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المنتدى الخليجي الأذربيجاني: توصية بإنشاء منصة للأمن الغذائي

9/26/2024 2:50:24 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في نسخته الثانية بحضور ومشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي بلغ 1.8 مليار دولار عام 2023.
وشهدت أعمال المنتدى مشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين، حيث شارك من الجانب الخليجي كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعية بدولة قطر محمد بن حسن المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس، ومن الجانب الأذربيجاني، وكيل وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أنار أخوندوف.
وقال محمد بن حسن المالكي، في كلمته، إن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان تواصل نموها وتطورها لا سيما وأنها مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة وهو ما أكدت عليه مخرجات المنتدي الاقتصادي في نسخته الأولى وانعكست العلاقات المشتركة على حجم التبادل التجاري حيث تضاعف خلال السنوات الماضية وارتفعت قيمته من حوالى 612 مليون دولار عام 2015، ليصل لأكثر من 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 194%، متوقعا أن يشهد حجم التبادل التجاري نموا وتحقيق مستويات جديدة مستقبلا
وشدد المالكي على تطلع دول الخليج لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيزها مع أذربيجان ، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات لدول المجلس بما فيها توسيع التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من المجالات الحيوية مما يُفسح المجال للقطاع الخاص الخليجي والأذربيجاني للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومتنوعة بما يدعم الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المالكي على حرص الجانبين على تطوير وتنمية هذه العلاقات وبحث الآليات اللازمة لضمان استمرار التشاور والحوار لتحقيق شراكة مستقبلية طموحة ترتكز على القيم والمصالح المشتركة.
وأوضح أن القطاعات الرئيسية في الاقتصادات الخليجية وأذربيجان توفر سبلاً واعدة للشراكة والاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأغذية والزراعة والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي وغيرها .
بدوره ، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية الأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، أن المشاركون يأملون أن يخلق المنتدى آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وأذربيجان بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون .
وأكد السنيدي على حرص قادة دول مجلس التعاون وأذربيجان تعزيز التعاون حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانين في 2013 بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تم اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من 2024 _2028 م.
وأشار السنيدي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ ما يقارب 2.2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، كما بلغت حجم أصول صناديق الثروة السيادية حوالي 4.4 تريليون دولار بما يعادل 34% من اجمالي أصول اكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وأشار أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وأذربيجان بلغ أكثر من مليار دولار في 2022 بنسبة نمو 40% مقارنة بالعام 2021 والذي بلغ 675 مليون دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعطي دلالة واضحة على الفرص المتاحة في الجانبين.
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، خلال كلمته أن العلاقات بين الجانبين تتمتع بالعديد من المقومات التي تدعم نمو التجارة والاستثمار ، لذا فان تنظيم المنتدى من قبل الاتحاد بالتعاون مع وكالة ترويج الصادرات والاستثمار بأذربيجان من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الفرص ومناقشة أوجه التعاون ومعالجة التحديات.
وأوضح الرواس، أن التبادل التجاري بين الجانبين شهد قفزة نوعية إذ سجل بنهاية 2022 أكثر من 1.3 مليار دولار إرتفاعا من 674.4 مليون دولار بنهاية 2021.
وقال الرواس:" رغم هذه القفزة النوعية، نتطلع لتحقيق مزيد من النمو في حجم التبادل التجاري، مما يتطلب تفعيل التعاون لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة".
وأوضح الرواس أن دول المجلس تشهد تطورات اقتصادية شاملة من خلال رؤى اقتصادية خليجية تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مما مكن المنتجات والخدمات الخليجية تصل إلى أكثر من 195 سوقا عالميا من ضمنها سوق أذربيجان.
وأكد الرواس على استعداد الاتحاد وبقية الاتحادات والغرف الخليجية على توفير الدعم الكامل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ، وان يكون الاتحاد منصة لخلق شراكات اقتصادية ناجحة .
وأوصى المشاركون في المنتدى بإنشاء منظمة خليجية لقطاع الزارعة والغذاء تعني بالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير .كما دعا المشاركون الى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المصدرين والمستوردين في الجانبين .
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان تهدف لتعزيز التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وأذربيجان.
وشهد المنتدى عقد عدد من جلسات النقاش ، حيث ناولت الجلسة النقاشية الأولى موضوع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء .
وناقشت الجلسة الثانية، التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون وأذربيجان.
وتناولت الجلسة الثالثة ، الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
وكان الوفد الخليجي قد زار أمس الأربعاء منطقتي آلات الاقتصادية ( الحرة)، وبيرلي الصناعية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقتين، حيث أطلع الوفد على فرص الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي، الطاقة المتجددة ،الخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها من القطاعات التي من شأنها دعم الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان، مما يسهم في نمو حجم التبادل التجاري والاستثمار في الجانبين.
وتمتلك أذربيجان فرص استثمارية جاذبة وتمتع بعلاقات اقتصادية مميزة مع دول الخليج، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في أذربيجان 7 مليارات دولار.

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