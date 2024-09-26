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وادى دجلة تستهدف افتتاح 3 أندية جديدة العام المقبل - جريدة البورصة

9/26/2024 2:49:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة أندية وادى دجلة لافتتاح 3 أفرع جديدة لها خلال العام المقبل، حسبما قال طارق راشد، الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف راشد، أن الشركة نفذت 60% من حجم الاستثمارات المستهدف خلال 2024، مشيرا إلى أن تكلفة النادي الواحد تتجاوز 900 مليون جنيه.

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وتستهدف الشركة تغطية جميع أنحاء الجمهورية حيث تمتلك 10 أندية فى الوقت الحالى، ويجرى إنشاء 3 أفرع فى طنطا والشروق والإسكندرية ومن المقرر افتتاحها خلال العام المقبل.

كما تستهدف الشركة زيادة حجم استثماراتها خلال العام المقبل بنسبة 60-70% لاستكمال خطتها التوسعية.

وافتتح راشد المرحلة الأولى من الفرع العاشر لوادى دجلة اليوم فى المنيا، وتشمل كرة القدم والسباحة، كما بدأت تنفيذ المرحلة الثانية.

وقال إن المرحلة الأولى من الفرع الجديد على مساحة 4.5 فدان، متوقعا أن تنتهى المرحلة الثانية خلال العام الجارى على نفس المساحة من إجمالى 16 فداناً.

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