ارتفاع الأسهم الأمريكية فى المستهل مع هدوء مخاوف الركود - جريدة البورصة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وهدأت من مخاوف الركود.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.55% أو بمقدار 225 نقطة إلى 42139 نقطة.
وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.65% أو 38 نقطة إلى 5760 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.05% أو 194 نقطة إلى 18278 نقطة.
وقفز سهم“مايكرون تكنولوجي” (MU) بنسبة 16.20% إلى 111.36 دولار، بعدما كشفت صانعة الرقائق الإلكترونية عن توقعات وأهداف مالية قوية للربع الجاري.
وأظهرت القراءة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% بما يتماشى مع تقديرات القراءة الثانية.
وكشفت بيانات منفصلة عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألفًا، وهو أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720184
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