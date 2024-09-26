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شركة أورباكون القابضة في المرتبة 42 بين أفضل المقاولين الدوليين وفق تصنيف ENR

9/26/2024 2:51:29 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة " أورباكون القابضة"، الرائدة في مجالات الطاقة والامتيازات والبناء، عن تصنيفها في المرتبة 42 بين أفضل المقاولين الدوليين لعام 2024، وفقًا لتصنيف مجلة "إنجينيرنج نيوز ريكورد" (ENR). وقد احتفلت الشركة بهذا الإنجاز خلال معرض "ConteQ expo 2024" في قطر، بصفتها الراعي الرسمي لهذا الحدث.

جمع الحدث أعضاء مجلس إدارة أورباكون القابضة وكبار المديرين التنفيذيين، الذين أكدوا على جهود الشركة المستمرة في دمج التقنيات المتقدمة في قطاع البناء ضمن عملياتها. وخلال المعرض، قدمت أورباكون القابضة ثلاثة أساليب بناء مبتكرة: الطباعة ثلاثية الأبعاد، البناء بالخرسانة الجاهزة، والبناء باستخدام الهياكل الفولاذية الجاهزة.

ويجري بالفعل دمج هذه التقنيات في مشاريع الشركة المستقبلية، بما في ذلك مجموعة من المدارس التي سيتم البدء في بنائها في عام 2025. باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد من الجيل الثالث لشركة COBOD ، ستغطي هذه المدارس ذات الطابقين مساحة 100 × 100 متر. وتتميز طابعات BOD XL بسرعة وكفاءة عالية، مما يتيح عمليات بناء سريعة وفعالة من حيث التكلفة، مع التركيز بشكل كبير على السلامة والاستدامة.

وقال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة: "إن تصنيفنا كواحدة من أفضل المقاولين الدوليين هو تأكيد على التزامنا بالابتكار والتميز. التقنيات التي ندمجها في مشاريعنا لن تحسن فقط من كفاءة المشروع، بل ستضع معايير جديدة للسلامة والاستدامة في جميع أنحاء الصناعة."

كما صرح السيد رامز الخياط، رئيس أورباكون القابضة، قائلاً: "نجاحنا كواحد من أفضل المقاولين الدوليين هو نتيجة لاستثماراتنا الاستراتيجية في الابتكار وكوادرنا البشرية. في أورباكون القابضة، نحن ملتزمون بتطوير عملياتنا باستمرار لمواكبة متطلبات صناعة البناء العالمية المتغيرة. يعكس دمج هذه التقنيات المتقدمة في مشاريعنا نهجنا المستقبلي وتصميمنا على تقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا."

يشير تركيز أورباكون القابضة على التكنولوجيا المتقدمة إلى ريادتها في صناعة البناء العالمية، مما يمكّن الشركة من تولي مشاريع أكثر تعقيداً وطموحاً في المستقبل.

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