Friday, 27 September 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على تباين - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البحرين العام اليوم الخميس بنسبة 5.09 نقطة في ختام تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2013.88 نقطة، وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وعلى النقيض، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – وفقا لما أوردته وكالة الانباء البحرينية“بنا”- عند مستوى 807.32 نقطة، بارتفاع وقدره 0.05 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

موضوعات متعلقة انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 39 مليونا و780 ألفا و790 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين و195 ألفا و780 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 94.67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108720186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث