أوبك+ تعتزم المضى قدمًا فى خطط تخفيف قيود الإنتاج - جريدة البورصة

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قالت مصادر مطلعة الخميس، إن تحالف“أوبك +” سيمضي قدماً في خططه لزيادة إنتاج النفط في ديسمبر، حيث سيكون تأثيرها محدودًا بالتزامن مع تطبيق خطة بعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر من أجل التعويض عن الإنتاج الزائد.
وأضافت المصادر لـ”رويترز” في إشارة إلى الخطط:“عندما تتضح خطة التعويض وأرقام الإنتاج من هذه الدول لشهر سبتمبر، فإن ذلك سيسمح بزيادة الإنتاج لأن تأثير الزيادة سيكون محدوداً”.
وتابعت أن زيادة الإنتاج في ديسمبر لا تتعلق باستعادة حصة السوق، بل تتعلق بإلغاء عدد صغير من الدول لتخفيضات إنتاجها الطوعية، مشيرة إلى أن وزراء“أوبك +” قد يجتمعون مرة أخرى في نوفمبر بعد اجتماع أكتوبر المقرر.
ومن المقرر أن يرفع المنتجون في“أوبك +”، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة لبدء لتخفيف الخفض الطوعي لإمدادات النفط.
وتعهد عضوان في التحالف – العراق وكازاخستان – بخفض إنتاجيهما بنحو 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، مع قيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ الزائد في السابق.
في وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك”، إنه لا توجد تغييرات على خطط“أوبك +” لبدء تخفيف قيود إنتاج النفط تدريجيًا اعتبارًا من ديسمبر.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720185
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