وزير البترول: مجموعة بريكس تلعب دوراً حاسماً فى صياغة مستقبل الطاقة العالمى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن دول مجموعة“بريكس” تلعب دوراً حاسماً في صياغة مستقبل الطاقة العالمي، حيث تُعد اقتصادات دول مجموعة البريكس اقتصادات ناشئة كبرى ذات مزيج طاقة متنوع وتحديات تنموية فريدة، لافتاً إلى أهمية أن تولي دول البريكس اهتماماً خاصاً لخلق فرص العمل والمساواة الاجتماعية وتنمية المهارات في قطاعات الطاقة.

جاء ذلك اليوم الخميس في فعاليات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في تجمع“البريكس” الذي تم عقده في العاصمة الروسية“موسكو” ضمن اجتماعات مجموعة الطاقة لتجمع دول البريكس، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي Russian Week المنعقد خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر 2024.

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وأشار بدوي -في كلمته – إلي التحديات التي تواجهها الدول النامية في إطار السعي لتحقيق التنمية والالتزام بخفض الانبعاثات، وارتفاع حجم الطلب على الطاقة وعدم توافر التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ مشروعات الطاقة وخفض الانبعاثات،مؤكداً أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الحكومات والشركات العالمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأكد أن مصر، كإحدى الدول الموقعة على اتفاق باريس لتغير المناخ، تدرك بقوة أهمية العمل المناخي وبخاصة وفقًا لمبدأ المسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشيراً إلى التزام مصر بالتحول العادل والتدريجي في مجال الطاقة وترحيبها بالمبادرات والتعاون في هذا المجال.

وتناول الاجتماع الوزاري مناقشة تطوير قطاعات الطاقة في دول البريكس، والمجالات ذات الأولوية للتعاون على المدى المتوسط، في إطار التمديد القادم لخارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة لدول البريكس في ظل توسع تجمع البريكس بانضمام المزيد من الأعضاء. كما تم مراجعة نتائج أنشطة تجمع بريكس ضمن إطار منصة التعاون في أبحاث الطاقة لدول البريكس.

وانتهى الاجتماع الوزاري بالتوافق على البيان الختامي لوزراء الطاقة في مجموعة البريكس، والذي يؤكد على المفاهيم العامة المشتركة بين دول البريكس، والتي تؤكد على أهمية التحول الطاقي العادل، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان الحصول على الطاقة النظيفة، بما يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والتعاون لنقل التكنولوجيا.

وعقب الاجتماع،شارك الوزير في الجلسة العامة للمنتدى الدولي بأسبوع الطاقة كضيف شرف، إلى جانب وزراء الطاقة للدول الأعضاء في البريكس، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس غينيا الاستوائية.