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الصين تقدم نموذجا مثاليا للعالم في مجال تكنولوجيات السكك الحديدية عالية السرعة

9/26/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح قطار فوشينغ السريع في الصين اليوم، أسرع قطار يتم تشغيله تجاريًا في العالم مع سيناريوهات التشغيل الأكثر تنوعًا. وبحلول نهاية عام 2023، قطعت قطارات فوشينغ فائقة السرعة مسافة 2.34 مليار كيلومتر بأمان ونقلت إجمالي 2.2 مليار مسافر.
منذ بدء تطوير القطار في عام 2013 وحتى ظهوره لأول مرة في عام 2017، يجسد قطار فوشينغ السريع براعة الصين الابتكارية.
وفي مواجهة الطلب المتزايد في البلاد على تسريع السكك الحديدية، بدأت الصين في عام 2004، في تتبع تقنيات السكك الحديدية عالية السرعة من جميع أنحاء العالم، وأدخلت تقنيات من اليابان وفرنسا وكندا وألمانيا على التوالي.
بعد ثلاث سنوات، دخل قطار سي آر إتش فائق السرعة الخدمة رسميًا، وبعد ذلك، تم تطوير سلسلة من المنتجات ووضعها في الإنتاج الضخم.
ومع الأداء الرائع لسلسلة سي آر إتش ، لماذا كانت هناك حاجة لتطوير قطارات فوشينغ السريعة؟
ويعد إجمالي عدد الكيلومترات من السكك الحديدية عالية السرعة في الصين لا مثيل له في العالم، ولا توجد دولة لديها مثل هذه بيئة التشغيل المعقدة.
قال يي يانغ شنغ، كبير مهندسي السكك الحديدية الصينية، إن بعض نماذج القطارات المستوردة تواجه حتما تحديات في التكيف مع الظروف المحلية وتتطلب المزيد من الابتكار. وأوضح يي أن كل ترقية أو تعديل على منصات التكنولوجيا الأجنبية تتضمن حتماً تحديثات للبرامج، بل وتتطلب في بعض الأحيان مساعدة خبراء أجانب.
وبالرغم من أن الصين أتقنت تقنيات سلسلة سي آر إتش ، وطورت العديد من التقنيات وتحسينها من خلال الابتكار المستقل، إلا أن المزيد من التطوير كان مقيدًا بسبب استخدام منصات التكنولوجيا الأجنبية واعتماد المعايير الأجنبية، قال كبير المهندسين السابق لشركة السكك الحديدية الصينية خه هواوو. لذلك، كان من الضروري تطوير قطارات فائقة السرعة بالمعايير الصينية.
قال وانغ جون، كبير العلماء الصينيين في شركة CRRC المحدودة:" إن القطار فائق السرعة الذي تصل سرعته 350 كيلومترا في الساعة يشتمل على أكثر من 40 ألف قطعة، تغطي مجالات تقنية مختلفة مثل الميكانيكا والمعادن والمواد وإلكترونيات الطاقة والهندسة الكيميائية والتحكم في المعلومات."
وأضاف وانغ، أنه إلى جانب شبكة السكك الحديدية الكبيرة للغاية في الصين، والظروف الجغرافية والمناخية المعقدة، والتشغيل المستمر عالي السرعة لمسافات طويلة، واجه التطوير المستقل للقطارات فائقة السرعة تحديات غير مسبوقة.
وللحد من الضوضاء، تم إجراء أكثر من 3000 اختبار على مواد وهياكل مختلفة لعزل الصوت. ونتيجة لذلك، أصبح قطار فوشينغ السريع قادرًا على السير بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة مع خفض الحد الأدنى لمستوى الضوضاء إلى 65 ديسيبل في مقصورات القطار.
كما تم تحليل أكثر من 40 حلاً مختلفًا من خلال اختبارات المحاكاة وأنفاق الرياح للحد من مقاومة المركبات واستهلاك الطاقة. ونتيجة لذلك، انخفضت المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 14 بالمائة، كما انخفض استهلاك الطاقة لكل راكب بنسبة 20 بالمائة لكل 100 كيلومتر.
ولتحقيق التحكم التوافقي الأمثل للمركبة بأكملها، مر فريق البحث والتطوير بدورات عديدة من التصميم والتحليل والاختبار والتحسين. وقد أدت هذه العملية في النهاية إلى تطوير وحدة تحكم مبتكرة وصلت إلى معايير عالمية.
حقق فريق البحث والتطوير أثناء الابتكار المستقل لقطار فوشينغ عالي السرعة، اختراقات في تقنيات التحكم الأساسية مثل الجر والكبح والشبكات، بالإضافة إلى التقنيات الرئيسية في تصميم وتصنيع العجلات والمحاور وعلبة التروس.
ومن بين 254 معيارا هاما اعتمدها القطار، 84 بالمئة منها صينية. وقد تم تطوير التصميم العام للقطار، بالإضافة إلى التقنيات الرئيسية مثل جسم القطار والعربة، بشكل مستقل، وتم تطوير البرنامج ذاتيًا بالكامل، ويمتلك حقوق ملكية فكرية مستقلة كاملة.
في عام 2017، حصل القطار فائق السرعة فوشينغ ذو المعايير الصينية على شهادة النموذج ورخصة التصنيع بعد خضوعه لأكثر من 10000 عملية محاكاة واختبار أرضي وتجربة خطية. وفي يونيو من نفس العام، ظهر قطار فوشينغ السريع لأول مرة.
بعد ثلاثة أشهر، بدأ القطار التشغيل التجاري بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين بكين وشانغهاي، وفي ديسمبر 2019، كما حققت سرعة 350 كيلومترًا في الساعة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين بكين وتشانغجياكو، وتعمل في وضع القيادة الذاتية.
وفي يونيو 2021، وسع قطار فوشينغ، الذي يعمل بالاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، خدماته إلى مدينة لاسا بمنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين، مما يشير إلى أن القطار وصل إلى 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم في الصين.
ومن البحث والتطوير والتصنيع إلى الخدمات التشغيلية، تشارك أكثر من 100 شركة أساسية وأكثر من 2100 شركة مرتبطة في تصميم وإنتاج مكونات القطارات عالية السرعة.
لقد حفز قطار فوشينغ السريع نمو صناعة النقل بالسكك الحديدية بأكملها. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم صناعة معدات النقل بالسكك الحديدية في الصين وصل إلى حوالي 480 مليار يوان (66.05 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليار يوان بحلول عام 2025.
كما تجاوز قطار فوشينغ فائق السرعة الحدود، ليصبح لافتة ذهبية للصين دولياً.
في ديسمبر 2021، بدأ خط السكة الحديد بين الصين ولاوس عملياته، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها قطار فوشينغ السريع الصين. وفي أكتوبر 2023، تم وضع قطار فائق السرعة تبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترًا في الساعة، تم تطويره بناءً على منصة فوشينغ، في الخدمة على خط السكة الحديد عالي السرعة بين جاكرتا وباندونغ في إندونيسيا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها مشروع خارجي أنظمة السكك الحديدية والتكنولوجيا والمكونات الصناعية الصينية بشكل كامل.
وإلى حد عام 2023، قادت الصين عملية تطوير ومراجعة 65 معيارًا دوليًا في إطار المنظمة الدولية للمعايير واللجنة الكهروتقنية الدولية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شاركت في 249 مشروعًا لتطوير ومراجعة المعايير الدولية. وتمت صياغة جميع معايير UIC الدولية الـ 11 على مستوى النظام في مجال السكك الحديدية عالية السرعة من قبل notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_134558_142-->

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