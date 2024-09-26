ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

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ارتدت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، من أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو، بدعم من تراجع تكاليف الرهن العقاري.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 0.6% إلى 70.6 نقطة في أغسطس، دون التوقعات بزيادتها 0.9%.
وبحسب التقرير الصادر الخميس، انخفضت عمليات توقيع العقود في ثلاث من أربع مناطق بالولايات المتحدة على أساس سنوي، ليتراجع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار السنوي بنسبة 3%.
وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“يعكس التحول الطفيف إلى الأعلى تحسنًا متواضعًا في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار فائدة الرهن العقاري إلى 6.5% في أغسطس”.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108720173
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