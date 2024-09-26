مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على تباين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر البحرين العام اليوم الخميس بنسبة 5.09 نقطة في اليوم ليصل إلى مستوى 2013.88 نقطة، وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وعلى النقيض، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – وفقا لما أوردته وكالة الانباء البحرينية“بنا”- عند مستوى 807.32 نقطة، بارتفاع وقدره 0.05 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

موضوعاتانخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 39 مليونا و780 ألفا و790 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين و195 ألفا و780 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 94.67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر: