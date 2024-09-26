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للسنة الثانية على التوالي.. جايكو وأومودا تحتل المرتبة الأولى في رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة

9/26/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد إعلان قائمة فورتشن جلوبال 500 في 5 أغسطس، والتي أظهرت دخول مجموعة شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO إلى القائمة لأول مرة واحتلالها المرتبة 385، تلقت شركة شيري للسيارات أخباراً رائعة أخرى. ففي 5 سبتمبر، أصدرت J.D. Power، وهي منظمة دولية مشهورة تقوم بدراسات السوق وتزوّد الشركات برؤى حول سلوك المستهلكين واحتياجاتهم، تقريرها لعام 2024 لدراسة الجودة الأولية للسيارات في الصين (IQS). وتصدرت شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO المرتبة الأولى في رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة بين العلامات التجارية المحلية للسنة الثانية على التوالي.
وفقاً للتقرير، ارتفعت مرتبة شركة شيري للسيارات في سوق السيارات الرئيسي إلى المرتبة السادسة. كما احتلت المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية المتوسطة الحجم وفي رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة بين العلامات التجارية الفاخرة المحلية، مما يظهر النمو عالي الجودة لشركة شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO، ضمن استراتيجيتها العالمية.
صعود قوي: OMODA&JAECOO تنطلق في رحلة العولمة
منذ إطلاقها، استطاعت العلامة التجارية الجديدة والشخصية OMODA&JAECOO أن تحتل مكانة بارزة في السوق العالمي بفضل قدراتها الممتازة ومنهجيات التسويق المتميزة. ومع وصول حجم مبيعاتها التراكمي إلى 20.8٪ من صادرات مجموعة شيري، أصبحت العامل الرئيسي الذي يساعد في تسريع استراتيجية الشركة في التوسع في الخارج. وحتى الآن، تم إطلاقها بنجاح في 27 دولة ومنطقة حول العالم. ومن الجدير بالذكر أنه منذ بداية هذا العام، شهدت OMODA&JAECOO نمواً هائلاً في المبيعات، حيث تجاوز حجم مبيعاتها الشهري 20,000 وحدة لأربعة أشهر متتالية، كما تجاوز إجمالي مبيعاتها 300,000 وحدة، مما يجعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في العالم.
منذ أن دخلت علامة OMODA&JAECOO التجارية بنجاح السوق الأوروبية مع إسبانيا كمحطة أولى، فإنها تتقدم بثبات بفضل تنوع منتجاتها وأدائها المتميز. وقد حققت نتائج مذهلة في إيطاليا، بولندا، وغيرها، كما حققت اختراقاً تاريخياً بدخولها سوق المملكة المتحدة بفضل طرازي OMODA E5 و C5، مما يمثل معلماً جديداً في استراتيجية العولمة للعلامة التجارية. تطبيق هذه الإجراءات الاستراتيجية سيسهم بشكل كبير في نمو العلامة التجارية وتقدمها السريع في سوق المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر رحلة العولمة لعلامة OMODA&JAECOO التجارية بالتسارع، حيث تتخطى الحدود الجغرافية باستمرار. في الحدث الكبير "مهرجان السيارات لعام 2024" في جنوب أفريقيا، ظهرت العلامة التجارية بمظهر رائع من خلال طرازات نجوم متعددة مثل OMODA C5، C9، و JAECOO 6، التي تغطي بالكامل مجالي الطاقة الجديدة من السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة، مقدمة تجربة جديدة للسفر الكهربائي للمستهلكين في منطقة أفريقيا، مما يعكس روح الاستكشاف المستمر والسعي الدؤوب للعلامة التجارية على نطاق عالمي.
طريق الابتكار: OMODA&JAECOO تقود مستقبل النظام البيئي الذكي
على المستوى العالمي، تتقدم OMODA&JAECOO بسرعة مذهلة. حيث تواصل التمسك بالمفهوم الأساسي المتمثل في "متمحورة حول المستخدم"، وتطلق باستمرار منتجات سيارات عالية الجودة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين العالميين، مما يظهر حيوية غير مسبوقة. كما ستعقد العلامة التجارية قمة المستخدمين الدولية لـ OMODA&JAECOO في أكتوبر. حيث سيتم دعوة نخبة من الصناعة، وشركاء، وممثلي المستخدمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير. وخلال استعراض التاريخ المجيد للعلامة التجارية، سيتم إطلاق مشروع "OMODA 7 للمشاركة في الإبداع" رسمياً، والذي سيجمع إبداعات المستخدمين وإلهاماهم في نمط تشاركي مفتوح غير مسبوق، ليصبح نموذجاً للدمج بين التنوع والابتكار في مجال السيارات.
كما سيتم الكشف عن سيارة الـ SUV J5 المنتظرة من الفئة A0 في هذا المؤتمر، لتفسر مفهوم النظام البيئي الخاص بالحيوانات الأليفة والحياة في الهواء الطلق بطريقة مميزة. من خلال هذا الحدث الكبير، ستعرض OMODA&JAECOO أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، التخطيط الاستراتيجي البيئي، ومجال الذكاء الاصطناعي، لتفتح فصلاً جديداً في صناعة السيارات وتخلق حقبة جديدة من السفر الذكي الأخضر والمستدام.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:
OMODA: الرابط
JAECOO: الرابط notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240926_144725_643-->

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