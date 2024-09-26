ارتفاع طفيف فى طلبيات السلع المعمرة بأمريكا خلال أغسطس - جريدة البورصة

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زاد الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بدرجة طفيفة للغاية خلال أغسطس، لكنه واصل النمو للشهر السادس من الأشهر السبعة الماضية.

وحسب بيانات صدرت الخميس عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، زادت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة بمقدار 100 مليون دولار فقط إلى 289.7 مليار دولار في أغسطس.

ويقارن ذلك مع صعودها بنسبة 9.9% في يوليو، وهبوطها 6.9% في يونيو، الأمر الذي يشير إلى انتعاش أداء المصانع الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وعند استثناء طلبيات معدات النقل، ارتفعت ما تُعرف بالطلبيات الأساسية بنسبة 0.5%، لكن عند استبعاد المعدات الدفاعية تنخفض الطلبيات الجديدة 0.2%.

وأوضحت البيانات أن شحنات السلع المعمرة الأمريكية -أو الصادرات بتعبير آخر- تراجعت 0.5% خلال أغسطس، في حين ارتفعت الشحنات باستثناء معدات النقل 0.2%.

وزاد إجمالي مخزون السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في أغسطس بعد ارتفاع مماثل في الشهر السابق، وارتفعت الطلبيات غير المنفذة 0.4% بعد زيادة 0.2% في يوليو.

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