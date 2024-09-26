بريميوم هيلث كير تستهدف زيادة رأسمالها إلى 1.7 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“بريميوم هيلث كير – سيتى لاب سابقاً” زيادة رأسمالها ليصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 81 مليون جنيه حالياً، وفقًا لمحمود لاشين ممثل
المساهم الرئيسي بالشركة.
ويضم هيكل ملكية الشركة حاليا تحالف“قمة المشرق” بحصة 25%، و25% لمؤسسي سيتي لاب، والبقية أسهم حرة التداول.
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وأضاف لاشين، فى تصريحات لجريدة“البورصة”، أن الشركة تدرس زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل، أو بالقيمة العادلة.
وأوضح أن الزيادة ستكون عبر تبادل الأسهم مع الكيانات المستحوذ عليها.
واعتمدت الشركة منذ أيام خطة للتحول إلى ((بريميوم هيلث كير))، عبر 14 ذراعاً تابعة فى مصر والأردن والسعودية والإمارات.
وتستهدف شركة“بريميوم هيلث كير – سيتى لاب سابقا” الاستحواذ على شركة لخدمات إدارة المستشفيات خلال العام الجاري، وفقًا لنائب رئيس مجلس الإدارة، بيشوي جورج.
وقال جورج، إن شركة أصول عربية المستشار المالي المستقل تقوم حاليا بإعداد تقرير القيمة العادلة، وسيتم التقدم به لهيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستحواذ قبل نهاية العام الجارى.
وتمتلك الشركة محل الاستحواذ 3 مراكز طبية متنوعة بين مركز للقلب، ومركز للتأهيل، بالإضافة إلى مركز لإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالسفر.
وأضاف جورج، أن الخطة تسير إلى جانب صفقة الاستحواذ على معامل“حساب” والتي أوشكت على الانتهاء.
وأعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن خطتها التوسعية، والتي تتضمن توقيع عقود استحواذات ومذكرات تفاهم في مصر وخارجها.
وتشمل خطة سيتي للتحاليل الطبية 10 استحواذات بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه، وتغيير اسم الشركة إلى ((بريميوم هيلث كير جروب)).
وتخطط شركة بريميوم هيلث كير لإضافة 37 فرع للمعامل الطبية التابعة لها فى السوق المصرى باستثمارات 122 مليون جنيه خلال عام 2025.
وقال جورج، إن الشركة تخطط للوصول إلى 185 فرعاً فى مصر، مقابل 148 فرعاً حالياً، بهدف اقتناص 10% من سوق قطاع التحاليل الطبية في مصر.
وأضاف أن التوسعات الحالية تستهدف تغطية كافة محافظات مصر بنهاية عام 2027، مقابل 14 محافظة تتواجد بها الشركة حاليا.
وتضم“بريميوم هيلث كير – سيتي لاب سابقاً” نحو 3 أذرع: الأول المعامل، والثانى التوكيلات التجارية للشركات العالمية لتجهيزات المعامل، والقطاع الثالث العيادات التخصصية.
وأوضح جورج، أن المجموعة ستضيف نحو 6 أفرع جديدة إلى جانب الأفرع الحالية في الأردن ليصل الإجمالي إلى 12 فرعا.
وقال إن المجموعة تمتلك 4 عيادات تخصصية، وتخطط لإضافة من 8 إلى 10 عيادات تخصصية بنهاية 2025 باستثمارات 18 مليون جنيه.
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