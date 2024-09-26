بريميوم هيلث كير تستهدف زيادة رأسمالها إلى 1.7 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“بريميوم هيلث كير – سيتى لاب سابقاً” زيادة رأسمالها ليصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 81 مليون جنيه حالياً، وفقًا لمحمود لاشين المساهم الرئيسي بالشركة.

ويضم هيكل ملكية الشركة حاليا تحالف“قمة المشرق” بحصة 25%، و25% لمؤسسي سيتي لاب، والبقية أسهم حرة التداول.

موضوعات“وادى دجلة” تستهدف افتتاح 3 أندية جديدة العام المقبل “المشاط”: نعمل على دعم استقرار الاقتصاد الكلى من خلال حوكمة الإنفاق الاستثمارى السياحة يشهد تأسيس شركة جديدة لتطوير الخدمات فى مسار العائلة المقدسة

وأضاف لاشين، فى تصريحات لجريدة“البورصة”، أن الشركة تدرس زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل، أو بالقيمة العادلة.

وأوضح أن الزيادة ستكون عبر تبادل الأسهم مع الكيانات المستحوذ عليها.

واعتمدت الشركة منذ أيام خطة للتحول إلى ((بريميوم هيلث كير))، عبر 14 ذراعاً تابعة فى مصر والأردن والسعودية والإمارات.

وتستهدف شركة“بريميوم هيلث كير – سيتى لاب سابقا” الاستحواذ على شركة لخدمات إدارة المستشفيات خلال العام الجاري، وفقًا لنائب رئيس مجلس الإدارة، بيشوي جورج.

وقال جورج، إن شركة أصول عربية المستشار المالي المستقل تقوم حاليا بإعداد تقرير القيمة العادلة، وسيتم التقدم به لهيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستحواذ قبل نهاية العام الجارى.

وتمتلك الشركة محل الاستحواذ 3 مراكز طبية متنوعة بين مركز للقلب، ومركز للتأهيل، بالإضافة إلى مركز لإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالسفر.

وأضاف جورج، أن الخطة تسير إلى جانب صفقة الاستحواذ على معامل“حساب” والتي أوشكت على الانتهاء.

وأعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن خطتها التوسعية، والتي تتضمن توقيع عقود استحواذات ومذكرات تفاهم في مصر وخارجها.

وتشمل خطة سيتي للتحاليل الطبية 10 استحواذات بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه، وتغيير اسم الشركة إلى ((بريميوم هيلث كير جروب)).

وتخطط شركة بريميوم هيلث كير لإضافة 37 فرع للمعامل الطبية التابعة لها فى السوق المصرى باستثمارات 122 مليون جنيه خلال عام 2025.

وقال جورج، إن الشركة تخطط للوصول إلى 185 فرعاً فى مصر، مقابل 148 فرعاً حالياً، بهدف اقتناص 10% من سوق قطاع التحاليل الطبية في مصر.

وأضاف أن التوسعات الحالية تستهدف تغطية كافة محافظات مصر بنهاية عام 2027، مقابل 14 محافظة تتواجد بها الشركة حاليا.

وتضم“بريميوم هيلث كير – سيتي لاب سابقاً” نحو 3 أذرع: الأول المعامل، والثانى التوكيلات التجارية للشركات العالمية لتجهيزات المعامل، والقطاع الثالث العيادات التخصصية.

وأوضح جورج، أن المجموعة ستضيف نحو 6 أفرع جديدة إلى جانب الأفرع الحالية في الأردن ليصل الإجمالي إلى 12 فرعا.

وقال إن المجموعة تمتلك 4 عيادات تخصصية، وتخطط لإضافة من 8 إلى 10 عيادات تخصصية بنهاية 2025 باستثمارات 18 مليون جنيه.