ارتفاع طفيف فى طلبيات السلع المعمرة بأمريكا خلال أغسطس - جريدة البورصة

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زاد الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بدرجة طفيفة للغاية خلال أغسطس، لكنه واصل النمو للشهر السادس من الأشهر السبعة الماضية.
وحسب بيانات صدرت الخميس عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، زادت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة بمقدار 100 مليون دولار فقط إلى 289.7 مليار دولار في أغسطس.
ويقارن ذلك مع صعودها بنسبة 9.9% في يوليو، وهبوطها 6.9% في يونيو، الأمر الذي يشير إلى انتعاش أداء المصانع الأمريكية في الآونة الأخيرة.
وعند استثناء طلبيات معدات النقل، ارتفعت ما تُعرف بالطلبيات الأساسية بنسبة 0.5%، لكن عند استبعاد المعدات الدفاعية تنخفض الطلبيات الجديدة 0.2%.
وأوضحت البيانات أن شحنات السلع المعمرة الأمريكية -أو الصادرات بتعبير آخر- تراجعت 0.5% خلال أغسطس، في حين ارتفعت الشحنات باستثناء معدات النقل 0.2%.
وزاد إجمالي مخزون السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في أغسطس بعد ارتفاع مماثل في الشهر السابق، وارتفعت الطلبيات غير المنفذة 0.4% بعد زيادة 0.2% في يوليو.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720188
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