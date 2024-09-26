المواصلات في الصين.. تغيرات كبيرة في السرعة والحجم

شهدت المواصلات والبنية التحتية للطرقات والسكك الحديدية تطورا سريعا في الصين خلال السنوات الأخيرة. حيث تجاوز إجمالي طول شبكة المواصلات في الصين 6 ملايين كيلومتر، بينها 160 ألف كم من السكك الحديدة المشغّلة، و4.6 ملايين كم من الطرقات الريفية السريعة.

جسر واحد و10 أرقام قياسية

افتتح جسر شنتشن – تشونغشان العملاق مؤخرا، وحقق جملة من الأرقام القياسية. حيث عبرته أكثر من 7 آلاف سيّارة في غضون ساعة واحدة، وما يزيد عن 125 ألف سيارة خلال يوم واحد، و720 ألف سيارة خلال الأسبوع الأول، و3 ملايين سيارة خلال الشهر الأول.

يبلغ طول جسر شنتشن – تشونغشان الرئيسي 1666 متر، وبالقرب منه تم بناء أطول نفق أنبوبي مغمور، يبلغ طوله 6.8 كيلومترًا، ويعد أطول وأوسع نفق أنبوبي خرساني مغمور في العالم. واستغرق في بناءه 7 سنوات. يبلغ الطول الكلي لمعبر شنتش – تشونغشان 24 كم، ويتكون جسور وجزر اصطناعية وأنفاق. وقد حقق هذا المعبر مايزيد عن الـ 10 أرقام قياسية في تقنيات الإنشاء.

وعلى صعيد الطرقات العملاقة، دخل الطريق السريع بكين – شينجيانغ الخدمة، وهو الطريق يعبر على مجموعة متنوعة من التضاريس، وأصبح الطريق الصحراوي الأطول في العالم. أما في مجال السكك الحديدية فتمكن مشروع سكة حديد تشنغدو – كونمينغ من تقصير مسافة السفر بين المدينتين بمقدار 12 ساعة، والتغلب على العديد من المشاكل الجيولوجية. وفي مدينة تشينغداو، تم تشغيل ميناء تشينغداو الذكي، والذي يعمل بشكل آلي بالكامل. بما يعكس بلوغ حجم ونوعية شبكة النقل الشاملة في الصين إلى مستوى جديد من التطور.

إلى غاية نهاية عام 2023، بلغت المسافة التشغيلية للسكك الحديدية في الصين ما يقرب من 160 ألف كيلومتر، بزيادة 6 مرات مقارنة بعام 1949. بينها 45 ألف كيلومتر من سكك القطارات فائقة السرعة، ما يمثل ثلثي إجمالي المسافة الإجمالية في العالم.

وبلغت المسافة الإجمالية للطرقات السريعة في الوقت الحالي 5.44 مليون كيلومتر، بزيادة 66 مرة مقارنة بعام 1949، بينها 184 ألف كيلومتر من الطرقات السريعة، وهي مسافة الطرقات السريعة الأطول في العالم. وباتت الصين اليوم تمتلك أكبر شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم. إضافة إلى أطول شبكة طرقات سريعة وأكثر شبكة موانئ اكتمالا في العالم.

ميناء واحد يربط أكثر من 200 دولة ومنطقة

منذ بداية العام الحالي، استعاد ميناء نينغبو تشوشان عمله بكامل طاقته في مناطقه العشرين. حيث استقبل 26.123 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة سنوية قدرها 8.6٪. ويفتح ميناء نينغبو تشوشان أكثر من 300 خط، تربطه بأكثر من 600 ميناء من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث الربط عبر خطوط الملاحة البحرية، حيث تربطها خطوط مباشرة مع أكثر من 100 دولة. في الأثناء تصل قطارات الصين – أوروبا إلى أكثر من 200 مدينة في 25 دولة أوروبية. ويتجاوز عدد المسافرين في الصين 160 مليون مسافر يوميا، كما يفوق عدد طرود البريد المرسلة يوميا 700 مليون طرد. مما يكشف عن الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، ويوفر ضمانة قوية للتنمية المستقرة وطويلة الأمد للاقتصاد الصيني.

طريق واحد، بدّل قرية الجرف إلى قرية السعادة

"مع وجود طريق يؤدي إلى منازلنا، أصبح الناس في القرية أكثر ثقة. في السنوات الخمس الماضية، قمنا بزراعة البرتقال، وتربية الماعز، وافتتحنا دور ضيافة. وقد زاد صافي دخل الفرد في القرية بأكملها بشكل ملحوظ." تقول جيلي زيري، سكرتيرة فرع الحزب في قرية أبولوها بمحافظة بوتو بولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يي.

تحيط الجبال بقرية أبولوها من 3 اتجاهات، خلفها جرف حاد. وقد انتظرت القرية طويلا لبناء طريق جبلي يفك عزلتها ويحولها إلى قرية سعيدة. ولم يعد سكان القرية في حاجة إلى تسلّق الجبال للعودة إلى منازلهم. وأصبح بإمكانهم مغادرة القرية في 10 دقائق فقط، والوصول إلى مركز المحافظة في ساعتين من الزمن.

يمثل طريق قرية أبولوها مثالا من العديد المشاريع التي أنجزتها الصين في القرى النائية لفك عزلتها وإنهاض اقتصادها. حيث قامت الصين من 2014 إلى 2023 بتجديد أكثر من 2.5 مليون كيلومتر من الطرق الريفية، استفادتها منها 821 بلدة و70600 قرية.

التحديث الصيني النمط، هو عملية تحديث تعتمد على تعداد سكاني ضخم. ومن الطرق الريفية إلى "القطارات البطيئة ذات الأسعار المنخفضة للاستخدام العام"، ومن توسيع شبكة النقل العام في المناطق الحضرية إلى تعزيز "التحول الخالي من العوائق" لمرافق النقل... تصر الصين على تحقيق الشمولية والحماية الأساسية والمساواة، تعمل بقوة على تعزيز تكافؤ الخدمات العامة الأساسية في المناطق الحضرية والريفية، وضمان حصول سكان الحضر والريف على وسائل نقل مريحة، والسماح للناس بتقاسم ثمار تطور notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_132849_639-->