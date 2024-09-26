شراكة بين المنصور للسيارات وماتادور للإطارات لتوزيع منتجاتها فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت مجموعة المنصور للسيارات، اتفاقية شراكة مع“إطارات ماتادور”، العلامة التجارية التابعة لمجموعة كونتيننتال الألمانية للإطارات.
بموجب الاتفاقية، ستصبح المنصور للسيارات الموزع الرسمي لإطارات ماتادور في مختلف أنحاء مصر.
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من المقرر أن تبدأ عملية توزيع إطارات ماتادور في منافذ المنصور للسيارات بدءًا من سبتمبر، لتشمل أكثر من 50 منفذًا من منافذ الشركة والوكلاء المعتمدين في المحافظات المختلفة.
المرحلة الأولى ستركز على إطارات سيارات الملاكي، يعقبها توزيع إطارات السيارات النقل الخفيفة في المرحلة التالية.
حضر توقيع الشراكة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، ولطفي منصور، رئيس قطاع العمليات، وجرانت فيتزباتريك، رئيس خدمات ما بعد البيع. كما حضر من جانب كونتيننتال، خوسيه لويس دي لا فوينته، المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط.
أكد أنكوش أرورا أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية المنصور للتوسع وزيادة الحصة السوقية، مشددًا على التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات فئات متنوعة من العملاء.
من جهته، قال خوسيه لويس دي لا فوينته إن دخول علامة ماتادور إلى السوق المصري يمثل خطوة مهمة لتوسيع انتشار العلامة التجارية في الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق المصري.
جدير بالذكر أن إطارات ماتادور، التي تأسست قبل 115 عامًا، تصنع وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مصانع الشركة بأوروبا.
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