الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) وقع الأردن والعراق اليوم الخميس، التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية في الأردن والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في العراق لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف. عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق.
ووقع التعديل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، والمكلف عن الجانب العراقي المهندس رياض عريبي.
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وقال البطاينة، في تصريح عقب التوقيع، إن“التعديل الثاني يأتي لتمديد مدة عقد تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية في منطقة الرطبة على جهد 132 ك.ف. من الشبكة الأردنية بهدف الاستمرار في التزويد لحين انتهاء الأعمال الخاصة في الربط على جهد 400 ك.ف. وذلك لانتهاء مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27 2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11 شباط الماضي.
وأكد البطاينة أهمية الربط الأردني العراقي في تعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين وبما يسهم في استقرارية الأنظمة الكهربائية ويخدم التطلعات نحو انشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، مشيرا الى أهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية ضمن التوجه الوطني بأن تكون المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
يشار الى أنه يجري العمل على مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف. من محطة تحويل الريشة في الأردن إلى محطة تحويل القائم في العراق والذي يتوقع أن يتم تشغيله قبل منتصف عام 2025.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720182
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