مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على تباين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البحرين العام اليوم الخميس بنسبة 5.09 نقطة في ختام تعاملات
اليوم ليصل إلى مستوى 2013.88 نقطة، وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
وعلى النقيض، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – وفقا لما أوردته وكالة الانباء البحرينية“بنا”- عند مستوى 807.32 نقطة، بارتفاع وقدره 0.05 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
موضوعات متعلقة
انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 39 مليونا و780 ألفا و790 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين و195 ألفا و780 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 94.67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.