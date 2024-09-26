النفط العراقية تصدر أكثر من 105 ملايين برميل خلال أغسطس الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تصدير أكثر من 105 ملايين برميل من النفط خلال شهر أغسطس الماضي.
وذكرت الوزارة – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أنه بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لشهر أغسطس الماضى، بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام 105 ملايين و845 الفاً و599 برميلاً .
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وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و559 ألفاً و525 برميلاً، فيما بلغت الصادرات إلى الأردن 286 ألفاً و74 برميلا.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720187
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