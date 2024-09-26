المواصلات في الصين.. تغيرات كبيرة في السرعة والحجم

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت المواصلات والبنية التحتية للطرقات والسكك الحديدية تطورا سريعا في الصين خلال السنوات الأخيرة. حيث تجاوز إجمالي طول شبكة المواصلات في الصين 6 ملايين كيلومتر، بينها 160 ألف كم من السكك الحديدة المشغّلة، و4.6 ملايين كم من الطرقات الريفية السريعة.
جسر واحد و10 أرقام قياسية
افتتح جسر شنتشن – تشونغشان العملاق مؤخرا، وحقق جملة من الأرقام القياسية. حيث عبرته أكثر من 7 آلاف سيّارة في غضون ساعة واحدة، وما يزيد عن 125 ألف سيارة خلال يوم واحد، و720 ألف سيارة خلال الأسبوع الأول، و3 ملايين سيارة خلال الشهر الأول.
يبلغ طول جسر شنتشن – تشونغشان الرئيسي 1666 متر، وبالقرب منه تم بناء أطول نفق أنبوبي مغمور، يبلغ طوله 6.8 كيلومترًا، ويعد أطول وأوسع نفق أنبوبي خرساني مغمور في العالم. واستغرق في بناءه 7 سنوات. يبلغ الطول الكلي لمعبر شنتش – تشونغشان 24 كم، ويتكون جسور وجزر اصطناعية وأنفاق. وقد حقق هذا المعبر مايزيد عن الـ 10 أرقام قياسية في تقنيات الإنشاء.
وعلى صعيد الطرقات العملاقة، دخل الطريق السريع بكين – شينجيانغ الخدمة، وهو الطريق يعبر على مجموعة متنوعة من التضاريس، وأصبح الطريق الصحراوي الأطول في العالم. أما في مجال السكك الحديدية فتمكن مشروع سكة حديد تشنغدو – كونمينغ من تقصير مسافة السفر بين المدينتين بمقدار 12 ساعة، والتغلب على العديد من المشاكل الجيولوجية. وفي مدينة تشينغداو، تم تشغيل ميناء تشينغداو الذكي، والذي يعمل بشكل آلي بالكامل. بما يعكس بلوغ حجم ونوعية شبكة النقل الشاملة في الصين إلى مستوى جديد من التطور.
إلى غاية نهاية عام 2023، بلغت المسافة التشغيلية للسكك الحديدية في الصين ما يقرب من 160 ألف كيلومتر، بزيادة 6 مرات مقارنة بعام 1949. بينها 45 ألف كيلومتر من سكك القطارات فائقة السرعة، ما يمثل ثلثي إجمالي المسافة الإجمالية في العالم.
وبلغت المسافة الإجمالية للطرقات السريعة في الوقت الحالي 5.44 مليون كيلومتر، بزيادة 66 مرة مقارنة بعام 1949، بينها 184 ألف كيلومتر من الطرقات السريعة، وهي مسافة الطرقات السريعة الأطول في العالم. وباتت الصين اليوم تمتلك أكبر شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم. إضافة إلى أطول شبكة طرقات سريعة وأكثر شبكة موانئ اكتمالا في العالم.
ميناء واحد يربط أكثر من 200 دولة ومنطقة
منذ بداية العام الحالي، استعاد ميناء نينغبو تشوشان عمله بكامل طاقته في مناطقه العشرين. حيث استقبل 26.123 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة سنوية قدرها 8.6٪. ويفتح ميناء نينغبو تشوشان أكثر من 300 خط، تربطه بأكثر من 600 ميناء من أكثر من 200 دولة ومنطقة.
وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث الربط عبر خطوط الملاحة البحرية، حيث تربطها خطوط مباشرة مع أكثر من 100 دولة. في الأثناء تصل قطارات الصين – أوروبا إلى أكثر من 200 مدينة في 25 دولة أوروبية. ويتجاوز عدد المسافرين في الصين 160 مليون مسافر يوميا، كما يفوق عدد طرود البريد المرسلة يوميا 700 مليون طرد. مما يكشف عن الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، ويوفر ضمانة قوية للتنمية المستقرة وطويلة الأمد للاقتصاد الصيني.
طريق واحد، بدّل قرية الجرف إلى قرية السعادة
"مع وجود طريق يؤدي إلى منازلنا، أصبح الناس في القرية أكثر ثقة. في السنوات الخمس الماضية، قمنا بزراعة البرتقال، وتربية الماعز، وافتتحنا دور ضيافة. وقد زاد صافي دخل الفرد في القرية بأكملها بشكل ملحوظ." تقول جيلي زيري، سكرتيرة فرع الحزب في قرية أبولوها بمحافظة بوتو بولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يي.
تحيط الجبال بقرية أبولوها من 3 اتجاهات، خلفها جرف حاد. وقد انتظرت القرية طويلا لبناء طريق جبلي يفك عزلتها ويحولها إلى قرية سعيدة. ولم يعد سكان القرية في حاجة إلى تسلّق الجبال للعودة إلى منازلهم. وأصبح بإمكانهم مغادرة القرية في 10 دقائق فقط، والوصول إلى مركز المحافظة في ساعتين من الزمن.
يمثل طريق قرية أبولوها مثالا من العديد المشاريع التي أنجزتها الصين في القرى النائية لفك عزلتها وإنهاض اقتصادها. حيث قامت الصين من 2014 إلى 2023 بتجديد أكثر من 2.5 مليون كيلومتر من الطرق الريفية، استفادتها منها 821 بلدة و70600 قرية.
التحديث الصيني النمط، هو عملية تحديث تعتمد على تعداد سكاني ضخم. ومن الطرق الريفية إلى "القطارات البطيئة ذات الأسعار المنخفضة للاستخدام العام"، ومن توسيع شبكة النقل العام في المناطق الحضرية إلى تعزيز "التحول الخالي من العوائق" لمرافق النقل... تصر الصين على تحقيق الشمولية والحماية الأساسية والمساواة، تعمل بقوة على تعزيز تكافؤ الخدمات العامة الأساسية في المناطق الحضرية والريفية، وضمان حصول سكان الحضر والريف على وسائل نقل مريحة، والسماح للناس بتقاسم ثمار تطور notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_132849_639-->
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