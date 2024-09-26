وادى دجلة تستهدف افتتاح 3 أندية جديدة العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة أندية وادى دجلة لافتتاح 3 أفرع جديدة لها خلال العام المقبل، حسبما قال طارق راشد، الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف راشد، أن الشركة نفذت 60% من حجم الاستثمارات المستهدف خلال 2024، مشيرا إلى أن تكلفة النادي الواحد تتجاوز 900 مليون جنيه.
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وتستهدف الشركة تغطية جميع أنحاء الجمهورية حيث تمتلك 10 أندية فى الوقت الحالى، ويجرى إنشاء 3 أفرع فى طنطا والشروق والإسكندرية ومن المقرر افتتاحها خلال العام المقبل.
كما تستهدف الشركة زيادة حجم استثماراتها خلال العام المقبل بنسبة 60-70% لاستكمال خطتها التوسعية.
وافتتح راشد المرحلة الأولى من الفرع العاشر لوادى دجلة اليوم فى المنيا، وتشمل كرة القدم والسباحة، كما بدأت تنفيذ المرحلة الثانية.
وقال إن المرحلة الأولى من الفرع الجديد على مساحة 4.5 فدان، متوقعا أن تنتهى المرحلة الثانية خلال العام الجارى على نفس المساحة من إجمالى 16 فداناً.
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