الصين تروج لاقتصاد الإطلاق الأولي لزيادة العرض عالي الجودة

افتتحت علامة تجارية للألعاب مؤخرا أول متجر لها في وسط الصين في مركز تجاري كبير في مدينة تشانغشا، حيث تم إطلاق أكثر من 3 آلاف منتج. وقد ضمت هذه الألعاب أكثر من 100 عنوان IP ذات شهرة كبيرة، وكان العديد منها مطلوبا بشدة من قبل المستهلكين الشباب وتم بيعها في اليوم الأول. وسجل المتجر إيرادات مبيعات بلغت 170 ألف يوان في يوم افتتاحه. وفقا للشخص المسؤول عن المتجر سيتم إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة في المستقبل لمواصلة تقديم تجربة جديدة للمستهلكين.

في السنوات الأخيرة، شهد الإطلاق الأولي في الصين تطورا مطردا. في عام 2023، تم افتتاح مئات أو حتى آلاف المتاجر الأولى في مدن مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وشيان.

يغطي اقتصاد الإطلاق الأولي كل شيء بدءا من الكشف الأول عن المنتج، وافتتاح المتاجر الرئيسية وإطلاق خدمات جديدة، إلى إنشاء نماذج وتقنيات أعمال جديدة. وهو يشمل العملية الكاملة لتطوير الشركة، بدءا من إطلاق وعرض المنتجات والخدمات الأولى إلى إنشاء أول المتاجر ومراكز البحث والتطوير ومقر الشركة.

وقال هونغ يونغ الباحث المساعد في معهد التجارة الإلكترونية التابع لمعهد أبحاث وزارة التجارة: "اقتصاد الإطلاق الأولي له سماته المبتكرة الخاصة." ينصب تركيز هذا النوع من الاقتصاد على كلمة "الإطلاق الأولي"، والتي تتجلى بشكل أساسي في الإنجازات المبتكرة مثل المنتجات والتقنيات والخدمات والتنسيقات والنماذج الجديدة التي تم إطلاقها في السوق، والتي تتميز بخصائص الموضة والجودة والعصرية.

في المعارض الكبرى، تعد أحداث الإطلاق الأولي نقطة جذب كبيرة للزوار. على سبيل المثال، تم إطلاق ما مجموعه 442 منتجا وتقنية وخدمة جديدة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الذي عقد العام الماضي.

العديد من المناطق في الصين طورت اقتصاد الإطلاق الأولي وأدخلت سلسلة من التدابير. وإلى غاية نهاية العام الماضي، تم إصدار أكثر من 40 سياسة وإجراء لتشجيع الشركات على إنشاء أول متاجر إقليمية في جميع أنحاء البلاد.

وفقا للإحصاءات، فإنه في النصف الأول من هذا العام، تم افتتاح 485 متجرا أولا في بكين، بما في ذلك المنافذ الأولى لمختلف العلامات التجارية والمتاجر الرئيسية والمتاجر المبتكرة. وفي العام الماضي، شهدت شنغهاي افتتاح 1215 متجرا أولا، بزيادة سنوية قدرها 13.2 في المائة. ومن مايو 2018 إلى ديسمبر 2023، أقامت أكثر من 4500 علامة تجارية عالمية وصينية فعاليات إطلاق لها في شنغهاي حيث قدمت 5840 متجرا أولا بما في ذلك أكثر من 80 متجرا آسيويا وعالميا أولا.

قال وانغ يو وهو مستهلك من بكين: "حصلت أخيرا على الحذاء الذي كنت أتوق إليه. أنا متحمس حقا." قبل عيد الحب الصيني لهذا العام، اكتشف وانغ زوجا من الأحذية القماشية ذات الإصدار المحدود من علامة تجارية صينية شهيرة للأزياء على تطبيق التجارة الإلكترونية "ده وو" الصيني وقام بالحجز لشرائه. وقد تم بيع المنتج في دقيقتين فقط بعد إصداره.

وقال مسؤول تنفيذي في هذا التطبيق الصيني: " في السوق الاستهلاكية اليوم، أصبحت أحداث الإطلاق نقاطا محورية مهمة في عملية صنع القرار لدى المستهلكين." وأوضح أن المطالب الشخصية والمتنوعة والتجريبية أصبحت منتشرة بشكل متزايد في السوق الاستهلاكية المتطورة. كما أضاف بأن البحث عن الابتكار صار عقلية نموذجية للمستهلكين، وخاصة المستهلكين الشباب.

يتماشى تطوير اقتصاد الإطلاق الأولي مع ترقية السوق الاستهلاكية الصينية ويحمل آفاقا هائلة. من منظور كلي، تفتخر السوق الاستهلاكية الصينية الضخمة بإمكانات هائلة والتي تتميز بانخفاض التكاليف وتسريع التكرار وابتكار السيناريوهات، مما يسمح بتصنيع منتجات جديدة على نطاق واسع، وتوفير أرض خصبة لتطوير هذا النوع من الاقتصاد.

من منظور الصناعة، يعزز اقتصاد الإطلاق الأولي التحديث الصناعي والابتكار في جانب العرض. على سبيل المثال، أنشأ سوق لبيع الملابس بالجملة في قوانغتشو، قطاعا متخصصا وقدم أكثر من 100 علامة تجارية لأفضل المصممين لتحويل نماذج الأعمال وتعزيز نفوذها في السوق. هذا وتسعى المزيد من أسواق الجملة التقليدية في الصين إلى توسيع وجودها عبر الإنترنت وعن طريق البيع بشكل مباشر من خلال تقديم علامات تجارية ومنتجات جديدة.

كما يوفر التطور السريع لاقتصاد الإطلاق الأولي فرصا سوقية أكبر للعلامات التجارية العالمية.

على سبيل المثال، برز منتجع يونيفرسال العالمي في بكين بسرعة كمنطقة جذب سياحي شهيرة منذ افتتاح مرحلته الأولى. وقد استقبل في العام الماضي ما يقرب من 9.88 مليون زائر، وجذب حوالي 16 مليون شخص إلى المناطق التجارية المحيطة.

أطلقت العديد من العلامات التجارية المحلية والأجنبية على التوالي خلال هذا العام متاجرها الأولى، وعمليات الإطلاق الأولى لها وكذلك معارضها الأولى في منطقة الأعمال بشارع نانجينغ الغربي في مدينة شنغهاي. تحتفل بيركنستوك بمرور 250 عاما على تأسيسها في تشانغيوان بشنغهاي، حيث قدمت مجموعة 1774 الراقية للعلامة التجارية إلى الصين لأول مرة. وفي مهرجان شنغهاي الدولي للتجميل، أطلقت سبع مجموعات تجميل رئيسية بما في ذلك لوريال وإستي لودر وسيسلي الفرنسية منتجات تجميل جديدة.

وقالت تسو يونهان، نائبة مدير مكتب بحوث الاقتصاد الكلي التابع لإدارة التنبؤ الاقتصادي بمركز معلومات الدولة الصيني، إن اقتصاد الإطلاق الأولي يمكن أن يؤدي إلى تراكم موارد مفيدة على جانب العرض، مما يجمع بين مزايا الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات، وهذا لا يعمل على تعزيز جودة جانب الاستهلاك والارتقاء به فحسب، بل يدفع أيضا التحول والارتقاء بجانب notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_133845_480-->

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