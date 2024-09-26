الصين تقدم نموذجا مثاليا للعالم في مجال تكنولوجيات السكك الحديدية عالية السرعة

(MENAFN
- Al Watan)
أصبح قطار
فوشينغ السريع في الصين اليوم، أسرع قطار يتم تشغيله تجاريًا في العالم مع سيناريوهات التشغيل الأكثر تنوعًا. وبحلول نهاية عام 2023، قطعت قطارات فوشينغ فائقة السرعة مسافة 2.34 مليار كيلومتر بأمان ونقلت إجمالي 2.2 مليار مسافر.
منذ بدء تطوير القطار في عام 2013 وحتى ظهوره لأول مرة في عام 2017، يجسد قطار فوشينغ السريع براعة الصين الابتكارية.
وفي مواجهة الطلب المتزايد في البلاد على تسريع السكك الحديدية، بدأت الصين في عام 2004، في تتبع تقنيات السكك الحديدية عالية السرعة من جميع أنحاء العالم، وأدخلت تقنيات من اليابان وفرنسا وكندا وألمانيا على التوالي.
بعد ثلاث سنوات، دخل قطار سي آر إتش فائق السرعة الخدمة رسميًا، وبعد ذلك، تم تطوير سلسلة من المنتجات ووضعها في الإنتاج الضخم.
ومع الأداء الرائع لسلسلة سي آر إتش ، لماذا كانت هناك حاجة لتطوير قطارات فوشينغ السريعة؟
ويعد إجمالي عدد الكيلومترات من السكك الحديدية عالية السرعة في الصين لا مثيل له في العالم، ولا توجد دولة لديها مثل هذه بيئة التشغيل المعقدة.
قال يي يانغ شنغ، كبير مهندسي السكك الحديدية الصينية، إن بعض نماذج القطارات المستوردة تواجه حتما تحديات في التكيف مع الظروف المحلية وتتطلب المزيد من الابتكار. وأوضح يي أن كل ترقية أو تعديل على منصات التكنولوجيا الأجنبية تتضمن حتماً تحديثات للبرامج، بل وتتطلب في بعض الأحيان مساعدة خبراء أجانب.
وبالرغم من أن الصين أتقنت تقنيات سلسلة سي آر إتش ، وطورت العديد من التقنيات وتحسينها من خلال الابتكار المستقل، إلا أن المزيد من التطوير كان مقيدًا بسبب استخدام منصات التكنولوجيا الأجنبية واعتماد المعايير الأجنبية، قال كبير المهندسين السابق لشركة السكك الحديدية الصينية خه هواوو. لذلك، كان من الضروري تطوير قطارات فائقة السرعة بالمعايير الصينية.
قال وانغ جون، كبير العلماء الصينيين في شركة CRRC المحدودة:" إن القطار فائق السرعة الذي تصل سرعته 350 كيلومترا في الساعة يشتمل على أكثر من 40 ألف قطعة، تغطي مجالات تقنية مختلفة مثل الميكانيكا والمعادن والمواد وإلكترونيات الطاقة والهندسة الكيميائية والتحكم في المعلومات."
وأضاف وانغ، أنه إلى جانب شبكة السكك الحديدية الكبيرة للغاية في الصين، والظروف الجغرافية والمناخية المعقدة، والتشغيل المستمر عالي السرعة لمسافات طويلة، واجه التطوير المستقل للقطارات فائقة السرعة تحديات غير مسبوقة.
وللحد من الضوضاء، تم إجراء أكثر من 3000 اختبار على مواد وهياكل مختلفة لعزل الصوت. ونتيجة لذلك، أصبح قطار فوشينغ السريع قادرًا على السير بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة مع خفض الحد الأدنى لمستوى الضوضاء إلى 65 ديسيبل في مقصورات القطار.
كما تم تحليل أكثر من 40 حلاً مختلفًا من خلال اختبارات المحاكاة وأنفاق الرياح للحد من مقاومة المركبات واستهلاك الطاقة. ونتيجة لذلك، انخفضت المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 14 بالمائة، كما انخفض استهلاك الطاقة لكل راكب بنسبة 20 بالمائة لكل 100 كيلومتر.
ولتحقيق التحكم التوافقي الأمثل للمركبة بأكملها، مر فريق البحث والتطوير بدورات عديدة من التصميم والتحليل والاختبار والتحسين. وقد أدت هذه العملية في النهاية إلى تطوير وحدة تحكم مبتكرة وصلت إلى معايير عالمية.
حقق فريق البحث والتطوير أثناء الابتكار المستقل لقطار فوشينغ عالي السرعة، اختراقات في تقنيات التحكم الأساسية مثل الجر والكبح والشبكات، بالإضافة إلى التقنيات الرئيسية في تصميم وتصنيع العجلات والمحاور وعلبة التروس.
ومن بين 254 معيارا هاما اعتمدها القطار، 84 بالمئة منها صينية. وقد تم تطوير التصميم العام للقطار، بالإضافة إلى التقنيات الرئيسية مثل جسم القطار والعربة، بشكل مستقل، وتم تطوير البرنامج ذاتيًا بالكامل، ويمتلك حقوق ملكية فكرية مستقلة كاملة.
في عام 2017، حصل القطار فائق السرعة فوشينغ ذو المعايير الصينية على شهادة النموذج ورخصة التصنيع بعد خضوعه لأكثر من 10000 عملية محاكاة واختبار أرضي وتجربة خطية. وفي يونيو من نفس العام، ظهر قطار فوشينغ السريع لأول مرة.
بعد ثلاثة أشهر، بدأ القطار التشغيل التجاري بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين بكين وشانغهاي، وفي ديسمبر 2019، كما حققت سرعة 350 كيلومترًا في الساعة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين بكين وتشانغجياكو، وتعمل في وضع القيادة الذاتية.
وفي يونيو 2021، وسع قطار فوشينغ، الذي يعمل بالاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، خدماته إلى مدينة لاسا بمنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين، مما يشير إلى أن القطار وصل إلى 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم في الصين.
ومن البحث والتطوير والتصنيع إلى الخدمات التشغيلية، تشارك أكثر من 100 شركة أساسية وأكثر من 2100 شركة مرتبطة في تصميم وإنتاج مكونات القطارات عالية السرعة.
لقد حفز قطار فوشينغ السريع نمو صناعة النقل بالسكك الحديدية بأكملها. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم صناعة معدات النقل بالسكك الحديدية في الصين وصل إلى حوالي 480 مليار يوان (66.05 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليار يوان بحلول عام 2025.
كما تجاوز قطار فوشينغ فائق السرعة الحدود، ليصبح لافتة ذهبية للصين دولياً.
في ديسمبر 2021، بدأ خط السكة الحديد بين الصين ولاوس عملياته، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها قطار فوشينغ السريع الصين. وفي أكتوبر 2023، تم وضع قطار فائق السرعة تبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترًا في الساعة، تم تطويره بناءً على منصة فوشينغ، في الخدمة على خط السكة الحديد عالي السرعة بين جاكرتا وباندونغ في إندونيسيا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها مشروع خارجي أنظمة السكك الحديدية والتكنولوجيا والمكونات الصناعية الصينية بشكل كامل.
وإلى حد عام 2023، قادت الصين عملية تطوير ومراجعة 65 معيارًا دوليًا في إطار المنظمة الدولية للمعايير واللجنة الكهروتقنية الدولية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شاركت في 249 مشروعًا لتطوير ومراجعة المعايير الدولية. وتمت صياغة جميع معايير UIC الدولية الـ 11 على مستوى النظام في مجال السكك الحديدية عالية السرعة من قبل notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_134558_142-->
MENAFN26092024000089011017ID1108720194