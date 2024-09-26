انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات - جريدة البورصة

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عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الخميس، في ظل تقييم الأسواق تقارير عن زيادة دول تحالف“أوبك+” الإنتاج، تزامنًا مع التقدم المحرز لحل أزمة ليبيا والتي عطّلت الإمدادات النفطية.
هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 3.2% أو 2.34 دولار إلى 71.12 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.45% أو ما يعادل 2.41 دولار إلى 67.28 دولار للبرميل.
وقال بيان للأمم المتحدة أمس الأربعاء، إن مندوبين من مناطق شرق وغرب ليبيا اتفقوا على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عائدات النفط في البلاد، والتي عطلت الإنتاج والصادرات.
وفي الوقت نفسه، قال مصدران في“أوبك+” لـ”رويترز” إن مجموعة المنتجين من المقرر أن تمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، لأن تأثيرها سيكون ضئيلًا، حال تنفيذ خطة بعض الأعضاء لتعويض فائض إنتاجهم.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720179
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