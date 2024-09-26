الصين تروج لاقتصاد الإطلاق الأولي لزيادة العرض عالي الجودة

(MENAFN
- Al Watan)
افتتحت علامة تجارية للألعاب مؤخرا أول متجر لها في وسط الصين في مركز تجاري كبير في مدينة تشانغشا، حيث تم إطلاق أكثر من 3 آلاف منتج. وقد ضمت هذه الألعاب أكثر من 100 عنوان IP ذات شهرة كبيرة، وكان العديد منها مطلوبا بشدة من قبل المستهلكين الشباب وتم بيعها في اليوم الأول. وسجل المتجر إيرادات مبيعات بلغت 170 ألف يوان في يوم افتتاحه. وفقا للشخص المسؤول عن المتجر سيتم إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة في المستقبل لمواصلة تقديم تجربة جديدة للمستهلكين.
في السنوات الأخيرة، شهد اقتصاد الإطلاق الأولي في الصين تطورا مطردا. في عام 2023، تم افتتاح مئات أو حتى آلاف المتاجر الأولى في مدن مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وشيان.
يغطي اقتصاد الإطلاق الأولي كل شيء بدءا من الكشف الأول عن المنتج، وافتتاح المتاجر الرئيسية وإطلاق خدمات جديدة، إلى إنشاء نماذج وتقنيات أعمال جديدة. وهو يشمل العملية الكاملة لتطوير الشركة، بدءا من إطلاق وعرض المنتجات والخدمات الأولى إلى إنشاء أول المتاجر ومراكز البحث والتطوير ومقر الشركة.
وقال هونغ يونغ الباحث المساعد في معهد التجارة الإلكترونية التابع لمعهد أبحاث وزارة التجارة: "اقتصاد الإطلاق الأولي له سماته المبتكرة الخاصة." ينصب تركيز هذا النوع من الاقتصاد على كلمة "الإطلاق الأولي"، والتي تتجلى بشكل أساسي في الإنجازات المبتكرة مثل المنتجات والتقنيات والخدمات والتنسيقات والنماذج الجديدة التي تم إطلاقها في السوق، والتي تتميز بخصائص الموضة والجودة والعصرية.
في المعارض الكبرى، تعد أحداث الإطلاق الأولي نقطة جذب كبيرة للزوار. على سبيل المثال، تم إطلاق ما مجموعه 442 منتجا وتقنية وخدمة جديدة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الذي عقد العام الماضي.
العديد من المناطق في الصين طورت اقتصاد الإطلاق الأولي وأدخلت سلسلة من التدابير. وإلى غاية نهاية العام الماضي، تم إصدار أكثر من 40 سياسة وإجراء لتشجيع الشركات على إنشاء أول متاجر إقليمية في جميع أنحاء البلاد.
وفقا للإحصاءات، فإنه في النصف الأول من هذا العام، تم افتتاح 485 متجرا أولا في بكين، بما في ذلك المنافذ الأولى لمختلف العلامات التجارية والمتاجر الرئيسية والمتاجر المبتكرة. وفي العام الماضي، شهدت شنغهاي افتتاح 1215 متجرا أولا، بزيادة سنوية قدرها 13.2 في المائة. ومن مايو 2018 إلى ديسمبر 2023، أقامت أكثر من 4500 علامة تجارية عالمية وصينية فعاليات إطلاق لها في شنغهاي حيث قدمت 5840 متجرا أولا بما في ذلك أكثر من 80 متجرا آسيويا وعالميا أولا.
قال وانغ يو وهو مستهلك من بكين: "حصلت أخيرا على الحذاء الذي كنت أتوق إليه. أنا متحمس حقا." قبل عيد الحب الصيني لهذا العام، اكتشف وانغ زوجا من الأحذية القماشية ذات الإصدار المحدود من علامة تجارية صينية شهيرة للأزياء على تطبيق التجارة الإلكترونية "ده وو" الصيني وقام بالحجز لشرائه. وقد تم بيع المنتج في دقيقتين فقط بعد إصداره.
وقال مسؤول تنفيذي في هذا التطبيق الصيني: " في السوق الاستهلاكية اليوم، أصبحت أحداث الإطلاق نقاطا محورية مهمة في عملية صنع القرار لدى المستهلكين." وأوضح أن المطالب الشخصية والمتنوعة والتجريبية أصبحت منتشرة بشكل متزايد في السوق الاستهلاكية المتطورة. كما أضاف بأن البحث عن الابتكار صار عقلية نموذجية للمستهلكين، وخاصة المستهلكين الشباب.
يتماشى تطوير اقتصاد الإطلاق الأولي مع ترقية السوق الاستهلاكية الصينية ويحمل آفاقا هائلة. من منظور كلي، تفتخر السوق الاستهلاكية الصينية الضخمة بإمكانات هائلة والتي تتميز بانخفاض التكاليف وتسريع التكرار وابتكار السيناريوهات، مما يسمح بتصنيع منتجات جديدة على نطاق واسع، وتوفير أرض خصبة لتطوير هذا النوع من الاقتصاد.
من منظور الصناعة، يعزز اقتصاد الإطلاق الأولي التحديث الصناعي والابتكار في جانب العرض. على سبيل المثال، أنشأ سوق لبيع الملابس بالجملة في قوانغتشو، قطاعا متخصصا وقدم أكثر من 100 علامة تجارية لأفضل المصممين لتحويل نماذج الأعمال وتعزيز نفوذها في السوق. هذا وتسعى المزيد من أسواق الجملة التقليدية في الصين إلى توسيع وجودها عبر الإنترنت وعن طريق البيع بشكل مباشر من خلال تقديم علامات تجارية ومنتجات جديدة.
كما يوفر التطور السريع لاقتصاد الإطلاق الأولي فرصا سوقية أكبر للعلامات التجارية العالمية.
على سبيل المثال، برز منتجع يونيفرسال العالمي في بكين بسرعة كمنطقة جذب سياحي شهيرة منذ افتتاح مرحلته الأولى. وقد استقبل في العام الماضي ما يقرب من 9.88 مليون زائر، وجذب حوالي 16 مليون شخص إلى المناطق التجارية المحيطة.
أطلقت العديد من العلامات التجارية المحلية والأجنبية على التوالي خلال هذا العام متاجرها الأولى، وعمليات الإطلاق الأولى لها وكذلك معارضها الأولى في منطقة الأعمال بشارع نانجينغ الغربي في مدينة شنغهاي. تحتفل بيركنستوك بمرور 250 عاما على تأسيسها في تشانغيوان بشنغهاي، حيث قدمت مجموعة 1774 الراقية للعلامة التجارية إلى الصين لأول مرة. وفي مهرجان شنغهاي الدولي للتجميل، أطلقت سبع مجموعات تجميل رئيسية بما في ذلك لوريال وإستي لودر وسيسلي الفرنسية منتجات تجميل جديدة.
وقالت تسو يونهان، نائبة مدير مكتب بحوث الاقتصاد الكلي التابع لإدارة التنبؤ الاقتصادي بمركز معلومات الدولة الصيني، إن اقتصاد الإطلاق الأولي يمكن أن يؤدي إلى تراكم موارد مفيدة على جانب العرض، مما يجمع بين مزايا الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات، وهذا لا يعمل على تعزيز جودة جانب الاستهلاك والارتقاء به فحسب، بل يدفع أيضا التحول والارتقاء بجانب notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_133845_480-->
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