ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“مدار” للتطوير العقارى تشارك بعروض حصرية بمعرض“سيتى سكيب مصر 2024” انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر

ارتدت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، من أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو، بدعم من تراجع تكاليف الرهن العقاري.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 0.6% إلى 70.6 نقطة في أغسطس، دون التوقعات بزيادتها 0.9%.

وبحسب التقرير الصادر الخميس، انخفضت عمليات توقيع العقود في ثلاث من أربع مناطق بالولايات المتحدة على أساس سنوي، ليتراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار السنوي بنسبة 3%.

وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“يعكس التحول الطفيف إلى الأعلى تحسنًا متواضعًا في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار فائدة الرهن العقاري إلى 6.5% في أغسطس”.

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