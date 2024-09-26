النفط العراقية تصدر أكثر من 105 ملايين برميل خلال أغسطس الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تصدير أكثر من 105 ملايين برميل من النفط خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أنه بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لشهر أغسطس الماضى، بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام 105 ملايين و845 الفاً و599 برميلاً .

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وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و559 ألفاً و525 برميلاً، فيما بلغت الصادرات إلى الأردن 286 ألفاً و74 برميلا.

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