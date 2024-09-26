ارتفاع الأسهم الأمريكية فى المستهل مع هدوء مخاوف الركود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وهدأت من مخاوف الركود.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.55% أو بمقدار 225 نقطة إلى 42139 نقطة.

وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 38 نقطة إلى 5760 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.05% أو 194 نقطة إلى 18278 نقطة.

وقفز سهم“مايكرون تكنولوجي” (MU) بنسبة 16.20% إلى 111.36 دولار، بعدما كشفت صانعة الرقائق الإلكترونية عن توقعات وأهداف مالية قوية للربع الجاري.

وأظهرت القراءة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% بما يتماشى مع تقديرات القراءة الثانية.

وكشفت بيانات منفصلة عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألفًا، وهو أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.

المصدر: