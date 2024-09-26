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انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين وزير البترول: مجموعة“بريكس” تلعب دوراً حاسماً فى صياغة مستقبل الطاقة العالمى ارتفاع الأسهم الأمريكية فى المستهل مع هدوء مخاوف الركود

عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الخميس، في ظل تقييم الأسواق تقارير عن زيادة دول تحالف“أوبك+” الإنتاج، تزامنًا مع التقدم المحرز لحل أزمة ليبيا والتي عطّلت الإمدادات النفطية.

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 3.2% أو 2.34 دولار إلى 71.12 دولار للبرميل.

فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.45% أو ما يعادل 2.41 دولار إلى 67.28 دولار للبرميل.

وقال بيان للأمم المتحدة أمس الأربعاء، إن مندوبين من مناطق شرق وغرب ليبيا اتفقوا على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عائدات النفط في البلاد، والتي عطلت الإنتاج والصادرات.

وفي الوقت نفسه، قال مصدران في“أوبك+” لـ”رويترز” إن مجموعة المنتجين من المقرر أن تمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، لأن تأثيرها سيكون ضئيلًا، حال تنفيذ خطة بعض الأعضاء لتعويض فائض إنتاجهم.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108720179

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