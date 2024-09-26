الإحصاء السويسرى: استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر فى البلاد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء السويسري أن 745 ألف شخص، أي 8.7% من السكان عاشوا تحت خط الفقر في عام 2021، موضحا أن معدل الفقر استمر في الارتفاع، وهو أمر غير مقبول في دولة مثل سويسرا.

ونقل راديو“لاك” السويسري عن مكتب الإحصاء الفيدرالي أنه يتعين على المجلس الاتحادي أن يتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وأن يوسع برنامج مكافحة الفقر والوقاية منه. وقبل مجلس الولايات اقتراحا وطنيا بهذا المعنى اليوم الخميس.

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ويدعو الاقتراح إلى استراتيجية وطنية لدعم جهود المقاطعات والبلديات في الحصول على التدريب، والرعاية الصحية، والتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، والحصول على السكن بأسعار معقولة، فضلا عن ضمان ظروف عمل ملائمة تمكنهم من الحصول على دخول ثابتة من شأنها أن تكفل لهم حياة كريمة . ويجب أن تتمتع هذه الاستراتيجية بموارد كافية.

ويجب التنسيق بين مكافحة الفقر والبرنامج الوطني لمكافحة الفقر. لذلك، من الحكمة أن تكون هناك استراتيجية وطنية، كما أكد ماتياس ميشيل عن الحزب الليبرالي الراديكالي للجنة.

وعارض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النص. فقد رأى جاكوب شتارك عن حزب الاتحاد الديمقراطي (وسط) أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن تضعها المقاطعات ، على التوالي، من قبل مديري الشؤون الاجتماعية، وليس من قبل الكونفدرالية. كما أشار إلى الوضع المالي المتوتر للاتحاد.

ويقضي النص بتجديد البرنامج الوطني للوقاية من الفقر ومكافحته، ليقتصر على عام 2024، وحتي عام 2030 على الأقل. وخلافا لنصيحة لجنتهم، صدق أعضاء مجلس الشيوخ على هذا التمديد بأغلبية 24 صوتا مقابل 16صوتا فقط.وسيقرر المجلس الاتحادي بحلول نهاية العام بشأن مواصلة الحرب ضد الفقر.

وأوضح تقرير التقييم الذي تم نشره مؤخرا أن هذه المنصة أثبتت نفسها وأنه من الضروري توسيع نطاقها غير أن تطوير الإستراتيجية سيستغرق وقتا ولذلك من الضروري الحفاظ على هذه المنصة في هذه الأثناء.

وفي هذا الصدد قال ماورو بوجيا عن حركة مواطنو جنيف :”إن تكلفة المنصة، 300 ألف فرنك سنويا، ضئيلة مقارنة بالتأثيرات التي تنتجها. مشيرا إلي أنه بالنسبة لعدد السكان، فإن هذا يمثل 3.3 سنتا لكل فرد. ويلتزم مؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية في المقاطعات بدعمه بالموارد البشرية والمالية.

وعارض المجلس الاتحادي النص.وعلى الرغم من أنها أكدت التقييم الإيجابي للمنصة،غير أن وزيرة الصحة إليزابيث بوم شنايدر أشارت إلى أنه يتم تطوير مشروع لمتابعة مكافحة الفقر. ومن المقرر أن يبت المجلس الاتحادي في هذه المسألة قبل نهاية العام الحالي.

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