بولندا: خسائر السكك الحديدية جراء الفيضانات تبلغ أكثر من 206 ملايين يورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت السلطات في بولندا أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية تسببت في خسائر بأكثر من 206 ملايين يورو في قطاع السكك الحديدية.
وذكر“راديو بولندا”، في نشرته الإنجليزية، أن خطوط السكك الحديدية تضررت بشكل خاص في جنوب وغرب البلاد، وأن حجم الأضرار الكلي لم يتضح بعد نظرا ؛ لأن الكثير من البنى التحتية التابعة للسكك الحديدية لاتزال مغمورة تحت المياه وفي حاجة إلى المزيد من الفحص الدقيق لتحديد الأضرار ما قد يرفع من حجم الخسائر النهائية.
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وتابع الراديو أنه ستكون هناك حاجة إلى تقديم دعم مكثف إلى هيئة السكك الحديدية لكي تتمكن من استعادة حالة شبكة القطارات في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن الفيضانات اجتاحت بولندا بشكل واسع وتسببت في تدمير أكثر من 18 ألف مبنى وإجلاء 6500 شخص من منازلهم، كما تسببت في الإضرار بحوالي 57 ألف شخص بشكل مباشر.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720178
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