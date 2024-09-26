Friday, 27 September 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيمبابوى تسعى لمعالجة نقص إمدادات الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى حكومة زيمبابوي لمعالجة نقص إمدادات الكهرباء بتنفيذ مبادرات مختلفة تعتمد على الطاقة المتجددة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ولتحقيق هذه الغاية، تستكشف الحكومة طرقًا لزيادة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتنوعة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

موضوعات متعلقة المركزى الكويتى: ارتفاع أرباح القطاع المصرفى إلى 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 سهم إنفيديا يرتفع للجلسة الرابعة.. والقيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بخطط تحفيز اقتصاد الصين

و أعلنت الحكومة أنها تسعى لمواجهة التحديات المستمرة في إمدادات الطاقة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو.

وقالت الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة وتطوير الطاقة في زيمبابوي جلوريا ماجومبو بعد الإدلاء بشهادتها الشفوية للجنة البرلمانية للطاقة وتطوير الطاقة، إن هذه الخطة الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتثبيت الشبكة الوطنية.

وتواجه زيمبابوي جفافًا شديدًا ناجمًا عن ظاهرة النينيو مما أدى إلى تفاقم تحديات إمدادات الطاقة في البلاد وأثرت على منسوب المياه في سد كاريبا، وهو مصدر رئيسي للطاقة.

وقد أدى هذا إلى فقدان ما يقرب من 800 ميجاواط من كاريبا، مع متوسط الإمداد حاليًا عند حوالي 200 ميجاواط بسبب انخفاض مستويات المياه.

وأبرزت ماجومبو أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو أدى إلى انخفاض كبير في توليد الكهرباء، وخاصة من سد كاريبا، الذي كان تاريخيًا مصدرًا رئيسيًا للطاقة في البلاد.

وقالت“نحن على دراية بالتحديات الحالية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة في البلاد، ولدينا عدد من البرامج التي تم وضعها لضمان التصدي لهذه التحديات بمرور الوقت”.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108720176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث