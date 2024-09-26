بولندا: خسائر السكك الحديدية جراء الفيضانات تبلغ أكثر من 206 ملايين يورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السلطات في بولندا أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية تسببت في خسائر بأكثر من 206 ملايين يورو في قطاع السكك الحديدية.

وذكر“راديو بولندا”، في نشرته الإنجليزية، أن خطوط السكك الحديدية تضررت بشكل خاص في جنوب وغرب البلاد، وأن حجم الأضرار الكلي لم يتضح بعد نظرا ؛ لأن الكثير من البنى التحتية التابعة للسكك الحديدية لاتزال مغمورة تحت المياه وفي حاجة إلى المزيد من الفحص الدقيق لتحديد الأضرار ما قد يرفع من حجم الخسائر النهائية.

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وتابع الراديو أنه ستكون هناك حاجة إلى تقديم دعم مكثف إلى هيئة السكك الحديدية لكي تتمكن من استعادة حالة شبكة القطارات في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الفيضانات اجتاحت بولندا بشكل واسع وتسببت في تدمير أكثر من 18 ألف مبنى وإجلاء 6500 شخص من منازلهم، كما تسببت في الإضرار بحوالي 57 ألف شخص بشكل مباشر.

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