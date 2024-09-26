ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 52 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.492 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 4.8% أو نحو 159 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 7.1% أو نحو 233 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.259 تريليون قدم مكعبة.

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