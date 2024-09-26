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120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر LEARN بالرياض

9/26/2024 2:50:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يستقطب مؤتمر LEARN، الذي تستضيفه الرياض خلال يومي (6-7) أكتوبر المقبل، نحو 120 متحدثًا من الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعلم مدى الحياة، وتأتي النسخة الأولى تحت شعار (رحلة التعلم).
ويناقش المؤتمر، من خلال 60 جلسة متنوعة عددًا من المواضيع المحورية، منها مستقبل التعلم في المملكة، والفرص والتحديات التي تواجه المشهد التعليمي العالمي. كما ستركز الجلسات على جودة المناهج الدراسية ومدى قدرتها على التنافس عالميًا، إلى جانب كيفية مواءمة السياسات المرتبطة بالتعلم مدى الحياة مع الاحتياجات المستقبلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رحلة التعلم.
وتركز الجلسات أيضًا على الارتقاء بجودة المناهج الدراسية ومدى قدرتها على التنافس عالميًا، إلى جانب كيفية مواءمة السياسات المرتبطة بالتعلم مدى الحياة مع الاحتياجات المستقبلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رحلة التعلم.
ويعد المؤتمر منصة استراتيجية تساهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا رائدًا في تخطيط مستقبل التعليم المُستدام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية الطموحة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية من رئيسه التنفيذي عبدالعزيز المقيطيب؛ لاستعراض رؤية وأهداف الفعالية، وتنقسم فعاليات المؤتمر عبر 5 مساحات نقاشية متنوعة؛ آفاق، فضول، اندماج، انعكاس، وتبادل، حيث تقدم كل منها مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة أبرز خبراء التعليم والتعلم في المملكة والعالم.
وتنطلق فعاليات مساحة "آفاق" في اليوم الأول، بجلسة "رؤية المملكة 2030: إعادة تعريف مستقبل التميز في التعليم"، ويقدمها الدكتور منصور الرميان، المشرف العام على وكالة تنمية رأس المال البشري وسوق العمل بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.
ويتبعها الجلسة الثانية في اليوم الأول بعنوان "وجهة نظر القادة حول المشهد التعليمي العالمي"، بمشاركة الدكتورة بريندا هايبليك، المستشارة الإقليمية للتعليم بالمكتب الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوفر بوبيير، المسؤول الإقليمي عن التعليم الدولي في الشرق الأوسط وباكستان والصين وهونج كونج بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، والعزة محمدو، مديرة مركز المهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتطرح الجلسة الثالثة، تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي، وطرق التدريس المبتكرة والتعلّم متعدد التخصصات، بمشاركة الدكتورة غادة العريفي، العميد المؤسس لكلية كابسارك للسياسات العامة، وبايشاكي تايلور، وكيل جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون الطلاب، وفيكتوريا جالان موروس، رئيس البحث والتحليل بمعهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي، وديفيد جون لوك، الأمين العام لمرصد ماغنا كارتا البريطاني.
وتناقش الجلسة الرابعة التحديات التي تواجه التعليم في ظل التطور الرقمي المتسارع، بهدف الإجابة على سؤال "هل نحن مستعدون للتعلّم القائم على التقنيات؟"؛ واستكشاف تأثير التقنيات والذكاء الاصطناعي على التعليم، وكيف يمكن للمعلمين التكيّف مع هذه التحولات الكبيرة.
وتنطلق فعاليات اليوم الثاني بكلمة افتتاحية من باول دن، الرئيس التنفيذي لشركة آد انترناشونال، ثم يعقبها ضمن فعاليات مساحة "آفاق"، جلسة "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتعزيز التعليم: دور القطاع الأكاديمي والخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، بمشاركة إبراهيم عبد القادر الهلالي، المدير التنفيذي لشبكة الأمم المتحدة العالمية في السعودية ورئيس مجلس الشبكة الإقليمية للشرق الأوسط.
أما الجلسة الثالثة، تركز على الجانب الاقتصادي من التعليم، ومناقشة عوائد الاستثمار فيه، ومن بين المتحدثين المشاركين: محمد المحيميد، المدير التنفيذي للتحول والاستراتيجية في صندوق تنمية الموارد البشرية، وياسر العُمري، مدير أكاديمية PwC بالشرق الأوسط، وأليستر كينجسلي، رئيس صندوق أكاديميات هامبتون وعضو المجلس الاستشاري لوزارة التعليم في شرق إنجلترا.
وتسلط الجلسة الرابعة الضوء على تطوير القادة في عالم متغير، بمشاركة ريموند كودير، رئيس قسم التعلم والتطوير في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وزهير العوني، رئيس مركز التعليم المستمر والتنفيذي بجامعة السوربون أبوظبي، والدكتور محمد عزام رومي، أستاذ ريادة الأعمال
وتتواصل جلسات اليوم الثاني للتركيز على مستقبل المهارات والتدريب، ودور الفنون في التعليم، حيث يشارك في الجلسة الخامسة، م. خالد عابدين زين العابدين، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية، حول أهمية دمج الفنون في المناهج التعليمية.
وتتناول الجلسة السابعة تجربة القناة الثقافية كعدسة جديدة على الثقافة السعودية، بمشاركة مالك الروقي، ومهدي القحطاني، وعبد الخالق رفعة، وجاسم الصحيح، أما الجلسة الثامنة والأخيرة، تنفرد بها الدكتورة فانتا أو، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، لتناقش "قوة التعليم الدولي في إحداث التغيير العالمي".
ويسعى LEARN إلى تعزيز التزام المملكة بالارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مفهوم التعلم المستمر محليًا وعالميًا، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، وتمكين الطلاب والمعلمين وصناع القرار من خلال توفير المعرفة والتقنيات المتطورة والحلول الابتكارية، مما يرسخ المملكة العربية السعودية وجهةً رئيسية في التخطيط العالمي لمستقبل التعليم المستدام.

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