شراكة بين المنصور للسيارات وماتادور للإطارات لتوزيع منتجاتها فى مصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة المنصور للسيارات، اتفاقية شراكة مع“إطارات ماتادور”، العلامة التجارية التابعة لمجموعة كونتيننتال الألمانية للإطارات.

بموجب الاتفاقية، ستصبح المنصور للسيارات الموزع الرسمي لإطارات ماتادور في مختلف أنحاء مصر.

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من المقرر أن تبدأ عملية توزيع إطارات ماتادور في منافذ المنصور للسيارات بدءًا من سبتمبر، لتشمل أكثر من 50 منفذًا من منافذ الشركة والوكلاء المعتمدين في المحافظات المختلفة.

المرحلة الأولى ستركز على إطارات سيارات الملاكي، يعقبها توزيع إطارات السيارات النقل الخفيفة في المرحلة التالية.

حضر توقيع الشراكة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، ولطفي منصور، رئيس قطاع العمليات، وجرانت فيتزباتريك، رئيس خدمات ما بعد البيع. كما حضر من جانب كونتيننتال، خوسيه لويس دي لا فوينته، المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط.

أكد أنكوش أرورا أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية المنصور للتوسع وزيادة الحصة السوقية، مشددًا على التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات فئات متنوعة من العملاء.

من جهته، قال خوسيه لويس دي لا فوينته إن دخول علامة ماتادور إلى السوق المصري يمثل خطوة مهمة لتوسيع انتشار العلامة التجارية في الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق المصري.

جدير بالذكر أن إطارات ماتادور، التي تأسست قبل 115 عامًا، تصنع وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مصانع الشركة بأوروبا.



