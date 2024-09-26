الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع الأردن والعراق اليوم الخميس، التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية في الأردن والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في العراق لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف. عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق.

ووقع التعديل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، والمكلف عن الجانب العراقي المهندس رياض عريبي.

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وقال البطاينة، في تصريح عقب التوقيع، إن“التعديل الثاني يأتي لتمديد مدة عقد تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية في منطقة الرطبة على جهد 132 ك.ف. من الشبكة الأردنية بهدف الاستمرار في التزويد لحين انتهاء الأعمال الخاصة في الربط على جهد 400 ك.ف. وذلك لانتهاء مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27 2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11 شباط الماضي.

وأكد البطاينة أهمية الربط الأردني العراقي في تعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين وبما يسهم في استقرارية الأنظمة الكهربائية ويخدم التطلعات نحو انشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، مشيرا الى أهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية ضمن التوجه الوطني بأن تكون المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

يشار الى أنه يجري العمل على مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف. من محطة تحويل الريشة في الأردن إلى محطة تحويل القائم في العراق والذي يتوقع أن يتم تشغيله قبل منتصف عام 2025.

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