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أوبك+ تعتزم المضى قدمًا فى خطط تخفيف قيود الإنتاج - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين وزير البترول: مجموعة“بريكس” تلعب دوراً حاسماً فى صياغة مستقبل الطاقة العالمى

قالت مصادر مطلعة الخميس، إن تحالف“أوبك +” سيمضي قدماً في خططه لزيادة إنتاج النفط في ديسمبر، حيث سيكون تأثيرها محدودًا بالتزامن مع تطبيق خطة بعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر من أجل التعويض عن الإنتاج الزائد.

وأضافت المصادر لـ”رويترز” في إشارة إلى الخطط:“عندما تتضح خطة التعويض وأرقام الإنتاج من هذه الدول لشهر سبتمبر، فإن ذلك سيسمح بزيادة الإنتاج لأن تأثير الزيادة سيكون محدوداً”.

وتابعت أن زيادة الإنتاج في ديسمبر لا تتعلق باستعادة حصة السوق، بل تتعلق بإلغاء عدد صغير من الدول لتخفيضات إنتاجها الطوعية، مشيرة إلى أن وزراء“أوبك +” قد يجتمعون مرة أخرى في نوفمبر بعد اجتماع أكتوبر المقرر.

ومن المقرر أن يرفع المنتجون في“أوبك +”، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة لبدء لتخفيف الخفض الطوعي لإمدادات النفط.

وتعهد عضوان في التحالف – العراق وكازاخستان – بخفض إنتاجيهما بنحو 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، مع قيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ الزائد في السابق.

في وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك”، إنه لا توجد تغييرات على خطط“أوبك +” لبدء تخفيف قيود إنتاج النفط تدريجيًا اعتبارًا من ديسمبر.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108720185

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