت شركة PUMA المتخصَّصة في عالم الرياضة Markus Neubrand (البالغ من العمر 48 عامًا) في منصب المُدير المالِيّ وعضو مجلس الإدارة، ابتداءً من 1 أكتوبر 2024. سينتهي عقد المُدير المالِيّ الحالي Hubert Hinterseher بموافقة الطرفين في 31 ديسمبر 2024.
شغل Markus Neubrand مؤخرًا منصب المُدير المالِيّ في شركة GUESS? Inc. وتقلَّد أيضًا في وقتٍ سابق منصب المُدير المالِيّ للمجموعة لدى علامة الأزياء الفاخرة MCM Worldwide. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والمُدير المالِيّ في شركة الأزياء الفاخرة HUGO BOSS لمنطقتها الرئيسية في الأمريكتين.
سيشرف Markus أثناء فترة عمله في PUMA، على الشؤون المالية وعلاقات المستثمرين والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال.
"يسرُّنا الترحيب بـ Markus في PUMA. يُعدُّ أحد المسؤولين التنفيذين الماليين المخضرمين من ذوي الخبرة الكبيرة في العمليات والتخطيط المالي وأسواق رأس المال. "وبفضل معرفته القوية بالصناعة وإلمامه بشتى الأمور ونهجه الذي يضع الأفراد في قمة الأولويات، فإن Markus هو الشخصية المناسبة لعائلة PUMA بدرجة كبيرة، وتنتابني حالة من الحماس الشديد لبدء العمل معه لكتابة الفصل التالي من النمو المستدام القائم على الارتقاء بالعلامة التجارية"، حسبما صرَّح Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA. "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر لـ Hubert على كل ما حققه في PUMA. تمكَّن من المساهمة في نجاحنا على مدار العشرين عامًا الماضية بفضل التزامه الكبير وتفانيه تجاه العلامة التجارية وعائلة PUMA. وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مستقبله المهني والشخصي".
توصَّلت شركة PUMA إلى اتفاق بالتراضي مع Hubert Hinterseher بالتنحي عن منصبه كمُدير مالِيّ في 30 سبتمبر 2024، وسيغادر الشركة في 31 ديسمبر 2024، بعد تسليم مهامه بنجاح وبشكلٍ سلس إلى خليفته.
وأفادت Héloïse Temple-Boyer، رئيسة مجلس الإشراف: "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر إلى Hubert على جهوده ومساهمته في نجاح الشركة".
وابتداءً من 1 أكتوبر 2024، سيتكون مجلس إدارة PUMA من Arne Freundt (الرئيس التنفيذي)، وMarkus Neubrand (المُدير المالِيّ)، وMaria Valdes (رئيسة قسم المنتجات)، وAnne-Laure Descours (كبيرة مسؤولي البحث عن المصادر).
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.
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