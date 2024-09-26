زيمبابوى تسعى لمعالجة نقص إمدادات الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى حكومة زيمبابوي لمعالجة نقص إمدادات الكهرباء بتنفيذ مبادرات مختلفة تعتمد على الطاقة المتجددة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ولتحقيق هذه الغاية، تستكشف الحكومة طرقًا لزيادة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتنوعة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

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و أعلنت الحكومة أنها تسعى لمواجهة التحديات المستمرة في إمدادات الطاقة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو.

وقالت الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة وتطوير الطاقة في زيمبابوي جلوريا ماجومبو بعد الإدلاء بشهادتها الشفوية للجنة البرلمانية للطاقة وتطوير الطاقة، إن هذه الخطة الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتثبيت الشبكة الوطنية.

وتواجه زيمبابوي جفافًا شديدًا ناجمًا عن ظاهرة النينيو مما أدى إلى تفاقم تحديات إمدادات الطاقة في البلاد وأثرت على منسوب المياه في سد كاريبا، وهو مصدر رئيسي للطاقة.

وقد أدى هذا إلى فقدان ما يقرب من 800 ميجاواط من كاريبا، مع متوسط الإمداد حاليًا عند حوالي 200 ميجاواط بسبب انخفاض مستويات المياه.

وأبرزت ماجومبو أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو أدى إلى انخفاض كبير في توليد الكهرباء، وخاصة من سد كاريبا، الذي كان تاريخيًا مصدرًا رئيسيًا للطاقة في البلاد.

وقالت“نحن على دراية بالتحديات الحالية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة في البلاد، ولدينا عدد من البرامج التي تم وضعها لضمان التصدي لهذه التحديات بمرور الوقت”.

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